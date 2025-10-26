Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського від 26 жовтня.

До теми Україна отримає до 150 літаків Gripen, але є важливі нюанси

Що відомо про передачу додаткових Mirage для України?

Глава держави анонсував постачання Україні нових винищувачів, ракет та дронів-перехоплювачів. Він висловив вдячність Франції та Британії за їхню постійну підтримку.

Є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО й надалі, теж ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів,

– повідомив президент.

Раніше Еммануель Макрон оголошував про передачу нашій державі додаткових Mirage 24 жовтня під час зустрічі "коаліції охочих". Також Франція надасть Україні боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.

До речі, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що додаткові літаки Mirage можуть посилити повітряну компоненту нашої держави та навіть допомогти у звільненні окупованого Криму.

Як давно в України літаки типу Mirage?