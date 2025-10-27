Ними атакують енергетику України: ГУР виявило 68 іноземних компонентів у ракетах та БпЛА Росії

У російських ракетах і дронах виявлені компоненти, які ворог отримав від іноземних компаній. Загалом українська розвідка визначила 68 таких складових російської зброї.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ГУР.

Які країни постачаю Росії компоненти для зброї?

Відомо, що іноземні компоненти окупанти використовують у ракетах і дронах, які застосовуються для атак по українській енергетичній інфраструктурі.

Розвідка створила розділ "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions. Так складники, виготовлені в країнах Європи та Азії, є в крилатій ракеті 9М727 "Іскандер-К". Це, до прикладу, регулятор напруги від американської компанії Micrel Inc., кварцовий генератор від Golledge Electronics Ltd з Великої Британії чи мікросхеми від японського виробника FUJITSU.

Також компоненти зі США та Японії є в аеробалістичній ракеті Х-47М2 "Кинджал":

пактовий мультіплексер – японської компанії Renesas;

потрійно збалансований змішувач і цифровий атенюатор зі Сполучених Штатів виробника MACOM Technology Solutions;

регулятор напруги американського виробника Linear Technology Corporation;

двовходовий логічний елемент від Texas Instruments (США).

Також елементи, які були передані Росії, знайшлися в північнокорейській балістичній ракеті KN-23/KN-24:

регулятор напруги зі США від Burr-Brown Corporation;

неінвертуючий буфер американського виробника Fairchild Semiconductor.

В ударному БпЛА "Герань-2" Росія використала: пригнічувач перехідної напруги зі Сполучених Штатів від Vishay Intertechnology, регулятор напруги зі Швейцарії виробника STMicroelectronics, шістнадцятковий інвертор з Нідерландів від NXP Semiconductors та котушка індуктивності з Китаю.

Саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста,

– пишуть у ГУР.

Цікаво, що Росія вихваляється "локалізацією" виробництва ракет і безпілотників, але продовжують використовувати чіпи американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших виробників.

Росія модернізує свою зброю