Спорим, что вы всю жизнь называли их неправильно. Вы же играли за "ГИГН"? Американцы называют их "Джи Ай Джи Эн", а на самом деле правильно говорить "Жижн". Это коммандос, которых сегодня считают самым технологичным, одним из самых опытных и жестких подразделений в борьбе с терроризмом. Причем жесткие они не к преступникам, а к своим же бойцам.

Предыдущий выпуск Королевская морская пехота: как несколько человек смогли обезвредить флотилию нацистов

Первая важная антитеррористическая миссия

Идея создать французское контртеррористическое подразделение появилась после теракта на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. Уже через год, в 1973, начали планировать организацию ведомства. Через год и появились бойцы GIGN. Тогда они напоминали слишком узкоспециализированный орган. Ведь в их рядах было всего 15 человек.

Далеко за 100 количество бойцов перевалило только после 2000 года. Их первая же миссия началась через 10 дней после создания подразделения. 1974 год выдался довольно напряженным. Новосозданное формирование сразу же бросили в бой. Поэтому, можно сказать, что все свои навыки, уроки, знания и опыт они получали на поле боя.



Новосозданное формирование GIGN / Фото GIGN

Одна из первых важнейших миссий произошла в 1976 году в поселке Лояда, что на границе между Джибути и Сомали. 4 террориста, переодевшись в женщин, захватили французский автобус, который ехал с экскурсии из военных баз. В заложниках оказались 31 ребенок, их учитель и водитель автобуса. Кроме различных французских спецподразделений, которые сразу же бросились спасать людей, на задание отправились и 9 членов GIGN, 8 снайперов и командир.

Цель задания была проста – следить за террористами и как можно быстрее ликвидировать. Без переговоров, без пленных и так далее. Дождавшись момента, пока все цели станут видимыми, бойцы открыли огонь. Ликвидировать террористов удалось, но ценой 2 жизней.

Погибла 5-летняя девочка и водитель автобуса. Оказалось, что автобус с террористами прикрывала еще и другая группа злоумышленников со стороны Сомали. Поэтому как только военные и спецназ открыли огонь, террористы начали начинять автобус свинцом.

Спецоперация в мечети

С тех пор появилась тактика координированных выстрелов, которую снайперы практикуют и сегодня. Сразу несколько стрелков захватывают цель и стреляют одновременно, чтобы никто после выстрела не мог открыть огонь. Это моментальная ликвидация террористов.

Интересно Первыми увидят атаки России: суровые тактики борьбы и выживания "арктических воинов"

Если тогда в Лояди работали снайперы, то уже в 1979 году в городе Мекка – GIGN показали себя не как воины, а как стратеги. Те события получили название "Резня в Великой Мечети". На молитву в мусульманскую святыню собиралось около 50 тысяч человек. И как только она началась, в мечеть зашли более 500 боевиков.

Заблокировали двери, выпустили часть людей, а часть оставили, чтобы прикрыть себя. Оборонительные позиции заняли практически сразу. Оказалось, что нападение готовили давно. Ведь бойцы знали все ходы, а в подвальных помещениях уже лежало заготовленное оружие. Требования были следующими: прекратить экспорт нефти в США и выслать всех иностранных гражданских и военных экспертов из Аравийского полуострова.

Однако саудиты даже и не думали идти на уступки. Сначала пытались штурмом взять главные ворота мечети, но на башнях святыни уже караулили снайперы террористов. Они легко ликвидировали всех, кто приближался к зданию. Тогда пытались прорваться подземными путями, что тоже в итоге закончилось трагически. Хотели взять мечеть в кольцо, но и здесь не получилось.



Теракт в Мекке / Фото Википедия

Звучали даже версии о том, что террористов надо уморить голодом. Но у них были заложники, которые тоже пострадали бы. Тогда саудиты попросили помощи у французов. Те прислали всего 3 бойцов GIGN. Они не могли участвовать в битве, ведь на территорию мечети запрещено ступать всем, кроме мусульман. Поэтому они инструктировали саудовские спецслужбы и силовиков, составили план нападения и посоветовали попробовать зайти из подземелья.

Перед тем, как просверлить отверстия в полу, забросали всю мечеть газами. Тактика сработала. Злоумышленники сдались. Ведь противостоять спецназу было уже практически невозможно, видимость практически нулевая. Заложников удалось освободить. А GIGN положили в копилку еще 1 успешную миссию.



Террористы, которых захватили во время штурма / Фото Википедия

Битва за мечеть длилась в течение 2 недель и закончилась капитуляцией террористов. В результате стрельбы погибли 127 саудовских военнослужащих, более 4 сотен получили ранения. Удалось убить 117 террористов. Позже, во время суда, еще 68 были казнены

Неудачная ликвидация

В истории GIGN хватает и неудачных примеров операций. Их трудно назвать "провальными", ведь в результате поставленных задач удалось достичь. Правда, руководителю пришлось уйти в отставку, некоторых членов команды уволили, а само ведомство понесло репутационные потери.

Одна из таких историй произошла в 1988 году на острове Увеа в Новой Каледонии. Местные боевики, требуя независимости от Франции, убивали жандармов, которых Париж высылал в командировку. Несколько десятков забрали в плен и спрятали в пещерах.

Во Франции долго не думали и вместе с GIGN на задание отправили многие другие ведомства, среди которых и DGSE, о котором мы упоминали в предыдущих программах. Словом, все как будто шло по плану: коммандос должны были ликвидировать пулеметчика, который охранял вход в пещеру, затем поделиться на группы и выбить оттуда боевиков.



GIGN на острове Увеа / Фото Flickr

Однако все вышло иначе – военные опоздали, боевики знали о засаде и начали расстреливать заложников. Хотя в пещеру и удалось проникнуть, закончить операцию и доставить уцелевших заложников во Францию, дальнейшие расследования показали, что коммандос GIGN работали "не по протоколу".

"Наши коммандос действовали вопреки своему воинскому долгу. Трое боевиков были казнены, а их лидеру прострелили ногу и оставили без медицинской помощи. В результате – умер через несколько часов. Некоторые агенты вообще отказались участвовать в операции в самый ответственный ее момент", – сказал бывший лидер GIGN Филипп Легоржус.

Спецоперация, которая стала визитной карточкой

В конце декабря 1994 года самолет авиакомпании Air France готовился вылететь из аэропорта в Алжире в Париж. На борту самолета 209 пассажиров и 12 членов экипажа. Вместе с ними в салон воздушного судна удалось пробраться 4 террористам из группировки "Вооруженная исламистская группа Алжира". Их сразу удалось заметить, ведь они переоделись в форму алжирских полицейских.

Экипаж самолета понял что-то не так, когда случайно подслушал разговор мужчин. Те говорили что-то о тирании. Правоохранительные органы успели предупредить, но дверь самолета заперлись. Внутри оказались 4 террористов, пассажиры, экипаж, а еще разнообразное оружие и полностью заложенный взрывчаткой самолет. Его, кстати, планировали взорвать над Эйфелевой башней.

Читайте также Элита немецкой спецслужбы: как GSG 9 ликвидировали террористов за 7 минут

Чтобы сбить с толку алжирских снайперов, террористы переоделись в форму пилотов. Алжирские власти пыталась вести переговоры, но безрезультатно. Злоумышленники каждый раз, как им что-то не нравилось, убивали 1 пассажира. В целом, им удалось казнить 3 заложников. И они обещали делать это каждые полчаса, если их не выпустят из аэропорта в Алжире. Поэтому пришлось идти на уступки.

Вылетев из Алжира, самолет посадили в Марселе, где воздушное судно нужно было дозаправить. Пока самолет был еще в воздухе, на миссию отправили подразделение французских коммандос, которые по дороге в Марсель изучили планы и конструкцию самолета. Главным преимуществом было то, что закрытые двери самолета можно было открыть снаружи.

Итак, для дозаправки террористы попросили 27 тонн топлива, хотя для стабильного полета им нужно было всего 9. Вероятно, такое количество им понадобилась для выполнения своего первоочередного плана – подрыва самолета в небе над Парижем. Переговорщикам удалось договориться, что перед тем как дозаправить воздушное судно, его должны осмотреть специалисты. Мол, это стандартная процедура после каждого рейса самолетов.



Самолет, который пострадал / Фото Tim Rees

Когда террористы согласились – бойцы GIGN, переодетые в форму персонала аэропорта, вставили различные датчики и прослушивающую аппаратуру в главных точках самолета. С помощью техники им удалось узнать на каких позициях внутри находятся террористы. И когда в правдивости информации убедились на все 100% – начался штурм.

"Пытались двигаться очень быстро. Особенно зная, что у нас уже есть четкий план действий. Я зашел в самолет первым и первое что я там увидел – передо мной стояли 4 террористов. Я у них на ладони. Мне удалось открыть огонь сразу по 3 из них, но и цену за это заплатил немалую. В меня попали 7 раз, а потом еще и в мою сторону полетела граната и разорвалась. Меня полуживого вытащили товарищи через 12 минут после начала штурма", – вспомнил бывший боец ​​GIGN Тьерри Прюньо.

Одного из террористов удалось убить сразу. За несколько минут разобрались еще с 2. Последнего выжидали дольше всех. Он отстреливался, пока не закончились патроны. И пока 1 группа коммандос штурмом брала самолет через его переднюю часть, другая через заднюю эвакуировала пассажиров. Практически всех удалось вывести невредимыми. За исключением незначительных ранений.



Штурм самолета / Фото Reddit

Однако не погиб никто, кроме террористов. В общем, вся спецоперация, включая эвакуацию, проверку пассажиров и финальную зачистку самолета, длилась 20 минут. С 30 бойцов GIGN, участвовавших в штурме, ранения получили 9. Смертельно не поранили никого. И спецоперация стала визитной карточкой ведомства. Именно после тех событий они стали одним из самых популярных подразделений не только во Франции, но и во всем мире.

Как тренируют бойцов

А теперь к отбору и тренировкам. Чтобы стать частью GIGN, нужно иметь за спиной не менее 5 лет службы в правоохранительных органах или армии, иметь гражданство Франции и возраст менее 34. Лишь в таком случае кандидаты могут подать заявку. Отбор на курс длится в течение 3 месяцев.

За это время у желающих стать коммандос проверяют физическую подготовку, интеллектуальные способности и тестируют на пригодность к такой работе. Ведь как покажет курс подготовки, который, между прочим, длится более года – подходят для такой работы далеко не все. И не только потому, что тяжело физически, но прежде всего в интеллектуальном и психологическом планах.



Бойцы GIGN должны тренироваться и интеллектуально / Фото Hawk Aster

Школа подготовки GIGN – это не просто закалка спецбойцов. Это шпионское обучение. Там учат мастерству ведения переговоров, как правильно работать под прикрытием, как заставить террориста показаться, а не открывать огонь. Ведь успешной миссия в GIGN считается та, которую удалось выиграть без боя.

Конечно, не всегда удается вступить с террористами в переговоры. Бывают и случаи, когда ситуацию могут решить только пули. Однако абсолютно все коммандос должны понимать, где, как и когда, какую тактику подхода к выполнению работы лучше применить. Для этого у инструкторов есть свои методы подготовки.

"Мы сказали кандидатам, чтобы каждый взял по 2 камня, но размер не указывали. Те, кто мудрее, взяли более легкие камни. Получилось так, что те, кто взяли меньше – немного отдохнут, а те у кого тяжелее – змучатся еще больше. В качестве наказания мы нагрузим их всех камнями и заставим выполнять различные упражнения. Так они поймут, что во время боевых задач всегда надо искать легкие пути", – рассказал инструктор GIGN.

Лучшие стрелки

Ежегодно в среднем с рядов ведомства в отставку уходят по 15 бойцов. Соответственно, сколько их ушло, столько в следующем году и должны вступить. Поэтому сколько желающих бы не было – в GIGN заберут только лучших. Поэтому кандидатам нужно искусно проходить все испытания, показывать свое нестандартное мышление. Например – научиться плавать полностью связанными или протащить на себе раненого товарища несколько километров. Одновременно – быть в полной экипировке.

Интересно Мощные секретные операции и свержение режимов: чем занимается Управление специальных акций ЦРУ

Инструкторы школы подготовки закаливают здесь действительно стальных воинов. За все время их существования подразделение GIGN потеряло 9 человек, но только 2 погибли при исполнении боевых задач. Еще 2 умерли от неразорвавшихся снарядов во время тренировок в центрах подготовки. Остальные – 5 умерли во время тренировок по стрельбе. И этому есть логическое объяснение.

Снайперов и штурмовиков GIGN называют лучшими стрелками. Тренировки у них проходят исключительно боевыми патронами. А снайперы показывают свою точность на своих же собратьях. На определенной дистанции стоит человек (член подразделения GIGN), а вокруг него – шарики. Одновременно в шарики должны выстрелить и попасть несколько снайперов.



В спецподразделении GIGN одни из лучших снайперов / Фото Hawk Aster

Если все удалось – снайперы продолжают обучение. Если нет – умирает их товарищ. Подход обычно не слишком человечен, но как показывает практика боевых задач – это работает. С другой стороны – в GIGN больше потерь во время тренировок, чем на поле боя. Однако все коммандос знали, что их ждет, поэтому сознательно шли на этот шаг.

Как планируют нападения

На тренировках обучают и правильных тактик штурма. Ведь освобождение заложников из самолета, автобуса, легкового автомобиля, офиса или дома отличается. Если с транспортом все более-менее понятно – коммандос имеют макеты различного транспорта, где и тренируются, то со зданиями все иначе.

Нападение нужно спланировать так, чтобы застать врага врасплох. Например, 1 группа пытается прорваться через главный вход, отвлекая внимание террористов на себя, вторая группа заходит с другой стороны. Обычно они используют для этого специальный грузовик с платформой, которая доставляет бойцов GIGN прямо к окну.

Обратите внимание Скандальный "Проект 100 000": почему США отправили на войну людей с низким уровнем IQ

Выбив заграждения: окна, решетки и то, что препятствует движению, – они начинают штурм уже изнутри. Таким образом, разделяя террористов на 2 части. А тем временем над самим зданием кружит вертолет с дополнительной группой бойцов, которые при необходимости тоже могут десантироваться и помочь, еще больше раскачивая позиции врага.

"Мы прошли долгий и сложный путь, но в итоге смогли достичь всех поставленных перед нами задач. У нас было много спецопераций. Много успешных спецопераций. И мы продолжаем двигаться в том же направлении", – отметил руководитель группы GIGN Лоран Фелип.

Подготовка по взлому замков и отдел дизайнеров

Стоит заметить, что несмотря на хорошую экипировку, бронированные щиты и разнообразное вооружение, коммандос GIGN не всегда идут лоб в лоб к сопернику. Хотя и могли бы. Пробить такой щит обычным АК не так уж и просто. Обычно бойцы используют различные технологии для наблюдения за врагом, а уже потом планируют атаку – это минимизирует количество ранений и в худшем случае потери.

Кроме снайперов, которые наблюдают за ситуацией, на разведку отправляют дронов. Также внутри помещения, перед тем, как выйти в коридор или ворваться в комнату, ситуацию анализирует управляемый робот, который имеет камеру и при необходимости может выбросить свето-шумовую гранату. Передвигается он практически бесшумно.



Спецподразделение GIGN в 2018 году / Фото Hawk Aster

В GIGN учат, как правильно пользоваться такими устройствами и когда стоит их использовать, а когда лучше просто выбить дверь и пойти на штурм. Однако есть нюанс – не все двери удается выбить. Некоторые просто не стоит, а некоторые невозможно из-за технических особенностей конструкции. Поэтому каждый член команды проходит подготовку по взлому замков.

В школе подготовки сотни видов замков и ключей. И каждый из них нужно уметь взломать, или же при необходимости осторожно открыть. А еще в рядах GIGN работает целый отдел дизайнеров. Они помогают бойцам сливаться с природой. Особенно это касается снайперов.



С GIGN работают дизайнеры / Фото Рinterest

Жертвуют собой, чтобы спасти французов

В январе 2015 года Францию ​​всколыхнул теракт. Произошло это из-за того, что журналисты французского сатирического журнала Charlie Hebdo выпустили карикатуры на пророка Мухаммеда. Когда ситуацию уладили, не прошло и года как по Франции прокатилась целая волна терактов. Столь мощная, что власти даже пришлось вводить чрезвычайное положение.

Тогда в Париже Исламское Государство организовало по меньшей мере 6 терактов, в которых погибли более 100 человек. Более полутысячи получили ранения. И пока бойцы GIGN искали нападающих, правоохранительные органы и спецслужбы всей страны патрулировали крупные города. Просто среди туристов и граждан гуляли вооруженные военнослужащие, которые при необходимости могли проверить любого человека, которого считали подозрительным.

GIGN в этой затее сыграли роль координаторов. Они строили планы патрулирования, определяли потенциально опасные города и инструктировали других правоохранителей, как правильно действовать и спасать людей в случае террористической угрозы.

Французские коммандос участвовали и во время ликвидации террористов, напавших на редакцию издания Charlie Hebdo в январе 2015 года. Ударная группа бойцов окружила нападавших и расстреляла их. Во время выполнения задания ранение получил только 1 из спецназовцев. А во время самого теракта погибли 12 человек: 10 членов редакции Charlie Hebdo и двое правоохранителей.

В целом, на счету бойцов GIGN более 1900 спецопераций и более 6 сотен спасенных заложников, более 1500 арестов и десятки наград. Подразделение уже не раз доказывало свою эффективность в бою. Не раз демонстрировало готовность жертвовать собой ради спасения своих граждан.



Боец GIGN после спецоперации в 2015 году / Фото Hawk Aster

Когда говорится о спасении французов – GIGN действует по принципу Моссада: они не спрашивают разрешения, не ведут переговоров и сделают все возможное, чтобы любой ценой спасти своих граждан. Нередко им приходится работать за границей, иногда и в паре с другими французскими спецподразделениями, а их там немало. И несмотря на то, что у них разное командование, различные принципы и подходы к выполнению задач, о конфузах в современной истории пока не сообщалось.

Коммандос GIGN всегда стоят на страже правопорядка, постоянно выслеживают террористов, пытаются предотвращать теракты. А если уж катастрофа и происходит, то французы могут быть на 100% уверенными, что где бы ни были нападавшие, мести GIGN избежать им не удастся.