Змушують воювати проти України: в Індії заявили про викриття "масштабної схеми торгівлі людьми"
Джерело:Reuters
Індія заявила про викриття великої мережі торгівлі людьми. Так, молодим чоловікам обіцяли роботу в Росії, а натомість – їх відправляли воювати проти України.
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заявило, що жертвами торгівлі людьми стали близько 35 чоловіків. До слова, раніше в МЗС Індії повідомляли про схожу схему, в рамках якої 20 громадян опинилися в Росії й були завербовані до лав армії країни-агресорки.
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Що відомо про мережу торгівлі людьми
Слідству вдалося підтвердити, що щонайменше двоє громадян Індії поїхали до Росії буцімто "працювати помічниками в армії". Однак вони опинилися на фронті, де загинули в складі окупаційної армії. Наразі посольство Індії в Росії підтвердило одну з цих смертей. Мовиться про 30-річного Шрі Мохаммеда Асфана, який загинув 6 березня. Окрім того, у посольстві також повідомили, що кілька громадян Індії отримали тяжкі поранення, воюючи проти України.
Як повідомляє Центральне бюро розслідувань Індії (CBI), торговці людьми працювали у кількох штатах країни. Жертв шукали у соціальних мережах та через місцевих агентів. Окрім роботи "помічника в армії", молодим чоловікам також пропонували вступати до "сумнівних приватних університетів" Росії разом із "безкоштовним продовженням візи зі знижкою". Однак, громадяни Індії опинилися не на "роботі помічника" й в "університетах", а на передовій у складі окупаційної армії. Як наголошують в Центральному бюро розслідувань, чоловіки опинилися на фронті "всупереч їхнім бажанням".
Громадян Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, навчали виконувати бойові обовʼязки та відправили на передові позиції у російсько-українській війні всупереч їхнім бажанням,
– заявили слідчі Індії.
Наразі в кількох штатах Індії тривають обшуки, у тому числі з в столиці Нью-Делі та Мумбаї. В рамках обшуків вже вилучено готівку на суму понад 50 мільйонів рупій (близько 605 тисячі доларів), а також документи та деякі електронні записи. Також слідчі затримали кількох підозрюваних.
У BBC розповіли деталі схеми
Як пише BBC, журналісти якого поспілкувалися з рідними зниклих в Росії чоловіків, наразі відомо про десятки випадків торгівлі людьми. Так, рідні розповідають, що їхні сини їхали до Росії, щоб працювати "помічниками в армії". Потім їх відправили за 20 кілометрів від лінії фронту, пояснюючи це навчаннями, але звідти вони так і не поверталися.
Більшість із завербованих – бідні громадяни Індії. Вони працювали за 35 – 40 тисяч рупій (близько 420 – 480 доларів) на місяць, натомість російські "агенти з працевлаштування" обіцяли заробітну плату у розмірі від 90 тисяч рупій (майже 1090 доларів). Також чоловіків запевняли, що через кілька місяців служби вони отримають російські паспорти.
Семеро громадян Індії записали звернення
- У мережі 7 березня з'явилися кадри, на яких семеро громадян Індії заявляють, що Росія змушує їх воювати проти України. Вони також розповіли, що під примусом підписали якісь російські документи.
- За словами громадян Індії, турагент запропонував їм з'їздити до Білорусі, на що іноземці погодилися, не очікуючи жодних проблем. "Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще гроші, а потім зник", – розповіли індійці у відео.
- Після цього громадян Індії змусили підписати контракти, які тепер вони не можуть розірвати, адже їм загрожує позбавлення волі. Російські силовики заявили, що у разі відмови їх усіх буде засуджено до 10 років позбавлення волі.