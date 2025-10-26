Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского от 26 октября.

Что известно о передаче дополнительных Mirage для Украины?

Глава государства анонсировал поставки Украине новых истребителей, ракет и дронов-перехватчиков. Он выразил благодарность Франции и Великобритании за их постоянную поддержку.

Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков,

– сообщил президент.

Ранее Эммануэль Макрон объявлял о передаче нашему государству дополнительных Mirage 24 октября во время встречи "коалиции желающих". Также Франция предоставит Украине боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.

Кстати, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что дополнительные самолеты Mirage могут усилить воздушную компоненту нашего государства и даже помочь в освобождении оккупированного Крыма.

Как давно у Украины самолеты типа Mirage?