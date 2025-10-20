Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Дніпро". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Для чого створили Угруповання Об'єднаних Сил?

Зазначається, що зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ "Північ", що входило до складу ОСУВ "Дніпро".

Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах росіян, вдруге довірено генералу Драпатому.

Варто зауважити, що у 2024 році він вже очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську.

Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню Об’єднаних сил. Це – досвідчені, сучасні й прогресивні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

В Угрупованні Об'єднаних Сил переконані, що тісна взаємодія з молодими командирами підрозділів, які входять до складу УОС, та набутий спільний досвід оперативного планування дадуть новий імпульс розвитку спроможностей Командування об’єднаних сил і створять додаткові можливості для ефективної відсічі ворога.

Що передувало створенню УОС?