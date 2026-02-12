Интернациональные легионы интегрировали в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск

Интернациональные легионы обороны Украины интегрировали в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. В то же время боевые задачи для личного состава остаются неизменными.

Об этом сообщила пресс-секретарь 253-го отдельного штурмового полка "Арей" в комментарии 24 Каналу.

Что будет с интернациональными легионами?

Пресс-секретарь подтвердила, что бойцов легиона перевели в ОШП "Арей". По ее словам, они прибыли в период с 31 декабря на 1 января в составе нескольких сотен человек, однако точную численность не разглашают – так же как и общее количество военнослужащих подразделения.

Перевод произошел в соответствии с приказом Главнокомандующего. Также для иностранцев предусмотрена возможность расторжения контракта.

Моральное состояние переведенных вполне нормальное. По сравнению с условиями, в которых они находились до перевозки, здесь имеют надежные помещения, обеспечение всем необходимым – и воду, и интернет, и все для нормального существования,

– добавила пресс-секретарь.

Тренировки и учения проходят регулярно и по плану, ведь подразделение должно быть полностью готовым к выполнению боевых задач.

Легион зашел в полк своим "организмом" и командование "Арея" стремится его сохранить. Ведь ломать настроенное не есть хорошо, особенно в период боевых действий,

– подытожила пресс-секретарь ОШП "Арей".

Официальное заявление также опубликовали в Сухопутных войсках ВСУ. Там подтвердили, что интернациональные легионы обороны Украины были интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск.

По словам командования, интеграция в другие подразделения не снижает уровень военных, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой.

К тому же, как отметили в Сухопутных войсках, боевые задачи для личного состава интернациональных легионов остаются неизменными: военные продолжают работать на соответствующих направлениях.

Военнослужащие легионов также получили возможность развития и переквалификации – на операторов БпЛА, артиллеристов, разведчиков или на специалистов тыловых должностей согласно компетенциям.

С чего все началось?