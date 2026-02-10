Украина тайно распустила Интернациональный легион, – Le Monde
- Генеральный штаб ВСУ тайно распустил Международный легион в декабре 2025 года, часть бойцов перевели в другие подразделения.
- Решение вызвало разную реакцию среди легионеров; некоторые планируют продолжать службу, а другие рассматривают возможность досрочного завершения службы в Украине.
В конце 2025 года Генеральный штаб ВСУ тайно объявил роспуск Международного легиона, созданного в 2022 году. Часть иностранных бойцов уже перевели в другие подразделения, в частности в штурмовые полки Сил обороны.
Об этом пишет издание Le Monde.
Что известно о таком решении Генштаба?
В материале издания говорится, что решение о ликвидации легиона было принято еще 31 декабря 2025 года. В то же время второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.
По словам начальника штаба 2-го батальона Андрея Спивака, роспуск Легиона означает потерю уникального подразделения с двуязычным офицерским составом, собственной системой набора и подготовки, а также специализацией на современной оборонительной тактике с широким привлечением операторов БпЛА. Он отметил, что перевод легионеров в штурмовые подразделения фактически изменит их роль и может привести к потере ранее наработанных навыков.
По состоянию на 2025 год Легион состоял из четырех батальонов численностью от 400 до 600 человек в каждом.
В 2022 году, в начале российского вторжения в Легионе доминировали американцы, французы, британцы, итальянцы, белорусы и грузины, тогда как сегодня наибольший контингент составляют южноамериканцы, в частности колумбийцы.
Журналисты 24 Канала пытаются получить официальные комментарии от военного командования по расформированию Интернационального полка.
Как легионеры реагируют на такое решение?
Решение о расформировании Международного легиона вызвало разную реакцию среди иностранных военнослужащих. Часть из них заявляет о готовности продолжать службу в других подразделениях Вооруженных сил Украины, тогда как другие выражают беспокойство и планируют расторгнуть контракт.
Последние рассматривают возможность досрочного завершения службы в Украине из-за потери специализированной среды для иностранных добровольцев, неопределенность с дальнейшим прохождением службы, а также юридические и процедурные последствия перевода.
Издание пишет, что на фоне войны и дефицита личного состава решение о роспуске Международного легиона вызвало дискуссии относительно его целесообразности и стратегических последствий.
Что известно об Интернациональном легионе?
Он был сформирован в феврале 2022 года по решению президента Владимира Зеленского и вошел в состав территориальной обороны.
В состав Легиона входили иностранцы из десятков стран, которые служили в ВСУ по контракту, получали зарплату наравне с украинскими военными и выполняли боевые задачи на разных участках фронта.
Международный легион участвовал в ключевых боевых операциях, в частности в освобождении Харьковской области в 2022 году, контрнаступлении на Бахмутском направлении летом 2023 года, а также в обороне Волчанска и Часового Яра.