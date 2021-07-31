Б'ємося об заклад, що ви все життя називали їх неправильно. Ви ж грали за "ГІГН"? Американці називають їх "Джі Ай Джі Ен", а насправді правильно казати "Жіжн". Це командос, яких сьогодні вважають найтехнологічнішим, одними із найдосвідченіших і найжорсткіших підрозділів у боротьбі із тероризмом. При чому жорсткі вони не до злочинців, а до своїх же бійців.

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Перша важлива антитерористична місія

Ідея створити французький контртерористичний підрозділ з'явилася після теракту на мюнхенській Олімпіаді у 1972 році. Вже за рік, у 1973, почали планувати організацію відомства. Ще через рік і з'явилися бійці GIGN. Тоді вони нагадували аж занадто вузькоспеціалізований орган. Адже в їхніх рядах було всього 15 осіб.

Далеко за 100 кількість бійців перевалила аж після 2000 року. Їхня перша ж місія почалася за 10 днів після створення підрозділу. 1974 рік видався досить напруженим. Новостворене формування одразу ж кинули в бій. Тому, можна сказати, що всі свої навички, уроки, знання і досвід вони здобували на полі бою.



Новостворене формування GIGN / Фото GIGN

Одна з перших найважливіших місій трапилася у 1976 році в селищі Лояда, що на кордоні між Джибуті та Сомалі. 4 терористи, переодягнувшись у жінок, захопили французький автобус, який їхав з екскурсії з військових баз. В заручниках опинилися 31 дитина, їхній вчитель та водій автобуса. Окрім різних французьких спецпідрозділів, які одразу ж кинулися рятувати людей, на завдання відправилися і 9 членів GIGN, 8 снайперів і командир.

Мета завдання була проста – стежити за терористами і якомога швидше ліквідувати. Без переговорів, без полонених і так далі. Дочекавшись моменту, поки всі цілі стануть видимими, бійці відкрили вогонь. Ліквідувати терористів вдалося, але ціною 2 життів.

Загинула 5-річна дівчинка і водій автобуса. Виявилося, що автобус із терористами прикривала ще й інша група зловмисників з боку Сомалі. То ж як тільки військові та спецназ відкрили вогонь, терористи почали начиняти автобус свинцем.

Спецоперація в мечеті

Відтоді з'явилася тактика координованих пострілів, яку снайпери практикують і сьогодні. Одразу кілька стрільців захоплюють цілі і стріляють одночасно, щоб ніхто після пострілу не міг відкрити вогонь у відповідь. Це моментальна ліквідація терористів.

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Якщо тоді в Лояді працювали снайпери, то вже у 1979 році в місті Мекка – GIGN показали себе не як воїни, а як стратеги. Ті події отримали назву "Різанина у Великій Мечеті". На молитву в мусульманську святиню збиралося близько 50 тисяч людей. І як тільки вона почалася, в мечеть зайшли понад 500 бойовиків.

Заблокували двері, випустили частину людей, а частину залишили, щоб прикрити себе. Оборонні позиції зайняли практично одразу. Виявилося, що напад готували давно. Адже бійці знали всі ходи, а у підвальних приміщеннях вже лежала заготовлена зброя. Вимоги були наступними: припинити експорт нафти до США та вислати всіх іноземних цивільних та військових експертів з Аравійського півострова.

Однак саудити навіть і не думали йти на поступки. Спочатку намагалися штурмом взяти головні ворота мечеті, але на вежах святині вже чатували снайпери терористів. Вони легко ліквідовували всіх, хто наближався до будівлі. Тоді намагалися прорватися підземними шляхами, що теж в результаті закінчилося трагічно. Хотіли взяти мечеть у кільце, але й тут не вийшло.



Теракт в Мецці / Фото Вікіпедія

Лунали навіть версії про те, що терористів треба заморити голодом. Але у них були заручники, які теж постраждали б. Тоді саудити попросили про допомогу французів. Ті прислали всього 3 бійців GIGN. Вони не могли брати участі у битві, адже на територію мечеті заборонено ступати всім, крім мусульман. Тому вони інструктували саудівські спецслужби та силовиків, склали план нападу і порадили спробувати зайти із підземелля.

Перед тим, як просвердлити отвори у підлозі, закидали всю мечеть газами. Тактика спрацювала. Зловмисники здалися. Адже протистояти спецназу було вже практично нереально, видимість практично нульова. Заручників вдалося звільнити. А GIGN поклали у скарбничку ще 1 успішну місію.



Терористи, яких захопили під час штурму / Фото Вікіпедія

Битва за мечеть тривала упродовж 2 тижнів і закінчилася капітуляцією терористів. У результаті стрілянини загинули 127 саудівських військовослужбовців, понад 4 сотні отримали поранення. Вдалося убити 117 терористів. Пізніше, під час суду ще 68 стратили

Невдала ліквідація

В історії GIGN вистачає і невдалих прикладів операцій. Їх важко назвати "провальними", адже в результаті поставлених завдань вдалося досягти. Щоправда, керівнику довелося піти у відставку, деяких членів команди звільнили, а саме відомство зазнало репутаційних втрат.

Одна із таких історій трапилася у 1988 році на острові Увеа у Новій Каледонії. Тамтешні бойовики, вимагаючи незалежності від Франції убивали жандармів, яких Париж висилав у відрядження. Кілька десятків забрали у полон і заховали у печерах.

У Франції довго не думали і разом із GIGN на завдання відправили та багато інших відомств, серед яких і DGSE, про який ми згадували у попередніх програмах. Словом, все ніби йшло за планом: командос мали ліквідувати кулеметника, який охороняв вхід у печеру, потім поділитися на групи і вибити звідти бойовиків.



GIGN на острові Увеа / Фото Flickr

Однак все вийшло інакше – військові запізнилися, бойовики знали про засідку і почали розстрілювати заручників. Хоч в печеру і вдалося проникнути, закінчити операцію і доставити вцілілих заручників у Францію, подальші розслідування показали, що командос GIGN працювали "не за протоколом".

"Наші командос діяли всупереч своєму військовому обов'язку. Трьох бойовиків стратили, а їхньому лідеру прострелили ногу і залишили без медичної допомоги. В результаті – помер за кілька годин. Деякі агенти взагалі відмовилися брати участь в операції у найвідповідальніший її момент", – сказав колишній лідер GIGN Філіп Легоржус.

Спецоперація, яка стала візитною карткою

Наприкінці грудня 1994 року літак авіакомпанії Air France готувався вилетіти з аеропорту в Алжирі до Парижа. На борту літака 209 пасажирів та 12-ро членів екіпажу. Разом із ними до салону повітряного судна вдалося пробратися 4 терористам з угрупування "Озброєна ісламістська група Алжиру". Їх не одразу вдалося помітити, адже вони перевдяглися у форму алжирських поліцейських.

Екіпаж літака зрозумів що щось не так, коли випадково підслухав розмову чоловіків. Ті говорили щось про тиранію. Правоохоронні органи встигли попередити, але двері літака замкнулися. Всередині опинилися 4 терористів, пасажири, екіпаж, а ще різноманітна зброя і повністю закладений вибухівкою літак. Його, до речі, планували підірвати над Ейфелевою вежею.

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Щоб збити з пантелику алжирських снайперів, терористи перевдяглися у форму пілотів. Алжирська влада намагалася вести переговори, але безрезультатно. Зловмисники, щоразу, як їм щось не подобалося убивали 1 пасажира. Загалом, їм вдалося стратити 3 заручників. І вони обіцяли робити це кожні пів години, якщо їх не випустять із аеропорту в Алжирі. Тому довелося йти на поступки.

Вилетівши із Алжиру, літак посадили у Марселі, де повітряне судно потрібно було дозаправити. Поки літак був ще у повітрі на місію відправили підрозділ французьких командос, які дорогою до Марселя вивчили плани і конструкцію літака. Головною перевагою було те, що зачинені двері літака можна було відчинити ззовні.

Отож, для дозаправлення терористи попросили 27 тонн палива, хоча для стабільного польоту їм потрібно було всього 9. Ймовірно, така кількість їм знадобилася для виконання свого першочергового плану – підриву літака в небі над Парижем. Перемовникам вдалося домовитися, що перед тим як дозаправити повітряне судно, його мають оглянути спеціалісти. Мовляв, це стандартна процедура після кожного рейсу літаків.



Літак, який постраждав / Фото Tim Rees

Коли терористи погодилися – бійці GIGN, переодягнені у форму персоналу аеропорту, вставили різноманітні датчики та прослуховувальну апаратуру у головних точках літака. За допомогою техніки їм вдалося дізнатися на яких позиціях всередині перебувають терористи. І коли в правдивості інформації переконалися на всі 100% – почався штурм.

"Намагалися рухатися дуже швидко. Особливо знаючи, що в нас вже є чіткий план дій. Я зайшов до літака першим і перше що я там побачив – переді мною стояло 4 терористів. Я в них як на долоні. Мені вдалося відкрити вогонь одразу по 3 із них, але й ціну за це заплатив не малу. В мене влучили 7 разів, а потім ще й в мій бік полетіла граната і розірвалася. Мене напівживого витягли товариші через 12 хвилин після початку штурму", – пригадав колишній боєць GIGN Тьєррі Прюньо.

Одного із терористів вдалося убити одразу. За кілька хвилин розібралися ще з 2. Останнього вичікували найдовше. Він відстрілювався аж поки не закінчилися набої. І поки 1 група командос штурмом брала літак через його передню частину, інша через задню евакуйовувала пасажирів. Практично всіх вдалося вивести неушкодженими. За винятком незначних поранень.



Штурм літака / Фото Reddit

Однак не загинув ніхто, крім терористів. Загалом, вся спецоперація, включно із евакуацією, перевіркою пасажирів та фінальною зачисткою літака тривала 20 хвилин. З 30 бійців GIGN, що брали участь у штурмі, поранення дістали 9. Смертельно не поранили нікого. Та спецоперація стала візитною карткою відомства. Саме після тих подій вони стали одним із найпопулярніших підрозділів не лише у Франції, а й в усьому світі.

Як тренують бійців

А тепер до відбору і тренування. Щоб стати частиною GIGN потрібно мати за спиною не менше 5 років служби у правоохоронних органах або ж армії, мати громадянство Франції і вік менш як 34. Лише у такому випадку кандидати можуть подати заявку. Відбір на курс триває упродовж 3 місяців.

За цей час в охочих стати командос перевіряють фізичну підготовку, інтелектуальні здібності і тестують на придатність до такої роботи. Адже як покаже курс підготовки, який, між іншим, триває понад рік – підходять для такої роботи далеко не всі. І не лише тому, що важко фізично, а насамперед в інтелектуальному та психологічному планах.



Бійці GIGN повинні тренуватися й інтелектуально / Фото Hawk Aster

Школа підготовки GIGN – це не просто гарт спецбійців. Це шпигунський вишкіл. Там вчать майстерності ведення переговорів, як правильно працювати під прикриттям, як змусити терориста здатися, а не відкривати вогонь. Адже успішною місію в GIGN вважається та, яку вдалося виграти без бою.

Звичайно, що не завжди вдається вступити із терористами у перемовини. Бувають і випадки, коли ситуацію можуть розв'язати лише кулі. Однак абсолютно всі командос повинні розуміти, де, як і коли, яку тактику підходу до виконання роботи краще застосувати. Для цього в інструкторів є свої методи підготовки.

"Ми сказали кандидатам, щоб кожен взяв по 2 камінці, але розмір не вказували. Ті, хто мудріший, взяли легше каміння. Вийшло так, що ті хто взяли менші – трохи відпочинуть, а ті у кого важчі – змучаться ще більше. Як покарання ми навантажимо їх усіх камінням і змусимо виконувати різні вправи. Так вони зрозуміють, що під час бойових завдань завжди треба шукати найлегші шляхи", – розповів інструктор GIGN.

Найкращі стрільці

Щороку в середньому із рядів відомства у відставку йдуть по 15 бійців. Відповідно, скільки їх пішло, стільки наступного року і мають набрати. Тому скільки охочих не було б – до GIGN заберуть лише найкращих. Тому кандидатам потрібно майстерно проходити всі випробування, показувати своє нестандартне мислення. Наприклад – навчитися плавати повністю зв'язаними або протягти на собі пораненого товариша кілька кілометрів. Водночас – бути у повному екіпіруванні.

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Інструктори школи підготовки гартують тут і справді сталевих воїнів. За весь час їхнього існування підрозділ GIGN втратив 9 осіб, але лише 2 загинули під час виконання бойових завдань. Ще 2 померли від нерозірваних снарядів під час тренувань у центрах підготовки. Решта – 5 померли під час тренувань зі стрільби. І цьому є логічне пояснення.

Снайперів і штурмовиків GIGN називають найкращими стрільцями. Тренування у них відбуваються виключно бойовими набоями. А снайпери показують свою точність на своїх же побратимах. На певній дистанції стоїть людина (член підрозділу GIGN), а довкола нього – кульки. Одночасно в кульки повинні вистрілити і поцілити кілька снайперів.



У спецпідрозділі GIGN одні з найкращих снайперів / Фото Hawk Aster

Якщо все вдалося – снайпери продовжують навчання. Якщо ні – помирає їхній товариш. Підхід звичайно не надто людяний, але як показує практика бойових завдань – це працює. З іншого ж боку – в GIGN більше втрат під час тренувань, ніж на полі бою. Однак всі командос знали що на них чекатиме, тому свідомо йшли на цей крок.

Як планують напади

На тренуваннях вчать і правильних тактик штурму. Адже звільнення заручників із літака, автобуса, легкового автомобіля, офісу чи будинку відрізняється. Якщо із транспортом все більш-менш зрозуміло – командос мають макети різного транспорту, де й тренуються, то з будівлями все інакше.

Напад потрібно спланувати так, щоб застати ворога зненацька. Наприклад, 1 група намагається прорватися через головний вхід, відволікаючи увагу терористів на себе, друга група заходить з іншого боку. Зазвичай вони використовують для цього спеціальну вантажівку із платформою, яка доставляє бійців GIGN прямісінько до вікна.

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Вибивши загородження: вікна, решітки і таке, що перешкоджає руху, – вони починають штурм вже із середини. У такий спосіб, розділяючи терористів на 2 частини. А тим часом над самою будівлею кружляє гелікоптер із додатковою групою бійців, які за потреби теж можуть десантуватися і допомогти, ще більше розхитуючи позиції ворога.

"Ми пройшли довгий і складний шлях, але в результаті змогли досягти всіх поставлених перед нами завдань. У нас було багато спецоперацій. Багато успішних спецоперацій. І ми продовжуємо рухатися у тому ж напрямку", – зазначив керівник групи GIGN Лоран Феліп.

Підготовка зі зламу замків та відділ дизайнерів

Варто зауважити, що попри хороше екіпірування, броньовані щити і різноманітне озброєння, командос GIGN не завжди йдуть лоб в лоб на суперника. Хоча й могли б. Пробити такий щит звичайним АК не так вже й просто. Зазвичай бійці використовують різні технології для спостереження за ворогом, а вже тоді планують атаку – це мінімізує кількість поранень і в гіршому випадку втрат.

Окрім снайперів, які спостерігають за ситуацією, на розвідку відправляють дронів. Також всередині приміщення, перед тим, як вийти в коридор чи увірватися в кімнату, ситуацію аналізує керований робот, що має камеру і за потреби може викинути світло-шумову гранату. Пересувається він практично безшумно.



Спецпідрозділ GIGN у 2018 році / Фото Hawk Aster

В GIGN вчать, як правильно користуватися такими пристроями та коли варто їх використовувати, а коли краще просто вибити двері та піти на штурм. Однак є нюанс – не всі двері вдається вибити. Деякі просто не варто, а деякі неможливо через технічні особливості конструкції. Тому кожен член команди проходить підготовку зі зламу замків.

У школі підготовки сотні видів замків і ключів. І кожен із них потрібно вміти зламати, або ж за потреби обережно відімкнути. А ще в рядах GIGN працює цілий відділ дизайнерів. Вони допомагають бійцям зливатися з природою. Особливо це стосується снайперів.



З GIGN працюють дизайнери / Фото Рinterest

Жертвують собою, щоб врятувати французів

У січні 2015 року Францію сколихнув теракт. Сталося це через те, що журналісти французького сатиричного журналу Charlie Hebdo випустили карикатури на пророка Мухаммеда. Коли ситуацію владнали, не пройшло й року як Францією прокотилася ціла хвиля терактів. Настільки потужна, що владі навіть довелося вводити надзвичайний стан.

Тоді в Парижі Ісламська Держава організувала щонайменше 6 терактів, у яких загинули більше ніж 100 людей. Понад пів тисячі дістали поранення. І поки бійці GIGN вишуковували нападників, правоохоронні органи та спецслужби всієї країни патрулювали найбільші міста. Просто серед туристів та громадян гуляли озброєні військовослужбовці, які за потреби могли перевірити будь-яку людину, яку вважали підозрілою.

GIGN у цій витівці відіграли роль координаторів. Вони складали плани патрулювання, визначали потенційно найнебезпечніші міста та інструктували інших правоохоронців, як правильно діяти та рятувати людей у випадку терористичної загрози.

Французькі командос брали участь і під час ліквідації терористів, які напали на редакцію видання Charlie Hebdo у січні 2015 року. Ударна група бійців оточила нападників і розстріляла їх. Під час виконання завдання поранення дістав лише 1 зі спецпризначенців. А під час самого теракту, загинули 12 осіб: 10 членів редакції Charlie Hebdo та двоє правоохоронців.

Загалом, на рахунку бійців GIGN більше ніж 1900 спецоперацій і понад 6 сотень врятованих заручників, більше ніж 1500 арештів і десятки нагород. Підрозділ вже не раз доводив свою ефективність у бою. Не раз демонстрував готовність жертвувати собою заради порятунку своїх громадян.



Боєць GIGN після спецоперації у 2015 році / Фото Hawk Aster

Коли мовиться про порятунок французів – GIGN діє за принципом Моссаду: вони не питають дозволу, не ведуть переговорів і зроблять усе можливе, щоб за будь-яку ціну врятувати своїх громадян. Нерідко їм доводиться працювати за кордоном, інколи й в парі з іншими французькими спецпідрозділами, а їх там чимало. І попри те, що у них різне командування, різні принципи і підходи до виконання завдань, про конфузи у сучасній історії поки не повідомлялося.

Командос GIGN завжди стоять на варті правопорядку, постійно вистежують терористів, намагаються запобігати терактам. А якщо вже катастрофа і стається, то французи можуть бути на 100% упевненими, що де б не були нападники, помсти GIGN уникнути їм не вдасться.