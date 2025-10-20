Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Дніпро". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
Для чого створили Угруповання Об'єднаних Сил?
Зазначається, що зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ "Північ", що входило до складу ОСУВ "Дніпро".
Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах росіян, вдруге довірено генералу Драпатому.
Варто зауважити, що у 2024 році він вже очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську.
Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню Об’єднаних сил. Це – досвідчені, сучасні й прогресивні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
В Угрупованні Об'єднаних Сил переконані, що тісна взаємодія з молодими командирами підрозділів, які входять до складу УОС, та набутий спільний досвід оперативного планування дадуть новий імпульс розвитку спроможностей Командування об’єднаних сил і створять додаткові можливості для ефективної відсічі ворога.
Що передувало створенню УОС?
Збройні сили проводять корпусну реформу у військовій структурі. У зв'язку з цим наприкінці вересня за рішенням Олександра Сирського ОСУВ "Дніпро" під керівництвом Михайла Драпатого офіційно припинило свою діяльність.
У Генштабі пояснили, що ОСУВ не було постійною штатною структурою, а створювалося як тимчасовий механізм для управління військами. З появою нових корпусів, які взяли на себе відповідальність за свої смуги, необхідність у таких угрупованнях відпала, що дозволить оптимізувати процеси командування та підвищити ефективність операцій.