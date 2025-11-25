На Закарпатье поймали инкассаторов, которые везли уклониста в Румынию: видео задержания

На Закарпатье вблизи границы задержали инкассаторов. Они в бронированном автомобиле с проблесковыми маячками перевозили уклониста.

Машина двигалась к украинско-венгерской границе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Что известно о схеме инкассаторов?

Правоохранителям удалось разоблачить канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента",

– рассказали в ГПСУ.

Как рассказал Виталий Глагола, экипаж инкассаторского авто возил военнообязанных из Львова в Берегово.

Свои услуги организаторы преступной схемы оценивали в 16 500 долларов: 1 500 долларов за "трансфер" и 15 000 долларов за "доставку" до границы.

Последний их пассажир успел передать всего часть, а остальное должен был отдать уже на территории Венгрии. Границу он должен был перейти пешком.

Следствие по этому делу продолжается.

Задержание инкассаторов и уклониста: смотрите видео

