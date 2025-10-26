Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского от 26 октября.
Что известно о передаче дополнительных Mirage для Украины?
Глава государства анонсировал поставки Украине новых истребителей, ракет и дронов-перехватчиков. Он выразил благодарность Франции и Великобритании за их постоянную поддержку.
Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков,
– сообщил президент.
Ранее Эммануэль Макрон объявлял о передаче нашему государству дополнительных Mirage 24 октября во время встречи "коалиции желающих". Также Франция предоставит Украине боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.
Кстати, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что дополнительные самолеты Mirage могут усилить воздушную компоненту нашего государства и даже помочь в освобождении оккупированного Крыма.
Как давно у Украины самолеты типа Mirage?
Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала французская компания Dassault Aviation. Сам самолет является довольно простым и надежным, хотя воздушное судно и претерпело ряд модификаций и улучшений.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля 2025 года официально сообщил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли в Украину. Он не называл точного количества переданных бомбардировщиков, но выразил уверенность, что это усилит Воздушные силы.
В то же время 22 июля этого года стало известно, что один самолет Mirage-2000 разбился в Украине во время выполнения задания. К счастью, пилот воздушного судна уцелел и успешно катапультировался.