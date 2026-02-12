Интернациональные легионы интегрировали в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск
Интернациональные легионы обороны Украины интегрировали в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. В то же время боевые задачи для личного состава остаются неизменными.
Об этом сообщила пресс-секретарь 253-го отдельного штурмового полка "Арей" в комментарии 24 Каналу.
Что будет с интернациональными легионами?
Пресс-секретарь подтвердила, что бойцов легиона перевели в ОШП "Арей". По ее словам, они прибыли в период с 31 декабря на 1 января в составе нескольких сотен человек, однако точную численность не разглашают – так же как и общее количество военнослужащих подразделения.
Перевод произошел в соответствии с приказом Главнокомандующего. Также для иностранцев предусмотрена возможность расторжения контракта.
Моральное состояние переведенных вполне нормальное. По сравнению с условиями, в которых они находились до перевозки, здесь имеют надежные помещения, обеспечение всем необходимым – и воду, и интернет, и все для нормального существования,
– добавила пресс-секретарь.
Тренировки и учения проходят регулярно и по плану, ведь подразделение должно быть полностью готовым к выполнению боевых задач.
Легион зашел в полк своим "организмом" и командование "Арея" стремится его сохранить. Ведь ломать настроенное не есть хорошо, особенно в период боевых действий,
– подытожила пресс-секретарь ОШП "Арей".
Официальное заявление также опубликовали в Сухопутных войсках ВСУ. Там подтвердили, что интернациональные легионы обороны Украины были интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск.
По словам командования, интеграция в другие подразделения не снижает уровень военных, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой.
К тому же, как отметили в Сухопутных войсках, боевые задачи для личного состава интернациональных легионов остаются неизменными: военные продолжают работать на соответствующих направлениях.
Военнослужащие легионов также получили возможность развития и переквалификации – на операторов БпЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей согласно компетенциям.
С чего все началось?
10 февраля французское издание Le Monde сообщило, что в конце 2025 года Генеральный штаб ВСУ якобы тайно объявил роспуск Международного легиона, созданного в 2022 году.
По данным журналистов, второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.
По состоянию на 2025 год Легион состоял из четырех батальонов численностью от 400 до 600 человек в каждом.