Їхнє завдання – ліквідація: як озброєний до зубів HRT стежить за безпекою у США

На початку 1980-х років, попри різномаїття різних антитерористичних підрозділів, у складній парвоохоронній структурі США з'явився ще один – Hostage Rescue Team.

Якщо DELTA, SWAT дотримуються принципу "Бій без крові", то завдання цих хлопців – ліквідація. Вони – до зубів озброєні.

"Мертвим наручники не треба"

Кожен член підрозділу носить із собою по кілька одиниць вогнепалів різного калібру для різних завдань. Водночас у більшій частині випадків командос немає біля себе наручників для затримання злочинців.

Колись у 1990-х роках серед бійців HRT навіть існувала приказка: "Мертвим наручники не потрібні". З 1990-х роках чималого всього змінилося. Підхід до розправи із терористами – теж.

Що таке HRT

HRT – це елітна тактична частина Федерального бюро розслідувань, яку створили для того, щоб федеральні органи мали змогу брати участь у бойових діях на території США.

Хоча, як показала практика, підготовка і досвід цих бійців закинула їх навіть у найгарячіші точки планети. Вперше про створення такого відомства заговорили на початку 1980-х років. Бійці мали стати аналогом DELTA, але з нахилом на звільнення заручників.



Бійці FBI HRT на тренуванні / Фото Федерального бюро розслідувань

Ідея федералам сподобалася і у 1982 році почали набирати людей. Потрапити туди було не просто. А потім – довгі і виснажливі тренування аж до 1983 року.

Готували їх для боїв у густонаселених містах. Особливо щодо специфіки ведення бою у закритих приміщеннях. Адже у 1984 році у США планували організувати Олімпіаду.

HRT мали стати одними із тих, хто піде в бій і звільнятиме заручників, якщо раптом станеться біда.

Відповідно, підготовка у них була серйозна, але водночас дуже швидка. За рік планували підготувати бійців, які зможуть реагувати на будь-які загрози.

Потрібен був приблизно рік оперативного досвіду в полях, щоб уже на Олімпіаді командос йшли в бій не з тренувальної бази, а з реальних бойових виїздів. На щастя, обійшлося без інцидентів і отриманий досвід на іграх не знадобився.

Є SWAT. Зазвичай їх використовують у ситуаціях із підвищеним ризиком небезпеки. Це така загальна характеристика. Підрозділ з ФБР посилають на завдання, пов'язані із внутрішнім тероризмом,

– розповів командос ФБР Тодд Карлайл.

Впоратися із питаннями внутрішнього тероризму довелося не так вже й скоро. На новостворений підрозділ чекали довгі і виснажливі тренування. Вивчення специфіки роботи та поведінки терористів, а вже потім – перші місії.

Пекельний відбір для новобранців

У цьому підрозділі керівництво зробило ставку не на кількість, а на якість. Так, із 1983 по 2021 роки в Hostage Rescue Team служило менше, ніж 300 осіб. Поділ у самому відомстві сьогодні – точно не відомо.

Однак у 1990-х роках було 3 групи по 30 осіб. Цього вистачало, щоб перекрити практично всі завдання та виклики з якими могли б зіткнутися командос.

Річ у тім, що кожного із них готували до виконання будь-яких завдань, за винятком групи, що працює на воді. Відбір для новобранців був пекельним.

Яким був відбір Щоб потрапити в HRT, потрібно 3 роки служби в ФБР, відмінні рекомендації, чудова фізична форма та інтелектуальні здібності. А далі – жорсткий процес відбору.

До слова, він майже ідентичний до відбору в підрозділ DELTA. Щоправда, його трохи змінили, відповідно до специфіки завдань федеральних командос.

Місія HRT доволі проста – рятувати життя. У будь-якій ситуації наступає момент, коли переговори заходять у глухий кут.

Тоді вже потрібна фізична сила, яка допоможе увірватися всередину та евакуювати звідти людей. Ось це і є робота хлопців з HRT,

– наголосив спецагент ФБР Кріс Віткомб.

Одна із таких ситуацій трапилася у 1992 році, коли, здавалося б, звичайне затримання людини перетворилося у справжнє криваве місиво.

Жорстока перемога HRT

Ренді Рівер – член неонацистського угрупування арійської нації. Коли на його арешт прибули поліцейські, він забарикадувався вдома, а його досвід спецпризначенця допоміг влаштувати правоохоронцям справжній теплий прийом.

Шквальний обстріл із Рівером: дивіться відео



На битву з колишнім зеленим беретом стягнули поліцію, HRT, армію і навіть бронетеніку. Та спочатку були переговори, які зайшли у глухий кут. Вирішили почати шквальний обстріл.

Під дощем із куль загинула дружина Рівера і син. Він, навіть попри це, здаватися не планував. Тоді федерали вирішили натиснути на нього психологічно:

направили на будинок потужні прожектори;

раз у 15 хвилини телефонували, запитуючи в нього, як поживає кохана.

Всі будівлі довкола головного помешкання знесли бульдозерами. Йому не залишалося нічого, крім як здатися. Перемога над злочинцем, хай і настільки жорстока, вселила у HRT відчуття впевненості.

ФБР взяли штурмом резиденцію

Схожа тактика повторилася знову – у 1993 році. Тоді федерали штурмом взяли резиденцію секти Гілки Давидової на ранчо Маунт-Кармел.

Тамтешній лідер і самопроголошений месія Девід Кореш не лише розбещував своїх прихожанок, а й готував цілком рукотворний апокаліпсис – війну проти правоохоронної системи.

Для цього назбирав значний арсенал зброї і набоїв. Облога Маунт-Кармел тривала 51 день. Понад 40 днів із людьми, які забарикадувалися всередині і відмовлялися виходити намагалися вести переговори.

Коли стало зрозуміло, що вони й не збираються покидати територію почався психологічний тиск. По ночах агенти почали вмикати пісню Ненсі Сінатри These Boots Are Made for Walking.

Кліп на пісню Ненсі Сінатри: дивіться відео



На 51 день почався штурм. Зруйнувавши деякі стіни комплексу, бійці почали закидати всередину сльозогінний газ у намаганнях викурити давидіанців.

Однак ніхто так і не вийшов. Натомість будівля почала палати і горіла до тих пір, поки від не залишилися самі лише руїни.

"Це дійсно елітна тактична команда, яку кидають на складні місії з підвищеним ризиком. Інколи від HRT потрібна лише присутність і координування дій", – розповів колишній член HRT Шон Джойс.

Інколи доводиться просити в них, щоб допомогли просто спланувати напад. Бувають випадки, коли потрібні їхні вміння з розвідки. Та найчастіше, їх використовують через їхні тактичні навички,

– сказав Джойс.

Тоді так ніхто не вважав. HRT та й всю правоохоронну систему країни почали критикувати за надмірну жорстокість і перевищення своїх повноважень. Причини на цей й справді були.

У штурмі Маунт Кармел через пожежу загинули понад 80 людей, серед яких були й діти. Це лише ті, кого вдалося знайти і опізнати. Ті, хто вийшов – досі звинувачують уряд США і ФБР і навмисному підпалі. Хоча прямих доказів цій версії досі немає.

Єдине що змінилося – підхід до справи. В уряді США створили новий орган, який регулює повноваження спецвідомств і вирішує, хто в який момент вступає у бій. Та й в самій структурі HRT змінилося немало:

нові підходи до атак;

звільнення заручників.

Стало очевидно, що просто прийти і перестріляти зловмисників уже не вийде, можна зіштовхнутися зі шквалом критики від громадськості. З'явився більш комплексний підхід до отримання інформації про тих, хто перебуває всередині.

Якщо раніше вистачало даних про те, хто терорист і планів будівель, то після подій 1990-х років командос цікавить абсолютно все, що пов'язане зі штурмом. Все прямісінько так, як і показують у фільмах.

Що цікавить командос

"Ми беремо розвіддані звідусіль, де тільки можемо дістати. Отриману інформацію надаємо бійцям, оцінюючи всі ризики, які можуть нас чекати. Узгоджуємо дедлайни.

Намагаємося накопати якомога більше інформації про терористів – фото, а також опис. Цю інформацію нам постачають снайпери. Вони також кажуть нам про зброю яку мають злочинці.

Аналогічна процедура і з заручниками. Погода теж важлива. Вона напряму впливає на план і методи штурму. Ну й одне з головних – планування приміщення. Нам потрібно знати кожен закуток", – зауважив колишній член HRT Горс Міворн.



Командос цікавить все, пов'язане зі штурмом / Фото ФБР

За весь час існування HRT у бійців на рахунку трохи понад 800 місій. Цифра солідна, та все ж – це не так вже й багато. Здавалося б, що в командос багато вільного часу, але ні. Звичайний день члена підрозділу починається із тренування: 2 – 3 години на фізичну підготовку. Туди входять:

пробіжки;

заняття у спортзалі;

оборонна тактика.

Один день в тижні виділяють на практику з водіння. Ще один – тренуються штурмувати різні будівлі та приміщення. Є також стрільби, снайпінг, інженерна підготовка. Вони зайняті 7 днів на тиждень.

Такі тренування приносять свої плоди. Бійці HRT можуть евакуювати до 5 заручників із трикімнатного приміщення (за усови що всередині є терористи) в середньому за 23 секунди. Головна перевага – сюрприз.

Поки блискавична атака відволікає зловмисників, бійці встигають випустити кілька куль і вже братися за евакуацію. Окрему увагу приділяють членам команди, які працюють на воді. Вони проходять навчання з бійцями SEAL і мають навіть власну техніку.

Їхнє головне завдання – захопити викрадене судно. Тобто штурмові сценарії вони відпрацьовують навіть на воді. Водночас є всі необхідні технології та екіпірування для дайверської роботи.

