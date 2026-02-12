Інтернаціональні легіони інтегрували до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ
- Інтернаціональні легіони оборони України інтегрували до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ, зокрема ОШП "Арей".
- Інтеграція підвищує спроможності та забезпечує якісний захист через безпілотні системи, артилерію та аеророзвідку, зберігаючи незмінними бойові завдання.
Інтернаціональні легіони оборони України інтегрували до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Водночас бойові завдання для особового складу залишаються незмінними.
Про це повідомила речниця 253-го окремого штурмового полку "Арей" в коментарі 24 Каналу.
Що буде з інтернаціональними легіонами?
Речниця підтвердила, що бійців легіону перевели до ОШП "Арей". За її словами, вони прибули в період із 31 грудня на 1 січня у складі кількох сотень осіб, однак точну чисельність не розголошують – так само як і загальну кількість військовослужбовців підрозділу.
Переведення відбулося відповідно до наказу Головнокомандувача. Також для іноземців передбачена можливість розірвання контракту.
Моральний стан переведених цілком нормальний. Порівняно з умовами, в яких вони знаходилися до перевезення, тут мають надійні приміщення, забезпечення всім необхідним – і воду, і інтернет, і все для нормального існування,
– додала речниця.
Тренування й навчання відбуваються регулярно та за планом, адже підрозділ має бути повністю готовим до виконання бойових завдань.
Легіон зайшов до полку своїм "організмом" і командування "Арею" прагне його зберегти. Адже ламати налаштоване не є добре, особливо в період бойових дій,
– підсумувала речниця ОШП "Арей".
Офіційну заяву також опублікували в Сухопутних військах ЗСУ. Там підтвердили, що інтернаціональні легіони оборони України було інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ.
За словами командування, інтеграція до інших підрозділів не знижує рівень військових, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою.
До того ж, як зазначили в Сухопутних військах, бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними: військові продовжують працювати на відповідних напрямках.
Військовослужбовці легіонів також отримали можливість розвитку та перекваліфікації – на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників чи на фахівців тилових посад згідно з компетенціями.
З чого все розпочалося?
10 лютого французьке видання Le Monde повідомило, що наприкінці 2025 року Генеральний штаб ЗСУ нібито таємно оголосив розпуск Міжнародного легіону, створеного у 2022 році.
За даними журналістів, другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, проте його бійців вже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.
Станом на 2025 рік Легіон складався із чотирьох батальйонів чисельністю від 400 до 600 осіб у кожному.