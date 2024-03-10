Заставляют воевать против Украины: в Индии заявили о разоблачении "масштабной схемы торговли людьми"
Источник:Reuters
Индия заявила о разоблачении крупной сети торговли людьми. Так, молодым мужчинам обещали работу в России, а взамен – их отправляли воевать против Украины.
Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило, что жертвами торговли людьми стали около 35 мужчин. К слову, ранее в МИД Индии сообщали о похожей схеме, в рамках которой 20 граждан оказались в России и были завербованы в ряды армии страны-агрессора.
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Что известно о сети торговли людьми
Следствию удалось подтвердить, что по меньшей мере двое граждан Индии поехали в Россию якобы "работать помощниками в армии". Однако они оказались на фронте, где погибли в составе оккупационной армии. Сейчас посольство Индии в России подтвердило одну из этих смертей. Речь идет о 30-летнем Шри Мохаммеде Асфане, который погиб 6 марта. Кроме того, в посольстве также сообщили, что несколько граждан Индии получили тяжелые ранения, воюя против Украины.
Как сообщает Центральное бюро расследований Индии (CBI), торговцы людьми работали в нескольких штатах страны. Жертв искали в социальных сетях и через местных агентов. Кроме работы "помощника в армии", молодым мужчинам также предлагали поступать в "сомнительные частные университеты" России вместе с "бесплатным продлением визы со скидкой". Однако, граждане Индии оказались не на "работе помощника" и в "университетах", а на передовой в составе оккупационной армии. Как отмечают в Центральном бюро расследований, мужчины оказались на фронте "вопреки их желанию".
Граждан Индии, которые стали жертвами торговли людьми, учили выполнять боевые обязанности и отправили на передовые позиции в российско-украинской войне вопреки их желанию,
– заявили следователи Индии.
Сейчас в нескольких штатах Индии продолжаются обыски, в том числе в столице Нью-Дели и Мумбаи. В рамках обысков уже изъяты наличные на сумму более 50 миллионов рупий (около 605 тысячи долларов), а также документы и некоторые электронные записи. Также следователи задержали нескольких подозреваемых.
В BBC рассказали детали схемы
Как пишет BBC, журналисты которого пообщались с родными пропавших в России мужчин, сейчас известно о десятках случаев торговли людьми. Так, родные рассказывают, что их сыновья ехали в Россию, чтобы работать "помощниками в армии". Затем их отправили за 20 километров от линии фронта, объясняя это учениями, но оттуда они так и не возвращались.
Большинство из завербованных – бедные граждане Индии. Они работали за 35 – 40 тысяч рупий (около 420 – 480 долларов) в месяц, зато российские "агенты по трудоустройству" обещали заработную плату в размере от 90 тысяч рупий (почти 1090 долларов). Также мужчин уверяли, что через несколько месяцев службы они получат российские паспорта.
Семеро граждан Индии записали обращение
- В сети 7 марта появились кадры, на которых семеро граждан Индии заявляют, что Россия заставляет их воевать против Украины. Они также рассказали, что под принуждением подписали какие-то российские документы.
- По словам граждан Индии, турагент предложил им съездить в Беларусь, на что иностранцы согласились, не ожидая никаких проблем. "Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас еще деньги, а потом исчез", – рассказали индийцы в видео.
- После этого граждан Индии заставили подписать контракты, которые теперь они не могут разорвать, ведь им грозит лишение свободы. Российские силовики заявили, что в случае отказа они все будут приговорены к 10 годам лишения свободы.