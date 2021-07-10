А теперь представьте, что в ледяных регионах военным обеих стран приходится воевать. Индия, например, отправляет 65% своих солдат на подготовку в специальные школы, где учат методикам ведения боя в холодных заснеженных горах. Пакистан – примерно 50%.

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Но обучение для снежных подразделений этих стран существовало не всегда. Появление таких спецов было вынужденным шагом. Первыми людьми, которые пошли в снежные бои, стали регулярные военные, которые были совсем неготовыми к таким условиям.

Причиной такого быстрого развития школ подготовки стала битва за Сиачен – ледник, который когда-то был спорной территорией, а затем – сверхважным стратегическим объектом. Каждый хотел урвать себе кусок. Поэтому случилось так, что теперь обе страны имеют многотысячные снежные подразделения, которые умеют не просто вести бой в глубоких льдах или засыпанных снегом горах.

Эти ребята умеют воевать между замороженных скал, носиться на лыжах среди лавин, и даже умудрились завезти бронетехнику на высоту более 5 тысяч метров над уровнем моря.

Начало операции – вызов для военных

"Для начала операции мы выбрали 13 апреля. Ведь хотели выйти как можно быстрее, чтобы опередить пакистанцев. Информации у нас особо и не было. Все, что мы знали – пакистанские войска могут отправиться в путь в любой момент", – поделился военнослужащий Виджай Чанна.

Опередить пакистанцев помогло стечение обстоятельств. Индийская разведка сообщила, что Исламабад готовит военную экспедицию по захвату ледника. Чтобы не терять время, руководство Нью-Дели связалось с европейскими поставщиками зимнего оборудования и экипировки.

Оказалось, что они наткнулись на ту же самую контору, где свое снаряжение брали и пакистанцы. Поэтому заказав вдвое больше – тронулись в путь. Путь, кстати, был не простым. Приходилось преодолевать такие маршруты, к которым никто на самом деле не был готов. Однако лишь из-за того, что индийцам удалось первыми добраться до основных точек на вершине, они смогли удержать ледник и не пустили пакистанцев наверх.

Военные погибали от жестких погодных условий

Однако цена победы была высокой. Исламабад потерял не менее 3 тысяч бойцов, Нью-Дели – примерно тысячу. Там, на высоте более 5 тысяч метров, в ход шли не только пули, но и ледорубы, топоры и все, что было под рукой. Несмотря на это, исследователи и участники битвы говорят, что большинство военных погибли от жестких погодных условий. Многим даже не удалось дойти до вершины. А те, кто вернулся живым – имели проблемы на всю жизнь.

Инструктор школы HAWS рассказал: "Когда военные отправляются на задание в такие высоты, то имеют много проблем: нехватка кислорода, слишком низкие температуры, снежные заносы, лавины и плохая видимость. Если солдат хочет защищать границы своей страны, служить народу, то должен знать, как справляться со всеми этими вызовами".



Экстремальные условия – вызов для военных / Фото ANI

На вышеперечисленных вызовах проблемы горных заснеженных местностей не заканчиваются. Один из самых опасных нюансов – снежные пещеры. Провалившись туда, выбраться самостоятельно почти невозможно. Все зависит от ее глубины и полученных повреждений от падения. И это уже не говоря о пропасти, крутых спусках и еще более крутых подъемах.

Экстремальные условия не для каждого

Поэтому военные во время движения на вершины Сиачена двигались шеренгой, привязанные друг к другу, чтобы в случае непредсказуемой ситуации – вытащить бойца из беды. Такая тактика передвижения значительно замедляет движение и требует много сил. Обновить их можно на перевале за обедом или ужином.

Но и там была проблема. Температура иногда достигала ниже 45 градусов по Цельсию. При такой температуре, запасы провизии превращались в камни, которые сначала надо было разморозить, а уже потом приготовить. А это тоже отнимает немало драгоценного времени. Более того, если в команде появлялся травмированный, то нескольких человек отправляли вниз, чтобы спасти пострадавшего. В таких экстремальных условиях работать могут далеко не все.

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"Те военнослужащие, которым удалось добраться до вершины Сиачена теряли память, имели высокое давление, проблемы с желудочно-кишечным трактом, у них немели конечности и были разные простуды. Люди, добиравшиеся до высоты в 6 тысяч метров, имели потом еще и проблемы с психикой. Хотя они были достаточно крепкими орешками", – отметила военнослужащая Ривандра Манн.

В 1987 и 1989 годах у пакистанцев еще были попытки отбить Сиачен. Достичь поставленной цели не удалось. Им посчастливилось изгнать индийцев лишь с некоторых баз, но не с ледника. Удержание стратегически важного объекта и постоянная напряженная ситуация привела к тому, что обе страны начали создавать специальные тренировочные базы, где учили своих военных методикам ведения боя в горной заснеженной среде.

Военнослужащие готовы идти в бой

Оба же готовились в очередной раз сойтись в битве за вершину, которая обещала подарить "владельцу" тактическое преимущество над соперником. Сейчас обе стороны имеют в районе Сиачена до 5 тысяч военнослужащих, которые несут службу в регионе. Еще десятки тысяч остаются в резерве – готовы выйти в бой в любой момент.

Для этого их постоянно тренируют на базах, где условия максимально приближены к тем, которые будут ждать солдат во время восхождения на Сиачен. Только в реальной битве уже не будет имитаций выстрелов или протоптанных снежных дорожек. В реальном бою обе стороны будут ждать:

ракетные обстрелы;

полное отсутствие такого понятия как "маршрут";

почти нулевая видимость;

кислородное голодание.

Впрочем, для этого их как раз и готовят. Например, 65% армии Индии уже обучили тактикам боя и выживания в глубоких снегах и на высоких горах.

"Солдат всегда должен быть подготовленным. Он должен знать, как действовать в снегу, на высотах. Прежде всего как выжить на высоте в 6 тысяч метров и выше, где кислорода минимум, а ресурсы постоянно на нуле. Наша школа создана специально для того, чтобы учить наших солдат уметь все, что связано с битвами в таких местностях", – отметил военнослужащий Тарун Кумар.

Что учат индийских армейцев

Очевидно, что в глубоких снегах учат, как правильно ездить на лыжах, ходить на снегоступах и правильно одеваться. Но есть один небольшой нюанс, которым, например, не пользуются военные России или США в Арктике. Там, в горах Сиачена, во время передвижения на лыжах в руках нужно держать не оружие, даже не палки, а ледоруб.

Он нужен на случай, если военный упадет и начнет стремительно лететь вниз. Там учат людей, как быстро и правильно вцепиться ледорубом в поверхность крыши или снега и спасти себе жизнь. Очень важно сделать это максимально быстро. Ведь падение – это лишь секунда. И если военный потянет за собой того, кто идет перед ним (они все привязаны), то потом вниз полетят все, кто шел в шеренге.



Школа HAWS / Фото Hindutva

Конечно же, что будущих горных воинов учат правильно строить укрепления, копать окопы в снегах и делать настолько прочные снежные блоки, чтобы вражеские пули не могли их пробить. Кстати, о разведке. Кроме того, что информацию о расположении военных объектов и рельеф местности сообщают спецслужбы в таких подразделениях, обычно солдаты еще и собирают информацию самостоятельно. И методы там несколько странные.

"Когда мы выходим на задание, то пытаемся собрать всю информацию о вражеской территории. Мы берем ее с гугл-картинок или смотрим на фотографии со своих спутников. Но самый важный и надежный способ – обрисовать территорию собственноручно. Это лучший способ подготовиться к операции", – сказал инструктор школы HAWS.

Китай готов к противостоянию

Китайцы тоже претендуют на Сиачен. Более того, регулярно пытаются "вставлять палки в колеса" индийцам. Это неприятно, но ничего критического пока нет. Ведь последний раз серьезные бои в горных регионах Китай проводил еще в 1960-х годах. Однако это вовсе не означает, что официальный Пекин не готов к противостоянию. По крайней мере, в Китае делают вид, что готовы.

Там организуют ежегодные учения, где свою мощь показывают танки и артиллерия, боевые вертолеты и беспилотники, ракеты и различные бронемашины. Есть, правда, одна проблема – сейчас на такую высоту как Сиачен (а его вершины иногда и достигают 7 тысяч метров) могут подняться не все вертолеты. Им не хватает воздуха. Перевозить танки – слишком долго.

Уже хорошо укрепленные позиции соперника на горе могут дать отпор еще до того, как китайцы начнут великое восхождение. Но если в одиночку с Китаем и Пакистаном индийцы еще справляются, то победить сразу двоих – задача не из самых легких:

"Сиачен разделяет Китай и Пакистан: Китай – на востоке, Пакистан – на Западе. Обе стороны могли бы легко объединиться, если бы хоть кто-то из них контролировал Сиачен. Если бы это произошло, то они запросто могли бы захватить и другие территории. Тогда нам было бы не переливки. Защищаться было бы гораздо труднее", – заявила индийская военнослужащая.

Полномасштабной войны между Китаем и Индией нет

Сейчас полномасштабной войны между китайцами и индийцами нет. Все ограничивается лишь единичными пограничными стычками и непрерывным патрулированием своей части территории.

Китай регулярно посылает патрули для мониторинга ситуации. Но они, как оказалось, не слишком приспособлены к несению службы в таких условиях. Их форма ничем не отличается от тех военных, которые служат в местах с климатом характерным для Китая. Их обувь не очень то и выдерживает нагрузку на такие острые камни и передвижение по скалам.

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Экипировка у них тоже не приспособлена. Единственное, что они имеют с собой – оружие, провизия и набор для оказания домедицинской помощи. Ведь не всем удается пройти маршрут и полностью обойти территорию патрулирования. Нет даже банального приспособления в виде укрытия, которое могло бы спрятать солдат в случае непогоды.

Китайский военный отметил: "Единственное, что я хочу делать сейчас – патрулировать эту территорию. И я продолжу делать это и на следующий день – я смогу. В следующем месяце – если смогу. В следующем году – если смогу. Словом, я буду делать это до тех пор, пока у меня будут силы".

Государства хотят завладеть ледником Сиачен

Хоть войны пока нет, ситуация постоянно держится напряженной – 3 государства хотят завладеть высотами ледника Сиачен. А для этого нужно сначала научить людей воевать в таких местах, а затем отобрать из них лучших. Только такими методами можно одержать победу:

Индия, например, постоянно модернизирует экипировку своих солдат. Кроме того, что их рюкзаки имеют более 35 килограммов, в некоторых вылазках военным приходится брать с собой специальные аппараты, стреляющие рогачами. Они необходимы, чтобы преодолевать крутые склоны. Такой девайс может метать крюки с тросами на расстояние до 60 метров;

пакистанцы же к экипировке военных относятся не так придирчиво. Зато делают ставку на технологии. И хотя из-за особенностей рельефа и погодных условий отбить Сиачен полностью не удалось, в локальных противостояниях техника легко справляется с задачами. По крайней мере с теми, что касаются сражений с индийцами. Вторые в технологическом плане значительно отстают от соседей.

"Индийская армия нуждается в модернизации. Например, силы ВВС имеют в арсенале старые самолеты, которые не дотягивают до вооружения соседей. И 2019 год это хорошо показал – когда ситуация вокруг Кашмира в очередной раз обострилась. Пакистанские истребители легко сбили индийские МиГ-21", – рассказал журналист Al Jazeera Алекс Гатопулус.



База индийской армии / Фото Ginger Tea

Точнее не индийские, а русские, которые Москва поставляла в Дели. А на вооружении Исламабада американские Ф-16. Хотя сейчас, учитывая нестабильную ситуацию в регионе, а также необходимость удержать Сиачен, индейцы обратились за помощью с вооружением и техникой к Франции, США и той же России. Ведь для войны в горах, да еще и в заснеженных – полагаться на самих людей бессмысленно.

Нужна техника, чтобы забирать раненых, доставлять ресурсы и экипировку. Поддерживать огнем и в случае чего – максимально быстро эвакуировать подразделение. Без техники здесь не обойтись. Сейчас Индия не может позволить себе построить полноценную инфраструктуру вокруг захваченных позиций на Сиачене. Имеется в виду дороги, ограждения, надежные радары. Точно так же такими возможностями не могут похвастаться и в Пакистане.

Китай может построить путь

А вот третий претендент на эту территорию, Китай – имеет необходимые ресурсы для развития путей. Хоть Пекин мало инвестирует в развитие экипировки своих ледяных воинов, с технологиями и оборудованием, позволяющими быстро расстраиваться – там все в порядке.

"У Китая есть серьезное преимущество. У них есть высокоскоростные пути вдоль границ. Они могут строить металлические дороги, различные помещения с подогревом для защиты своих военных от низких температур даже в минус 30 градусов по Цельсию. Такая инфраструктура позволит им поставлять еду и воду для своих солдат гораздо быстрее и легче, чем бы это делали индийцы. А вот чего китайцам не хватает – так это опыта", – считает журналист Гатопулус.

Пограничные конфликты все же происходят

И именно поэтому китайцы даже не пытаются лезть в уже "привычный" для Индии и Пакистана климат. Но это не значит, что у них нет схваток. Нередко случаются пограничные конфликты между Пекином и Дели. Обе страны заявляют о своих правах на необитаемые участки земли:

высокогорную соляную пустыню Аксай-Чин;

штат Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии.

Эта история тянется еще с 1962 года, когда впервые и произошла пограничная война. Китай, кстати, в ней победил. Совсем недавно, в 2020 году, военные обеих стран начали новое противостояние. Китайцы убили 20 индийцев, зато потеряли более 30 собственных людей.

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Как бы они не старались пройти незамеченными и устроить какие-то диверсии, в Индии пристально следят за тем, чтобы китайцы не пробрались на их территорию и отсекают любые попытки на полномасштабное противостояние. Возможно, именно из-за хорошо отлаженной работы спецслужб и разведки им и удается удерживать назревающий конфликт.

Отметим! Над Индией и вокруг ее границ кружат более 20 спутников, большинство которых используют спецслужбы. В случае угрозы какой-то из территорий – военные мгновенно выдвигаются на задачи.

"Большинство наших военных отправляют на высокие вершины. Чтобы удержать там контроль, надо хорошо уметь кататься на лыжах, чтобы быть мобильным и уметь неожиданно нападать. Для этого надо знать, как кататься и днем, и ночью, когда видимость ограничена. Мы учим своих военных работать в темноте, чтобы они могли выполнять любые задачи", – отметил инструктор школы HAWS.

Инструкторы HAWS организуют курсы переквалификации

Каждый год инструкторы школы HAWS организуют курсы переквалификации своих горных воинов. Сдав их, боец не просто подтверждает свои умения, но и улучшает навыки боя.

Тренировки не прекращаются никогда, учитывая, что ситуация в регионе постоянно держится в натянутом состоянии. Каждый год ротации военных на Сиачене меняются. Наряду с уже опытными командирами, Нью-Дели отправляет на обучение новичков, которые по чуть-чуть приспосабливаются к жизни в холодном климате.



В школе HAWS происходит переквалификация / Фото ANI

В Пакистане ситуация аналогичная, однако им еще тяжелее. Из-за того, что позиции Исламабада в битве за Сиачен ниже, им гораздо труднее противостоять индийцам, ведь у них меньше обзорности, меньше возможностей для маневра. Да еще и ко всему – враг с высоты видит каждый шаг и держит на постоянном контроле каждый подступ к вершине.

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"Сложность курса и вызовы, которые стоят перед военнослужащими постоянно меняются. Мы постоянно улучшаем навыки и тактические возможности солдат. Готовим их к сложностям, с которыми на миссиях придется сталкиваться ежедневно", – рассказал инструктор школы.

До сих пор остается разве что наблюдать за тем, как развиваются события вокруг Кашмира и Сиачена в частности. Армии всех трех постоянно модернизируются, военные придумывают все новые методы ведения боя, улучшают экипировку и оборудование. Претендентов 3 и кто знает, сколько их будет в будущем. Но факт остается фактом – королем горы может стать лишь один из них.