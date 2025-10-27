Ими атакуют энергетику Украины: ГУР обнаружило 68 иностранных компонентов в ракетах и БпЛА России
- Украинская разведка обнаружила 68 иностранных компонентов в российских ракетах и дронах, которые атакуют энергетику Украины.
- Эти компоненты поставляются из стран Европы, Азии и США.
В российских ракетах и дронах обнаружены компоненты, которые враг получил от иностранных компаний. В целом украинская разведка определила 68 таких составляющих российского оружия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР.
Какие страны поставляю России компоненты для оружия?
Известно, что иностранные компоненты оккупанты используют в ракетах и дронах, которые применяются для атак по украинской энергетической инфраструктуре.
Разведка создала раздел "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions. Так составляющие, изготовленные в странах Европы и Азии, есть в крылатой ракете 9М727 "Искандер-К". Это, к примеру, регулятор напряжения от американской компании Micrel Inc., кварцевый генератор от Golledge Electronics Ltd из Великобритании или микросхемы от японского производителя FUJITSU.
Также компоненты из США и Японии есть в аэробаллистической ракете Х-47М2 "Кинжал":
- пактовый мультиплексер – японской компании Renesas;
- тройной сбалансированный смеситель и цифровой аттенюатор из Соединенных Штатов производителя MACOM Technology Solutions;
- регулятор напряжения американского производителя Linear Technology Corporation;
- двухходовой логический элемент от Texas Instruments (США).
Также элементы, которые были переданы России, нашлись в северокорейской баллистической ракете KN-23/KN-24:
- регулятор напряжения из США от Burr-Brown Corporation;
- неинвертирующий буфер американского производителя Fairchild Semiconductor.
В ударном БпЛА "Герань-2" Россия использовала: подавитель переходного напряжения из Соединенных Штатов от Vishay Intertechnology, регулятор напряжения из Швейцарии производителя STMicroelectronics, шестнадцатеричный инвертор из Нидерландов от NXP Semiconductors и катушка индуктивности из Китая.
Именно эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города,
– пишут в ГУР.
Интересно, что Россия хвастается "локализацией" производства ракет и беспилотников, но продолжают использовать чипы американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других производителей.
Россия модернизирует свое оружие
В начале недели Россия испытала свою крылатую ракету "неограниченной дальности" 9М730 "Буревестник". Владимир Путин заявил, назвал ее "уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет".
Россия впервые использовала усовершенствованные авиабомбы с повышенной дальностью для атаки на Одесскую область. Ранее они были применены в Полтавской и Николаевской областях. Страна-агрессор изменила модуль планирования и коррекции и добавила реактивный двигатель китайского производства.
Россия заказала 56 крылатых ракет "Калибр" с ядерной боеголовкой как элемент ядерного давления в ответ на санкции США.