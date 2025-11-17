Іноземним добровольцям у ЗСУ розширили можливості: що змінилося

Іноземні добровольці, які планують долучитися до ЗСУ, отримають ширші можливості для проходження служби. Зокрема, їм нададуть право обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Які можливості отримають іноземні добровольці?

Наразі Сухопутні війська ЗСУ продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які вирішили підписати контракт.

За словами військових, окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. Однак з того часу ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися.

На даний момент відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше,

– йдеться в повідомленні.

Тепер іноземні добровольці зможуть:

самостійно обирати бойову бригаду;

самостійно обирати напрямок та специфіку застосування – відповідно до того, яка підготовка, досвід та навички є у людини.

Як зазначають військові, такий підхід забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу.

