Які країни постачаю Росії компоненти для зброї?
Відомо, що іноземні компоненти окупанти використовують у ракетах і дронах, які застосовуються для атак по українській енергетичній інфраструктурі.
Розвідка створила розділ "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions. Так складники, виготовлені в країнах Європи та Азії, є в крилатій ракеті 9М727 "Іскандер-К". Це, до прикладу, регулятор напруги від американської компанії Micrel Inc., кварцовий генератор від Golledge Electronics Ltd з Великої Британії чи мікросхеми від японського виробника FUJITSU.
Також компоненти зі США та Японії є в аеробалістичній ракеті Х-47М2 "Кинджал":
- пактовий мультіплексер – японської компанії Renesas;
- потрійно збалансований змішувач і цифровий атенюатор зі Сполучених Штатів виробника MACOM Technology Solutions;
- регулятор напруги американського виробника Linear Technology Corporation;
- двовходовий логічний елемент від Texas Instruments (США).
Також елементи, які були передані Росії, знайшлися в північнокорейській балістичній ракеті KN-23/KN-24:
- регулятор напруги зі США від Burr-Brown Corporation;
- неінвертуючий буфер американського виробника Fairchild Semiconductor.
В ударному БпЛА "Герань-2" Росія використала: пригнічувач перехідної напруги зі Сполучених Штатів від Vishay Intertechnology, регулятор напруги зі Швейцарії виробника STMicroelectronics, шістнадцятковий інвертор з Нідерландів від NXP Semiconductors та котушка індуктивності з Китаю.
Саме ці засоби ураження були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста,
Цікаво, що Росія вихваляється "локалізацією" виробництва ракет і безпілотників, але продовжують використовувати чіпи американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших виробників.
Росія модернізує свою зброю
На початку тижня Росія випробувала свою крилату ракету "необмеженої дальності" 9М730 "Буревестник". Володимир Путін заявив, назвав її "унікальним виробом, якого у світі ні в кого немає".
Росія вперше використала вдосконалені авіабомби з підвищеною дальністю для атаки на Одещину. Раніше вони були застосовані в Полтавській та Миколаївській областях. Країна-агресорка змінила модуль планерування і корекції та додала реактивний двигун китайського виробництва.
Росія замовила 56 крилатих ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою як елемент ядерного тиску у відповідь на санкції США.