Иностранным добровольцам в ВСУ расширили возможности: что изменилось

Иностранные добровольцы, которые планируют присоединиться к ВСУ, получат более широкие возможности для прохождения службы. В частности, им предоставят право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Какие возможности получат иностранные добровольцы?

Сейчас Сухопутные войска ВСУ продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, которые решили подписать контракт.

По словам военных, отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. Однако с тех пор ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились.

На данный момент происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего,

– говорится в сообщении.

Теперь иностранные добровольцы смогут:

самостоятельно выбирать боевую бригаду;

самостоятельно выбирать направление и специфику применения – в соответствии с тем, какая подготовка, опыт и навыки есть у человека.

Как отмечают военные, такой подход обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса.

