Украина планировала закупить зенитные снаряды, ракеты к РСЗО "Град" и минометные снаряды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как маленькая оружейная компания получила огромный заказ из Киева?

Firearms – малоизвестная фирма из штата Аризона, работавшая в небольшом одноэтажном здании. По данным издания, компания не имела никакого опыта в сфере международных вооружений, а также необходимых лицензий, складов или логистических возможностей для выполнения крупного контракта.

Украина ожидала получить от Firearms 10 миллионов 23-мм зенитных снарядов, 56 тысяч ракет для РСЗО "Град" и 24 тысячи минометных снарядов сербского производства. Контракт заключала государственная компания "Прогресс". Однако, как отмечает FT, Украина не получила от американцев "ни одного патрона".

Firearms объясняла срыв поставок якобы "задержками платежей" и трудностями с получением экспортных разрешений, обвиняя Сербию в блокировании поставок "по политическим мотивам". В конце концов дело дошло до арбитража.

В 2024 году международный арбитраж в Вене признал правоту Украины и обязал Firearms вернуть 17 миллионов евро вместе с процентами и штрафами. Когда компания отказалась выполнить решение, Украина обратилась в суд в США, который также принял вердикт в ее пользу.

Общая сумма долга превысила 20 миллионов евро, однако, по данным Financial Times, компания Firearms сейчас фактически прекратила существование.

