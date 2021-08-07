Индия – страна, которая ради победы над соперниками готова идти на любые шаги. Если нужно захватить вершину ледника Сиачен, Нью-Дели запросто отправит туда военных и даже заставит их затащить на вершину горы бронетехнику.

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И неважно, что коммандос, не привыкшие воевать при минусовой температуре, были вынуждены учиться в процессе. Если нужно освободить город от террористов, они разнесут полностью все, чтобы урегулировать ситуацию.

Основные задачи Para

А когда речь идет о создании собственного антитеррористического ведомства, то индийцы создадут такое подразделение, которое постарается взять лучшее от немецкого GSG-9, израильского Моссада, британского SIS и французского Жижен. Речь идет о подразделении специальных сил индийской армии – Para. Кроме своей главной задачи – борьбы с терроризмом, они охватывают почти все сферы жизни страны:

защита интересов;

противодействие преступлениям;

разведка;

диверсии;

тренировка других подразделений спецслужб.

Бойцы Para очень требовательны к тем, кто пытается встать на эту тропу. Но если уж удастся пройти все испытания – можно считать, что статус члена самого элитного военного формирования вооруженных сил страны – уже в кармане. Это уникальное ведомство со старыми традициями, специфическими методами подготовки и поеданием стекла.

Одно из старейших подразделений

Индийские Para – десантники. Название у них от английского Paratroopers. А вообще, парашютные подразделения – это одно из старейших подразделений в армии страны. Хотя сами Para как формирования появились не так уж и давно – в 1966 году (в результате объединения нескольких десантных подразделений).

Индо-пакистанский конфликт

Весь свой опыт и навыки коммандос приобретали в битвах против своего главного стратегического врага – Пакистана. И хотя после создания они демонстрировали свои умения во многих конфликтах, их самым важным, "зачетным", скажем так, считают войну 1971 года – более известную как индо-пакистанский конфликт.

Тогда у бойцов Para появилось четкое разделение на группы, которые отправляли на диверсионные задания против военных Исламабада. Их главной задачей был поиск и ликвидация вражеских засад. Хотя нередко индийские спецы и сами устраивали облавы. Благодаря тому, что группы были небольшими, обычно до 6 человек, то и эффективность у них была высокая.

Заметить трудно, узнать о нападении невозможно, а подготовиться к нему тем более. У индийцев было золотое правило подготовки таких диверсионных групп: "Шум, который ты выдаешь при передвижении днем, ночью усиливается вдвое". Поэтому эти ребята учатся передвигаться как пантеры. Их не видно, не слышно, а само нападение заканчивается фатально.

"Мандхол" – успешная операция

Одной из самых успешных миссий 1971 года стала операция "Мандхол" по поиску и ликвидации пакистанских артиллерийских орудий. Командование Нью-Дели отправило на задание 6 групп по 20 человек. На каждую группу по одной пушке. Кроме того, бойцам удалось найти и обезвредить пусковые установки, они еще и убили более сотни пакистанских военных на их же территории.

Операция "Мандхол": смотрите видео Defence Squad

Операция "Мандхол" не пылилась в книгах по истории. О ней постоянно говорят на тренировочных курсах и базах и до сих пор она – пример успешной работы индийских спецслужб.

Операция "Голубая звезда"

А вот о чем вспоминать не очень то и любят – об операции "Голубая звезда", которая произошла в июне 1984 года. Это, пожалуй, один из самых громких провалов не только Para, но и всех спецслужб и правоохранительных структур страны. Все началось в Золотом храме – главном святилище сикхов.

В городе Амритсар местная группировка во главе с Джарнаилом Сингом Биндранвалом захватили храм и готовились к полномасштабной войне. Главное требование – дать штату Пенджаб независимость. Очевидно пойти на такой шаг в правительстве не могли.

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Во-первых, тогда о своем праве на отделение заявили бы и другие штаты. Во-вторых, такой жесткий шаг Биндранвала нужно было пресечь. Тогдашний премьер страны Индира Ганди решила силой подавить произвол и направила на Золотой храм не только полицию, но и армию с танками и спецслужбы.

Спецслужба RAW организовала стратегию, а Para, совместно с военными выполнили роль штурмовиков. Но план провалился. Кроме 500 террористов, засевших в храме, там были еще и несколько тысяч верующих. Para действовали неосторожно. Соответственно пострадало очень много гражданских. Ведь силовики забрасывали святыню гранатами и обстреливали танками.



Индира Ганди пыталась подавить насилие / Фото Berkeley lab

Очевидно, что и автоматные очереди не затихали. Выбить террористов удалось, но ценой почти 4 тысяч человек, которые застряли в храме вместе с террористами. А впоследствии жизнью за свой поступок поплатилась и сама Ганди.

Бойцы Para как контртеррористическое подразделение прекрасно знали, что личные телохранители Индиры Ганди были сикхами. Это именно против них премьер и направила огневую мощь страны. Был риск возможной мести. Ганди предупредили об этом, но она не слушала. Поэтому вместо того, чтобы лично проконтролировать ситуацию, спецслужбы решили смириться с ее решением. В результате Индиру Ганди все-таки застрелили ее охранники, выпустив в нее 30 пуль.

Реабилитация спецслужбы во время операции "Паван"

После трагических событий со штурмом храма в Пенджабе, Para реабилитировались в 1987 году во время операции "Паван" на Шри-Ланке. Туда коммандос отправили на захват города Джафна, который взяли под контроль боевики группировки "Тигры освобождения Тамил Илама".

Те события скорее напоминали не спецоперацию, а настоящее месиво. Para отбивались от соперника как только могли. Когда патроны заканчивались, они собирали припасы и оружие с убитых союзников и боевиков. Однако результата удалось достичь.

На подмогу бросили другие подразделения, которые общими силами смогли выбить террористов из города. Основную роль в той битве сыграла подготовка. Ведь спецов Para учат выдерживать просто сверхчеловеческие нагрузки. Уже зная, какими бывают противостояния в Южной Азии, командиры готовят будущих коммандос к любым задачам и условиям.

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Поэтому "паровцам" приходится не просто выполнять миссии в сложных условиях, а буквально жить в постоянных стрессовых ситуациях. Инструкторы на учениях стараются сделать все, чтобы стресс и нагрузка стали для бойцов рутиной, на которую не нужно отвлекаться.

"Я прочитал, что человек никогда не знает, насколько сильным может быть, пока не окажется в такой ситуации, когда быть сильным – это единственный выход. Поэтому для будущих бойцов мы стараемся создать именно такие условия", – отметил инструктор Para.

Чем сейчас занимается Para

Сейчас Para в основном концентрируются на вопросах терроризма, прежде всего, в отношении пакистанцев. С территории соседа часто приходят нежелательные гости, которые организуют нападения на военных, гражданских и провоцируют индийцев идти на конфликт с Исламабадом. Такие набеги организуют регулярно.

В 2013 году, например, несколько террористов оделись в форму военных и пробрались через границу. Это произошло за несколько дней до встречи премьеров Индии и Пакистана. Несмотря на то, что нападавшие атаковали полицейский участок, убивать их не стали, решили задержать.

Для начала индийские десантники провели разведку, чтобы определить где прячутся боевики. Лишь после того в игру вступили штурмовики. Всех террористов, а их было трое, удалось арестовать. Однако далеко не все контртеррористические вылазки заканчиваются успехом и без крови.

Нападение на спецподразделение

В 2016 году недалеко от города Ури на подразделение Para напали террористы. Тактику они избрали весьма нестандартную. Вместо того чтобы заложить взрывчатку на базе или просто запустить смертника, они решили пойти штурмом.

А чтобы исключить шансы коммандос на побег, по периметру расставили людей, которые убивали бы всех, кому удастся убежать. К сожалению, тактика нападающих сработала отлично. Им удалось убить немало спецслужащих.



В 2016 году на спецподразделение напали террористы / Фото AFP

"Потеря одного военнослужащего – это невероятно больно. А мы в тот день потеряли слишком много. Нашей следующей задачей была месть. Мы не могли просто так подарить злоумышленникам жизнь наших храбрых воинов", – поделился бывший военнослужащий Далбир Сингх.

Ответа долго ждать не пришлось. Para взялись искать нападавших и, установив их место дислокации, начали разведку. В ход шло все, что было в наличии:

люди;

дроны;

беспилотники.

К штурму подготовились очень тщательно. По периметру засели снайперы. В небе кружили боевые вертолеты и истребители. И все это на границе с Пакистаном. Именно на территории соседа и прятались террористы.

Операцию по истреблению нападавших назвали "Хирургическим ударом", но ничего связанного с осторожными атаками там не было. Пытаясь отомстить за убитых собратьев, Para сровняли лагерь террористов с землей.

Отметим! Погибли примерно 50 террористов.

Начался даже очередной скандал между обеими странами. Кроме того, что Нью-Дели провела военную операцию практически на территории Пакистана, так еще и от индийских атак погибли 2 пакистанских военных, 9 получили ранения.

Кто может попасть в Para

К Para может присоединиться любой желающий. Однако такое демократическое предложение под силу далеко не всем. В среднем лишь 10% от всех желающих смогут пройти селекцию.

Впоследствии их будет ждать курс подготовки, который тоже отсеет немало кандидатов. И лишь после полного процесса отбора инструкторы выкристаллизуют новых бойцов Para.

Что интересно, сейчас в их структуре есть 9 различных подразделений, каждое из которых ответственно за ведение боя в разных условиях или местностях:

в горах;

в снегах;

в пустыне;

на воде;

в воздухе;

даже под водой.

У каждого своя стихия. Однако, чтобы выбрать себе профиль и развиваться уже в конкретном направлении, каждый кандидат должен пройти базовую подготовку, которая включает стрельбу, бег, плавание и много других физических упражнений и интеллектуальных знаний.

Даже после окончания тренировочного курса и получения желанного берета, для бойцов Para испытания не заканчиваются. Несколько раз в год они сдают тест на физическую и психологическую подготовку и подтверждают свои интеллектуальные способности.

Кстати! В процесс обучения входит и подготовка к бою на близких дистанциях, в частности без оружия.

"Рукопашный бой – это еще один очень важный этап подготовки наших воинов. Мы уже множество раз видели, как наши солдаты теряли свою амуницию после перестрелок. Просто заканчивались патроны. Но задачу же все равно надо выполнить и нейтрализовать врага", – рассказал инструктор Para.

Этапы подготовки

Этапов подготовки очень много и все направлены на то, чтобы проверить умения каждого кандидата в конкретной ситуации. Однако есть один самый трудный и самый изнурительный этап, который называют этапом 36-ти часов. В течение этого времени кандидатам запрещается есть, спать, пить можно не более одного литра воды в день.

Их гоняют разными марш-бросками, заставляют вымазываться разной грязью и делают все возможное, чтобы кандидаты чувствовали себя максимально уставшими. После того, как каждый курсант устанет настолько, что засыпает даже стоя на ногах, всю группу курсантов заводят в класс и заставляют сдавать интеллектуальные тесты и решать математические задачи.



Самый изнурительный этап подготовки – этап 36-ти часов / Фото пресс-службы армии Индии

В то же время на все помещение громко звучит музыка, инструкторы кричат в рупоры и пытаются всеми возможными методами сбивать с толку курсантов. Например, светят в глаза фонарями или лазерами. Таким образом ограничивая им видимость и отвлекая от задач. Лишь те, кто составит такой тест – проходят дальше.

Справка. Похожие проверки для своих новобранцев устраивают и американские SEAL. Правда у них такой отбор называют "Адской неделей".

"В течение этих 36-ти часов они не спят, а мы пытаемся загнать их в трудное физическое и психологическое положение. Цели всего 2. Первая – узнать, в какой точке они сломаются. Вторая – сам кандидат для себя определит, где у него точка кипения", – заметил инструктор Para.

Подробнее о подготовке бойцов

В эти 36 часов входят также множество марш-бросков на разные дистанции и с разным весом. Желающие стать членами Para бегут в горах, преодолевая склоны и подъемы. Кроме того, есть также специальное упражнение, на котором обычно отсеивается немалое количество кандидатов.

Оно включает в себя 3 раунда. Каждый этап предполагает, что курсант должен переносить из точки в точку грузы. Например, во время первого раунда это две 25-литровые канистры с водой. Во втором – гигантская шина. А в третьем – бревно. Кроме этого, на спине рюкзак и полная экипировка.

Финальный этап проверки физической подготовки заканчивается марш-броском на 100 километров. Тоже с весом – 10-килограммовый рюкзак и оружие до 7-ми килограмм. Звучит вроде не так уж и страшно, но преодолеть 100 килограммов с такой нагрузкой – это еще тот вызов.

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Урок утопления

Испытание водой одно из ключевых занятий во время тренировочного курса. Кандидаты с гипоксией там "на ты". Ведь кроме того, что их заставляют плавать долго и далеко, постоянно нырять, их еще и связывают и заставляют самостоятельно выбираться из-под воды. А также практикуется такой урок как утопление. Конечно же что рядом всегда инструктор. В принципе он и выполняет роль нападающего.

Кандидата погружают в воду, а когда инструктор его достает, то у курсанта всего секунда, чтобы набрать в легкие как можно больше воздуха. И так эта имитация утопления повторяется до тех пор, пока будущий Para уже не сможет набирать достаточно воздуха и начнет задыхаться.

В этом испытании нет победителей, лучших или худших бойцов. Будут страдать все одинаково. Поэтому вопрос стоит лишь в том, насколько сильно кандидат хочет стать частью подразделения. Можно конечно и отказаться от таких экспериментов. Но тогда закроется и путь к рядам Para.



Будущим бойцам проводят урок утопления / Фото Shatrujeet

Различных испытаний в Para достаточно. Инструкторы делают все возможное, чтобы превратить этих людей в действительно стальных воинов. Особенности рельефа, погодных условий и специфики их войн заставляют закалять себя так, как не делает ни одна другая страна в мире.

В отличие от других контртеррористических подразделений разных стран мира, ребята из Para вообще не имеют четкого графика. Их тренировки могут начаться в 4:00, а закончиться через 2 дня. И это без сна, передышки и еды. Ненормированные у них и приемы пищи, что тоже усложняет процесс тренировок:

завтрак может быть в 4:00;

обед в 11:00;

ужин в 14:00.

А потом следующий прием пищи на следующий день. А чем же восполнить свой организм следующие 8 – 10 часов? Инструкторы все знают. В реальном бою может и не хватить времени на то, чтобы приготовить себе вкусный прием пищи. В таком случае придется есть все, что под рукой.

Поэтому кандидатам показывают, каких насекомых, какие растения и корни можно собрать, перемешать и выпить это все как утренний смузи. Запах и вкус там конечно не самые приятные. Зато организм получит необходимое количество калорий. Цена, которую платят кандидаты во время тренировок в конце концов приводит их в ряды элиты вооруженных сил Индии.

Но перед тем, как окончательно пройти посвящение, на будущих Para ждет еще одно испытание. Традиционно, получив берет, новоиспеченные коммандос едят стекло, демонстрируя таким образом крепость своего духа и твердые намерения вступления в ряды формирования.

"Слабое звено в команде всегда допускает ошибки. В результате страдает вся команда. Поэтому слабые звенья – это ответственность всей команды. Их главная задача – сделать так, чтобы слабых в подразделении не было", – подчеркнул инструктор.

Превентивная роль спецслужбы

Сейчас Para выполняют скорее превентивную роль, лишь время от времени выступая на миссии, где нужно сойтись в бою с террористами. Главный акцент их работы сместился на наблюдение за границами страны. Особенно это касается пограничных войн Индии и Пакистана.

Члены Para в этом вопросе берут на себя роль разведки и мониторят всю ситуацию, связанную с вмешательством военных других стран, беженцев и террористов на территорию Индии. Для этого в распоряжении ведомства есть вся необходимая техника и средства, чтобы эффективно вступить в бой: спутники, дроны, беспилотники.



Сейчас роль Para – превентивная / Фото пресс-службы армии Индии

Но как показывает практика – именно в этом формировании Нью-Дели делает ставку на людей. Их готовят к любым возможным сценариям. Иногда кажется, что использовать коммандос в некоторых противостояниях будет даже эффективнее, чем привлечь технику.

Двери формирования Para открыты для всех желающих. Однако лишь лучшие из лучших смогут перебороть себя и дойти до самого конца. Путь не простой. Этот берет можно заслужить лишь кровью и потом, пройти огонь и воду. Лишь закончив все испытания, самое сложное будет впереди – борьба с терроризмом.

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Как бы инструкторы ни готовили бойцов, ни учили их как правильно планировать атаки или обезвреживать врага, террористы тоже на месте не сидят и придумывают все новые и новые атаки и методы их выполнения. Каждый день работы в антитеррористическом подразделении непредсказуемый и сложный. И шансы на то, что каждый день может быть последним – очень велики.