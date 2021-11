Их задача – ликвидация: как вооруженный до зубов HRT следит за безопасностью в США

В начале 1980-х годов, несмотря на разнообразие различных антитеррористических подразделений, в сложной парвоохранительной структуре США появилось еще одно – Hostage Rescue Team.

Если DELTA, SWAT придерживаются принципа "Бой без крови", задача этих ребят – ликвидация. Они – до зубов вооружены.

"Мертвым наручники не нужны"

Каждый член подразделения носит с собой по несколько единиц огнестрельного оружия разного калибра для разных задач. Вместе с тем, в большей части случаев у коммандос нет возле себя наручников для задержания преступников.

Когда-то в 1990-х годах среди бойцов HRT даже существовала поговорка: "Мертвым наручники не нужны". С 1990-х годов многое изменилось. Подход к расправе с террористами тоже.

Что такое HRT

HRT – это элитная тактическая часть Федерального бюро расследований, которую создали для того, чтобы федеральные органы могли участвовать в боевых действиях на территории США.

Хотя, как показала практика, подготовка и опыт этих бойцов забросили их даже в самые горячие точки планеты. Впервые о создании такого ведомства заговорили в начале 1980-х. Бойцы должны были стать аналогом DELTA, но с наклоном на освобождение заложников.



Бойцы FBI HRT на тренировке / Фото Федерального бюро расследований

Идея федералам понравилась и в 1982 году начали набирать людей. Попасть туда было непросто. А потом – долгие и изнурительные тренировки вплоть до 1983 года.

Готовили их для сражений в густонаселенных городах. Особенно по специфике ведения боя в закрытых помещениях. А ведь в 1984 году в США планировали организовать Олимпиаду.

HRT должны были стать одними из тех, кто пойдет в бой и будет освобождать заложников, если вдруг произойдет беда.

Соответственно, подготовка у них была серьезная, но в то же время очень быстрая. Через год планировали подготовить бойцов, которые смогут реагировать на любые угрозы.

Потребовалось примерно год оперативного опыта в полях, чтобы уже на Олимпиаде коммандос шли в бой не с тренировочной базы, а с реальных боевых выездов. К счастью, обошлось без инцидентов и полученный опыт на играх не понадобился.

Есть SWAT. Обычно их используют в ситуациях с повышенным риском опасности. Это такая общая характеристика. Подразделение из ФБР посылают на задания, связанные с внутренним терроризмом,

– рассказал коммандос ФБР Тодд Карлайл.

Справиться с вопросами внутреннего терроризма пришлось не так уж скоро. Новообразованное подразделение ждали долгие и изнурительные тренировки. Изучение специфики работы и поведения террористов, а потом – первые миссии.

Адский отбор для новобранцев

В этом подразделении руководство сделало ставку не на количество, а на качество. Так, с 1983 по 2021 год в Hostage Rescue Team служило менее 300 человек. Разделение в самом ведомстве сегодня – точно неизвестно.

Однако в 1990-х годах было 3 группы по 30 человек. Этого хватало, чтобы перекрыть практически все задания и вызовы, с которыми могли бы столкнуться коммандос.

Дело в том, что каждый из них готовился к выполнению любых заданий, за исключением группы, что работает на воде. Отбор для новобранцев был адским.

Каким был отбор Чтобы попасть в HRT, нужно 3 года службы в ФБР, отличные рекомендации, отличная физическая форма и интеллектуальные способности. А дальше – жесткий процесс отбора.

К слову, он почти идентичен отбору в подразделение DELTA. Правда, его несколько изменили, согласно специфике заданий федеральных коммандос.

Миссия HRT довольно проста – спасать жизнь. В любой ситуации наступает момент, когда переговоры заходят в тупик.

Тогда нужна физическая сила, которая поможет ворваться внутрь и эвакуировать оттуда людей. Вот это и есть работа парней из HRT,

– подчеркнул спецагент ФБР Крис Виткомб.

Одна из таких ситуаций произошла в 1992 году, когда, казалось бы, обычное задержание человека превратилось в настоящее кровавое месиво.

Жестокая победа HRT

Рэнди Ривер – член неонацистской группировки арийской нации. Когда на его арест прибыли полицейские, он забаррикадировался дома, а его опыт спецназовца помог устроить правоохранителям настоящий теплый прием.

На битву с бывшим зеленым беретом стянули полицию, HRT, армию и даже бронетехнику. Но сначала были переговоры, зашедшие в тупик. Решили начать шквальный обстрел.

Под дождем из пуль погибла жена Ривера и сын. Он, даже несмотря на это, сдаваться не планировал. Тогда федералы решили нажать на него психологически:

направили на здание мощные прожекторы;

раз в 15 минут звонили по телефону, спрашивая у него, как поживает любимая.

Все здания вокруг главного дома снесли бульдозерами. Ему не оставалось ничего, кроме как сдаться. Победа над преступником, пусть и столь жестокая, вселила в HRT чувство уверенности.

ФБР взяли штурмом резиденцию

Похожая тактика повторилась снова – в 1993 году. Тогда федералы штурмом взяли резиденцию секты Ветви Давидовой на ранчо Маунт Кармел.

Тамошний лидер и самопровозглашенная мессия Дэвид Кореш не только развращал своих прихожанок, но и готовил вполне рукотворный апокалипсис – войну против правоохранительной системы.

Для этого насобирал значительный арсенал оружия и патронов. Осада Маунт Кармел длилась 51 день. Более 40 дней с людьми, которые забаррикадировались внутри и отказывались выходить, пытались вести переговоры.

Когда стало ясно, что они и не собираются покидать территорию, началось психологическое давление. По ночам агенты начали включать песню Нэнси Синатры These Boots Are Made for Walking.

На 51-й день начался штурм. Разрушив некоторые стены комплекса, бойцы начали забрасывать внутрь слезоточивый газ в попытках выкурить давидианцев.

Однако никто так и не вышел. Здание же начало пылать и горело до тех пор, пока от него не остались одни руины.

"Это действительно элитная тактическая команда, которую бросают на сложные миссии с повышенным риском. Иногда от HRT требуется только присутствие и координирование действий", – рассказал бывший член HRT Шон Джойс.

Иногда приходится просить у них, чтобы помогли просто спланировать нападение. Бывают случаи, когда требуются их умения по разведке. И чаще всего, их используют из-за их тактических навыков,

– сказал Джойс.

Тогда так никто не считал. HRT и всю правоохранительную систему страны начали критиковать за чрезмерную жестокость и превышение своих полномочий. Причины на это действительно были.

В штурме Маунт Кармел из-за пожара погибли более 80 человек, среди которых были и дети. Это только те, кого удалось найти и опознать. Вышедшие – до сих пор обвиняют правительство США и ФБР в умышленном поджоге. Хотя прямых доказательств этой версии до сих пор нет.

Единственное что изменилось – подход к делу. В правительстве США создали новый орган, регулирующий полномочия спецведомств и решающий, кто в какой момент вступает в бой. Да и в самой структуре HRT изменилось много:

новые подходы к атакам;

освобождение заложников.

Стало очевидно, что просто прийти и перестрелять злоумышленников уже не получится, можно столкнуться со шквалом критики от общественности. Появился более комплексный подход к получению информации о находящихся внутри.

Если раньше хватало данных о том, кто террорист и планов построек, то после событий 1990-х годов коммандос интересует абсолютно все, что связано со штурмом. Все прямо так же, как и показывают в фильмах.

Что интересует коммандос

"Мы берем разведданные отовсюду, где только можем достать. Полученную информацию предоставляем бойцам, оценивая все риски, которые могут нас ждать. Согласовываем дедлайны.

Пытаемся накопать как можно больше информации о террористах – фото, а также описание. Этой информацией нас снабжают снайперы. Они также говорят нам об оружии, которое есть у преступников.

Аналогичная процедура и с заложниками. Погода тоже важна. Она напрямую влияет на план и методы штурма. Ну и одно из главных – планировка помещения. Нам нужно знать каждый уголок", – заметил бывший член HRT Горс Миворн.



Командос интересует все, связанное со штурмом / Фото ФБР

За все время существования HRT у бойцов на счету чуть больше 800 миссий. Цифра солидная, но все же – это не так уж много. Казалось бы, что у коммандос много свободного времени, но нет. Обычный день члена подразделения начинается с тренировки: 2 – 3 часа на физическую подготовку. Туда входят:

пробежки;

занятия в спортзале;

оборонительная тактика.

Один день в неделе выделяют на практику по вождению. Еще один – тренируются штурмовать разные здания и помещения. Есть также стрельба, снайпинг, инженерная подготовка. Они заняты 7 дней в неделю.

Такие тренировки приносят свои плоды. Бойцы HRT могут эвакуировать до 5 заложников из трехкомнатного помещения (при условии, что внутри есть террористы) в среднем за 23 секунды. Главное преимущество – сюрприз.

Пока молниеносная атака отвлекает злоумышленников, бойцы успевают выпустить несколько пуль и уже браться за эвакуацию. Отдельное внимание уделяется членам команды, которые работают на воде. Они проходят обучение с бойцами SEAL и имеют даже собственную технику.

Их главная задача – захватить похищенное судно. То есть, штурмовые сценарии они отрабатывают даже на воде. В то же время, есть все необходимые технологии и экипировка для дайверской работы.

О высшем пилотаже в Алабаме и специфических заданиях бойцов HRT – узнайте в полном выпуске программы.