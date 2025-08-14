В украинском плену находятся более ста граждан из 32 стран мира, без учета России. Наибольшее количество пленных, которые пришли воевать против нашего государства, происходят из Центральной Азии.

Из каких стран больше всего пленных в Украине, кроме России?

Информацию о количестве вражеских пленных в Украине из 32-х стран мира, кроме России, предоставил журналистам в ответе на запрос Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным Коордштаба, на первом месте по количеству пленных после россиян идет – Узбекистан, на втором – Таджикистан. Также среди лидеров такие страны, как Непал, Беларусь, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

В Координационном штабе отмечают, что пленных иностранцев с каждым годом становится больше. Причиной этого является тот факт, что больше иностранцев начали подписывать контракты с вражеской армией, чем в прошлые годы. Поэтому, соответственно, больше таких граждан оказывается в украинском плену.

Где содержат таких военнопленных?

Журналисты "Следствие.Инфо" пообщались с военнопленным, который имеет гражданство Республики Беларусь.

Николаю Журавлеву 43 года, из них более 10 он прожил в России, где работал разнорабочим на стройке. В феврале 2025 года Журавлев решил подписать контракт, потому что "считает себя патриотом как России, так и Беларуси". Кроме того, он хотел заработать больше денег.

По словам белоруса, обучение с ним проходили со мной не только россияне, а были также люди с гражданством Узбекистана, Дагестана, Казахстана.

Весь "Советский Союз" собрался, если так разобраться. Разных наций хватает,

– сказал Журавлев.

После 18 дней обучения белоруса отправили на Купянское направление, как сам мужчина говорит, "держать оборону". Через месяц его взяли в плен.

Сейчас Николай Журавлев находится в одном из лагерей для пленных на Западе Украины. За месяц работы в лагере Журавлев получил 1 900 грн, зато обещанных выплат от армии России за участие в войне против Украины мужчина так и не увидел.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что все, кто находится в этом лагере на Западе Украины, – иностранцы. Кроме тех предателей, которые имели украинское гражданство, но пошли воевать на стороне врага или получили двойное гражданство.

"Есть также те, кого можно назвать иностранными наемниками. Но они тоже заключили контракт с российской армией. Является ли это наемничеством – решит суд", – объяснил Яценко.

Он также отметил, что часто подобные иностранные военнопленные находятся в ситуации, когда они не нужны ни России, за которую они воевали, ни странам, из которых они происходят.

Какой процент иностранцев, кроме России, среди военнопленных?

Журналисты отметили, что по статистике, которую предоставили в Координационном штабе, по состоянию на июль 2025 года Силы обороны взяли в плен 49% иностранных граждан от общего количества вражеских пленных.

В 2024 году это количество достигало – 42%. В 2023 году – 9%, а в 2022 году – 1%.

Также от источников в Вооруженных силах России, проект "Хочу жить" – инициатива Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих РФ – получил поименные списки 16 894 иностранцев из 121 страны-мира и непризнанных территорий, которые воевали или до сих пор воюют против Украины в составе российской армии.

Среди них:

4 658 граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;

граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; 1 013 граждан африканских государств;

граждан африканских государств; 9 961 гражданин других стран и территорий.

В ответе на журналистский запрос говорится, что по меньшей мере 678 человек из этого списка погибли.

По состоянию на июнь 2025 года контракт с армией Россией подписали 6 162 иностранца без российского гражданства, тогда как за весь 2024 год их было – 6 011.