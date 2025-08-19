Наразі невідомо щодо можливого розміщення іноземного контингенту в Україні. За це відповідає "Коаліція охочих", до складу якої входять 30 країн. Утім, не всі з них відправлять свій контингент в Україну.

Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський у Вашингтоні за результатами переговорів у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

Що відомо про відправку іноземного контингенту?

Президент розповів, що до відповідних заходів планують залучити близько 30 країн, проте їхні зобов'язання відрізнятимуться. Хтось може розглядати питання військової присутності, а інші забезпечувати розвідку чи безпеку.

Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хто буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати,

– сказав він.

За його словами, окремі держави, які мають конституційні обмеження, можуть допомагати фінансово. Він підкреслив, що Україна реалістично оцінює можливості партнерів і готова працювати з кожним напрямом допомоги.

Нагадаємо, що серед учасників коаліції є Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща. Крім того, до неї входять Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія тощо.

Що союзники думають про розміщення військ?