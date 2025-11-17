Иностранным добровольцам в ВСУ расширили возможности: что изменилось
- Иностранные добровольцы получат право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения в ВСУ.
- Новый подход обеспечивает эффективное использование опыта, мотивации и навыков иностранных военнослужащих.
Иностранные добровольцы, которые планируют присоединиться к ВСУ, получат более широкие возможности для прохождения службы. В частности, им предоставят право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Какие возможности получат иностранные добровольцы?
Сейчас Сухопутные войска ВСУ продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, которые решили подписать контракт.
По словам военных, отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. Однако с тех пор ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились.
На данный момент происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего,
– говорится в сообщении.
Теперь иностранные добровольцы смогут:
- самостоятельно выбирать боевую бригаду;
- самостоятельно выбирать направление и специфику применения – в соответствии с тем, какая подготовка, опыт и навыки есть у человека.
Как отмечают военные, такой подход обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса.
Мобилизация в Украине: последние новости
Недавно Министерство обороны начало готовить новые типы контрактов для военных. В них будет указываться фиксированный срок службы и соответствующие изменения в законодательство.
В случае подписания этих контрактов в Минобороны обещают дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях, ежегодные финансовые бонусы, возможность выбрать воинскую часть и должность в пределах определенного перечня.
Граждане Украины старше 60 лет также могут добровольно подписать контракт с Вооруженными Силами сроком на один год при условии прохождения медицинского осмотра и получения письменного согласия командира.