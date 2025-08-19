Зеленский ответил, все ли участники "Коалиции желающих" отправят войска в Украину
- Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "Коалиция желающих" включает 30 стран, но не все из них направят войска в Украину.
- Страны могут оказывать разную поддержку: военное присутствие, разведку, безопасность, или финансовую помощь из-за конституционных ограничений.
Пока неизвестно о возможном размещении иностранного контингента в Украине. За это отвечает "Коалиция желающих", в состав которой входят 30 стран. Впрочем, не все из них отправят свой контингент в Украину.
Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в Вашингтоне по результатам переговоров в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.
Смотрите также Россияне отклоняют гарантии безопасности для Украины, о которых говорили в Белом доме, – ISW
Что известно об отправке иностранного контингента?
Президент рассказал, что к соответствующим мероприятиям планируют привлечь около 30 стран, однако их обязательства будут отличаться. Кто-то может рассматривать вопрос военного присутствия, а другие обеспечивать разведку или безопасность.
Мы говорим о "коалиции решительных", мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы,
– сказал он.
По его словам, отдельные государства, которые имеют конституционные ограничения, могут помогать финансово. Он подчеркнул, что Украина реалистично оценивает возможности партнеров и готова работать с каждым направлением помощи.
Что союзники думают о размещении войск?
Напомним, ранее сообщалось, что согласно итоговому заявлению онлайн-встречи "Коалиции желающих", европейские союзники готовы развернуть силы сдерживания в Украине в случае окончания боевых действий на территории страны.
Отметим, что еще в июле Стармер заявлял, что партнеры придерживаются решения отправить в Украину "силы сдерживания" после завершения боевых действий. Он уверял, что планы по этому поводу уже готовы, насколько возможно.
К слову, также ранее об отправке войск в Украину высказался и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он заявил, что Европа еще далека от обсуждения развертывания миротворческого контингента в Украине.
Кстати, недавно также премьер Польши Туск высказался относительно войны в Украине, отметив, что Варшава не будет отправлять свои войска в Украину для борьбы с российской агрессией, потому что сосредоточена на защите границ.