На Закарпатті зловили інкасаторів, які везли ухилянта до Румунії: відео затримання

На Закарпатті поблизу кордону затримали інкасаторів. Вони у броньованому автомобілі з проблисковими маячками перевозили ухилянта.

Машина рухалася до українсько-угорського кордону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Що відомо про схему інкасаторів?

Правоохоронцям вдалося викрити канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. В обладнаному бронекапсулою службовому авто одного з банків двоє його співробітників везли до кордону з Угорщиною "клієнта",

– розповіли у ДПСУ.

Як розповів Віталій Глагола, екіпаж інкасаторського авто возив військовозобов'язаних зі Львова до Берегова.

Свої послуги організатори злочинної схеми оцінювали у 16 500 доларів: 1 500 доларів за "трансфер" та 15 000 доларів за "доставку" до кордону.

Останній їхній пасажир встиг передати всього частину, а решту мав віддати уже на території Угорщини. Кордон він мав перейти пішки.

Слідство у цій справі триває.

Затримання інкасаторів та ухилянта: дивіться відео

