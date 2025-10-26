Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського від 26 жовтня.
Що відомо про передачу додаткових Mirage для України?
Глава держави анонсував постачання Україні нових винищувачів, ракет та дронів-перехоплювачів. Він висловив вдячність Франції та Британії за їхню постійну підтримку.
Є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО й надалі, теж ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів,
– повідомив президент.
Раніше Еммануель Макрон оголошував про передачу нашій державі додаткових Mirage 24 жовтня під час зустрічі "коаліції охочих". Також Франція надасть Україні боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.
До речі, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що додаткові літаки Mirage можуть посилити повітряну компоненту нашої держави та навіть допомогти у звільненні окупованого Криму.
Як давно в України літаки типу Mirage?
Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила французька компанія Dassault Aviation. Сам літак є доволі простим та надійним, хоча повітряне судно й зазнало низки модифікацій та покращень.
Міністр оборони Франції Себастіан Лекорню 6 лютого 2025 року офіційно повідомив, що перші літаки Mirage 2000 прибули в України. Він не називав точної кількості переданих бомбардувальників, але висловив впевненість, що це посилить Повітряні сили.
Водночас 22 липня цього року стало відомо, що один літак Mirage-2000 розбився в Україні під час виконання завдання. На щастя, пілот повітряного судна вцілів і успішно катапультувався.