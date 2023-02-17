Скандалы с повестками и возможная встреча Зеленского с Байденом: интервью с Михаилом Подоляком

Грядет годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Эта война ознаменовала создание нового типа миропорядка. Цивилизованный мир официально обсуждает возможности авиационной и танковой коалиции для Украины, а будущее России – в лишении каких-либо политических, идеологических и информационных влияний.

В этом месяце своими официальными выступлениями Джозеф Байден будет "фиксировать новую политическую жизнь", а Владимир Путин – "старую политическую смерть". Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о "большом" наступлении России, скоплении вражеской авиации у границы Украины и возможной массированной ракетной атаке 24 февраля. Читайте первую часть – по ссылке.

Мобилизация в Украине

Независимо от того, где мы находимся, оставшиеся в Украине или те, кто по разным причинам переехал за пределы Украины для того, чтобы уберечь своих детей, – продолжают донатить ВСУ. Я только удивляюсь тому, как открывая тот или иной сбор, мы его закрываем в течение суток максимум, чтобы купить дроны, купить что-то, что точно помогает или облегчает жизнь нашим ВСУ.

Донаты – это супер, я даже не буду говорить, потому что гражданское общество абсолютно круто поддерживает армию и государство как таковое. Я немного о более чувствительных вопросах, о мобилизации, например, говорю.

Это ведь не вопрос, что все смелые, что все готовы, но я не хочу, чтобы в обществе постепенно увеличивалось количество вопросов: "У нас есть права и мы не обязаны идти". Служить, добровольцем и так далее. И что давайте искать варианты, как от этого отказываться. Я хочу, чтобы мы об этом искренне говорили.

Я понимаю, что у нас есть возможности влиять, есть возможности говорить об этом лозунгами. Но я хочу, чтобы мы были искренни в том, точно ли мы все понимаем, что нужно делать на войне. Это же война, это не какая-то игра, то есть, может, у кого-то есть понимание, что это какая-то игра, а это не игра. Это вопрос выживания и можно об этом говорить.

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Если ты боишься, так и скажи: "Я боюсь". Не потому, что у меня есть какое-то право не защищать свою страну, что тебе просто страшно, ты об этом говори, будем искать тогда варианты, как с тобой работать.

Я считаю, что мобилизация – это даже не о том, чтобы идти на передний край, мобилизация – это о том, чтобы быть готовым воевать, это тренировка, это психологическое состояние, это защита страны. Вот я об этом. Я хочу, чтобы когда мы об этом говорили, мы говорили не только о донатах, а мы говорили о сложных психологических вопросах, когда молодые люди 20–30 лет ищут возможность "откосить".

Это надо обсуждать, но пусть они об этом говорят прямо: "Мы боимся, мы не пойдем". А не ищут возможности типа "мы ведь не такие, как Россия, нас не должны принуждать". Мы не заставляем, мы просто задаем вопрос: "Мы будем жить в Украине?" Тогда говорите об этом. Как вы готовы помочь выжить Украине? Если не готовы, так и скажите: "Не готовы, готовы что-нибудь другое делать".

Но просто не нужно обманывать и не нужно создавать эти информационные кампании "давайте искать возможность откосить от ВСУ". Это я так, с точки зрения того, что есть более сложные вопросы, чем донаты, чем поддержка государства и тому подобное.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео

Вручение повесток военкоматами

Здесь я уже добавлю, что есть у нас и "Гвардия наступления", которая набирает всех желающих, чтобы идти освобождать, возвращать украинские наши родные территории. Туда уже подали заявки, кажется, более 20 тысяч желающих. И есть история опять же с тем, как вручают повестки. И их не очень то и много, но они привлекают внимание. И, в частности, это происходит в Одесской области с этими задержаниями, заламыванием рук.

Давайте правильно расставим точки. Во-первых, "Гвардия наступления" – это супер. Это круто. Так же для меня очень круто ВСУ. Просто фантастические люди.

Для меня нет чего-то, что не нужно делать для них. Это важно. Но насчет мобилизации. Во-первых, давайте говорить о психологическом состоянии людей, которые приходят вручить повестку, например, а им говорят, что вы не можете это делать, идите сами защищайте страну.

Это может спровоцировать определенное эмоциональное состояние. Понимаю, потому что год большой войны, не просто войны где-то там. А большой войны. Поэтому должны с пониманием относиться к людям, которые вынуждены корректно в начале говорить о потребностях ВСУ. Это первое.

Вторая составляющая. В каждом случае будем разбираться по отдельности. Но я поддержу военкоматы. То есть, ТЦК сегодня. Буду поддерживать. Это вопрос выживания моей страны. Я буду на их стороне всегда. И буду всегда говорить, что они правы. Да, может, технологии надо менять. Может, с ними психологически работать. Но я буду поддерживать.

Ведь опять-таки Центры комплектования – это не о принуждении. Это попытка защитить страну.

Третья составляющая. Вы говорите о многих таких эпизодах. Но у меня есть статистика, что не очень много по сравнению с тем, что вообще происходит в стране. Много добровольцев есть, которые искренне идут защищать страну. Просто эти отрицательные моменты очень спекулятивны, очень хорошо продаются.

Они собирают много ругательств. Люди начинают это масштабировать. Не только наши люди. Кто еще заинтересован, чтобы дискредитировать эти Центры комплектации, Минобороны, ВСУ и вообще попытку защитить свою страну. Это Россия.

Для них важно уменьшить ключевые две вещи. Первое – они хотят растянуть европейское сообщество, чтобы нам не предоставляли оружие или, по крайней мере, медленно максимально его предоставляли. Второе – уменьшить возможность набирать нам людей, необходимых для того, чтобы защитить страну. Это две ключевые пропагандистские кампании России.

Я не говорю, что нет эксцессов. Мы прямо говорим. Не боимся этого. Да, есть определенные проблемы. Но объясняю. Психологическое состояние такое сегодня, что когда ты приходишь, а над тобой издеваются. А вы знаете, как люди умеют говорить: "Я права все знаю, вы не можете ко мне подходить, у меня все зафиксировано. Не можете со мной общаться".

Я хочу, чтобы люди говорили об этом публично. Боишься? Скажи тогда: "Я боюсь. Не хочу идти защищать страну. Я хочу, чтобы вы там за меня умерли. Я в это время буду в ресторане сидеть и ждать, когда смогу дальше учиться как ни в чем не бывало".

Я хочу, чтобы люди об этом говорили. И это понятная мотивация. И мы будем понимать, на кого рассчитывать, с точки зрения, чтобы дать этим людям, которые не хотят идти защищать страну, все же потом жить и с гордостью носить звание украинца.

Я бы уточнила, что таких случаев немного. Но они привлекают большое внимание.

Согласен.

Что ждет Пригожина

По поводу авиации и Пригожина. Помним видео, которое он записывал для Зеленского и вызвал на воздушную дуэль. И тогда он сказал, что, кто в этой дуэли победит… Если победит он, то идет в Днепр. Если не победит, то Бахмут – украинский. Я понимаю, что воздушная дуэль как бы произошла. Ведь этот самолет приземлили, на котором он летал. Как бы "пацан сказал – пацан сделал". Он же "по понятиям" живет. Должен бы отойти от Бахмута. Вопрос, не видно ли на фронтах ситуации, когда Пригожин собрал вагнеровцев и убрался прочь.

На Бахмутском направлении тяжелые контактные бои. Они идут и будут продолжаться, пока мы не сконцентрируем необходимый ресурс, чтобы нанести максимальные потери российской армии.

Но давайте о Пригожине. Первое – Пригожин, безусловно, не уровень президента Зеленского. Даже близко. Поэтому в одно предложение ставить фамилии Пригожина и президента Украины бессмысленно.

Второе – Пригожин сегодня теряет влияние в России. Думаю, что через некоторое время он вообще исчезнет из информпространства России и Вагнер будет иметь определенные существенные проблемы с финансированием, с военной поддержкой и тому подобное. И он будет, в принципе, уничтожен на территории Украины.

Третье – я думаю, что Пригожину лучше думать не до Днепра дойти, а до Москвы-реки. Там он может получить дивиденды определенные и так далее.

Четвертый. Вообще, в информационной составляющей должны доминировать наши позиции. Мы будем полностью зачищать от вагнеровцев, зеков, российской армии, от минобороны, от других ЧВК, которые есть в России.

У них же есть концепция создать у всех российских сырьевых компаний государственных отдельные ЧВК. Свои армии. Газпром финансирует на 70% частную военную компанию, а частная охранная компания финансирует 30% и набирает людей. Вы понимаете, что "Вагнера" они будут размывать полностью.

Поэтому в информационном пространстве будет доминировать одно – когда, как и сколько. Я имею в виду, когда мы уничтожим, как уничтожим – максимально больно должно быть, и сколько уничтожим российских военнослужащих независимо от их уголовной или юридической принадлежности.

Результаты "Рамштайн-9"

Упоминали об авиационной коалиции, которая в разработке, обсуждении. Мы все ждали авиационный "Рамштайн". Надеялись, что он будет для нас авиационным. Надеялись на хорошие новости.

Но хороших новостей, возможно, и не услышали. Резников сказал о том, что он доволен результатами "Рамштайна". А президент Зеленский сказал, что мы не можем вам сказать обо всем, о чем мы там договорились. Понимаю, что пока не о самолетах. Но этот "Рамштайн" был для нас удачным?

Для нас "Рамштайн" удачен. Первое. Мы же договорились о том, что об определенных видах вооружения будут говорить национальные правительства, если они считают нужным зафиксироваться в историческом процессе конкретно.

Вторая составляющая. Не все публично можно озвучивать. Это война. И нужно, чтобы были определенные сюрпризы для России.

Третья составляющая. Я бы не сказал, что по авиационной коалиции есть негативные новости. Нет. Есть абсолютно положительные новости. Вы ведь не рассчитывали за день-два сделать сразу авиационную или ракетную коалицию?

Но. Во-первых, авиационная коалиция практически неформально обсуждается. Второе – на столе переговоров лежит вопрос о необходимости авиации. Обсуждаются 3 направления: штурмовая отдельно, истребительная отдельно – прежде всего F-16, но там есть Mirage французские, Gripen шведские и все такое. Третья составляющая – старые советские третьего или четвертого поколения – МиГ и Су-25, Су-27, Су-29.

"Рамштайн"-9 / Фото с фейсбук-страницы Алексея Данилова

Чтобы было ясно, это все обсуждается. Ищутся возможности. Продолжаются консультации на уровне государство – государство. Не только с Украиной, но и между собой. Потому что есть определенные юридические особенности, как было с танками, что нужны лицензионные разрешения. И авиационная неформальная коалиция работает как переговорный процесс.

Так же было с танковой коалицией – условной, неформальной – в начале. А после этого уже вышли на определенные логистически юридические концепции.

Еще одна составляющая – по ракетам повышенной дальности. Также на столе переговоров. Также понятно, что нам это нужно. Также партнеры четко проанализировали аналитику этого этапа войны и понимают, если мы хотим существенно снизить возможности российской армии, надо уничтожать на расстоянии 100 и более километров, потому что там сконцентрировано все. Там сконцентрированы склады артиллерии, ракетные возможности, в частности С-300. Там есть мобилизационные резервы.

Для того чтобы действительно наказать Россию уже на этом этапе. Это не говорит о том, что мы уже завтра через 2 недели деоккупировали все, потому что есть определенная фортификация, которую Россия построила. Для этого необходима бронетехника, чтобы ее сломать.

Это нужно уничтожать. И это тоже партнеры понимают. И это тоже обсуждается, но уже в логистических форматах: что нужно, в каком количестве, когда, на каких направлениях. Но это, безусловно, не публичная составляющая.

И, наконец, ключевой элемент – это танковая коалиция. На "Рамштайне" было решено ускорить логистику снабжения. То есть, она уже должна быть в Украине максимально быстро – в течение недель, максимально – месяца.

Это ускорение обучения, а вы знаете, что программы обучения на танках Leopard для наших экипажей сокращены – максимум месяц.

Это ускорение создания в нашей стране, или на территории других, публично не обсуждаемых ремонтных баз. А для этого нужно ремкомплекты, понимание, что ключевое, в каком количестве должно на этих ремонтных базах быть.

Именно этим занимался господин Резников на "Рамштайне". Думаю, что он был достаточно успешен.

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Визит главы МИД Израиля в Киев

Еще о партнерах и их визитах. Сегодня Израиль в Киеве. По-моему, это достижение, потому что ждали этого визита. Наверное, когда Венгрия приедет в Украину или Орбан, или Сийярто, тогда вообще будет понятно, на чьей стороне свет и что у России остались считанные дни или месяцы. Но как удалось этот визит организовать, и с чьей стороны была инициатива?

Давайте здесь правильно точки расставим. Когда будем правильно финализовать войну, все приедут в Украину. Потому что нужно будет зафиксировать свое историческое место в том, что сегодня происходит в объективном историческом процессе.

Визит главы МВД Израиля Эли Коэна в Киеве / Фото TASS

Насчет Орбана не знаю. Наверное, приедет, потому что он человек очень хитрый, он понимает что к чему. Он и сегодня отлично понимает, но есть определенные обязательства перед Россией.

Теперь по поводу Израиля. Давайте откровенно говорить, министр Эли Коэн – это определенный символ того, что Израиль четко понимает природу войны, кто в этой войне виноват, почему Россия не та страна, которую стоит поддерживать.

Израиль расположен в очень сложном регионе с точки зрения влияния России. Она через Сирию, Иран очень существенно угрожает этому региону. Это и комплексы С-300, и С-400, и самолеты, в частности, 5 поколения, которые там есть. Это поддержка и спекуляция на иранской тематике, в частности, предоставление определенных технологий, также и ядерных. И тренинг иранских спецназовцев.

Это и существенная поддержка России, она зависит от позиции Израиля по определенным внешнеполитическим вопросам. Это и поддержка Россией ХАМАСа и Хезболлы – террористических группировок, которые там частично контролируют регион и постоянно провоцируют Израиль.

Поэтому Израиль находится в достаточно тяжелой ситуации. Давайте говорить откровенно. Не говорить, что есть только Украина, и нам должны все помогать. Да, я очень хочу, чтобы нам все помогали, и это вопрос воли, которую должны демонстрировать те или иные страны. Но Израиль все же находит в себе силы поддерживать Украину. У него есть возможности помогать с медицинским обеспечением, высокотехнологичным обеспечением, финансово. Есть много нужных программ, которые Израиль может предложить Украине и так и будет.

Я считаю, что президент Зеленский крайне эффективно менеджерирует проблемы внешнеполитической коммуникации. Когда закончатся переговоры, мы получим большую конкретику и сможем говорить об этом публично. Потому что нужно дать право и президенту, и министру Коэну заявить эту позицию публично первыми. А после этого мы проговорим, кому эта инициатива принадлежит и почему она принадлежит той или иной стране.

Российские ракеты над Румынией

О ракетных инициативах вспомнила. А я вспомнила ракеты в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Все заметили, что Румыния отметила, что российских ракет не было в их воздушном пространстве – они пролетели в 30–35 километров от румынской границы. Но обращение президента Зеленского появилось после того, и я так понимаю, что у нас есть определенные сомнения в том, что действительно не залетали эти ракеты.

Мы не будем обсуждать позицию той или иной страны. Это суверенная позиция Румынии. Мы говорим только о том, что мы видим с точки зрения эскалации конфликта и с точки зрения того, что делает Россия.

Безусловно, это выбор Украины. Мы для себя выбрали, что максимально жестко будем защищать территорию Европы. Подчеркиваю, не территорию Украины, потому что это не территориальный конфликт, а Европы. Это уже поняли в Европе практически все. Мы будем защищать территорию Европы, независимо от того, что будет происходить дальше.

Другие страны могут выбрать себе определенные настройки. Для нас важно, чтобы они выбрали опцию максимально быстрой и эффективной поставки нам оружия. Потому что всю остальную работу мы сами проделаем. Такой у нас характер – будем работать.

Если другие страны хотят объективно говорить о том, что делает Россия, в частности, на их территориях, это было бы хорошо. Потому что тогда это фиксировало бы необходимость более агрессивной риторики прежде всего объединенной Европы в целом. А если эта агрессивная риторика появляется – это дает шанс на то, что ускорят помощь, увеличат военную помощь Украине, потому что тогда скажут: "Вы действительно защищаете, мы видим риск неконтролируемых действий России, мы хотим, чтобы вы их как можно скорее уничтожили на своей территории. Пожалуйста, сделайте это, вот вам весь ресурс. Давайте не будем вести переговоры о чем-то там. Сколько нужно самолетов? 50. Держите. Через месяц у вас. Сколько нужно истребителей? 50. Держите. Через 2 месяца у вас". Я хочу, чтобы они так задавали вопросы.

Но это идеальный мир. Мы не живем в безупречном мире. Мы живем в мире, где есть конкретные люди. Кто-то более смелый, кто-то более ответственный. Кто-то более прямой. Мы такие – прямые, ответственные, смелые. Потому мы на переднем крае.

Честно говоря, без разницы, кто на что и как реагирует. Главное, что у нас есть коалиция, которая за нами все равно стоит. Так немного медленнее, чем нам хотелось, но они стоят.

Поверьте мне, уж точно к концу войны они будут в полном объеме стоять за нами. Они нам предоставят все. Даже больше скажу, сегодня Россия пытается доказать Европе – периодически появляются публикации, даже сегодня была в FT – о том, что в промышленных комплексах Европы есть истощение арсеналов – нет снарядов, даже на складах. Это ключевая позиция российской пропаганды – доказать европейцам, что им нечем будет защищаться.

Во-первых, это не так. Они более интенсивно сегодня задействуют ВПК. Они загружены заказами. Я имею в виду европейские, американские. Они в другом измерении уже работают, не так, как до этого вторжения. Намного интенсивнее работают.

Вторая составляющая. Мы говорим партнерам: "Да дайте нам все, мы здесь остановим. Не будет риска завтра войны у вас. Вам не потребуется завтра использовать такой объем снарядов или других инструментов войны, потому что мы здесь сегодня уничтожим. Это же логика простая. Давайте мы здесь сегодня все сделаем, чем вы будете ожидать, что вам завтра придется что-то делать самим. А готовы ли вы сами психологически это сделать? Украина – готова. Поэтому это же логично. Все отдайте, пожалуйста. Извините, что так прямолинейно говорю: "Отдайте все"".

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Северная Европа так и поступает. Смотрите, что делают партнёрские страны Балтии. Они прямо говорят, они откровенно говорят на всех уровнях: "Отдадим Украине все, потому что там решается судьба Европы завтра. Вот у них будет все – они уничтожат Российскую Федерацию на своей территории, заставят Российскую Федерацию пойти на определенную трансформацию, и у нас будет безопасность. Поэтому давайте, давайте Украине".

Это все, что нужно нам делать, объяснять это партнерам. Они не столь прямолинейны, откровенны как мы, и они не готовы так быстро принимать решения. Но это не значит, что мы должны обижаться на них за что-то, что они что-то не сказали, или что-то медленно делают. Мы просто с ними будем работать.

И, кстати, всегда, я подчеркну, всегда говорить объективно. Без них мы бы не справились. Они очень и очень нам существенно помогают. Без них это была бы другая война. Гораздо трагичнее для нас. Это не значит, что мы с вами сдались, но это значит, что была бы гораздо более кровавая эта война. И Россия бы действительно издевалась, максимально. Так, как она издевалась в Киевской области, над всей страной. Поэтому, давайте будем справедливы: мы сильны, но мы солидарны. И у нас очень много крутых ребят из Европы стоит.

Ну, видите ли, мы бы не смогли без них, они бы точно не смогли бы без нас. И об этом говорит и Бен Уоллес, который говорит, что 89% российской регулярной армии уже здесь, на территории Украины, или же в земле, или еще каким-то образом остается на территории земли. Говорит, что таким образом военный потенциал России снижен на 40%, а значит, Европе на 40% уже более безопасно.

Вы знаете, это супер. Вы совершенно четкие цифры сказали. Но я бы сказал более фундаментально: без Украины демократия европейская себя не защитила бы. Вот все те ценности, ради которых была выстроена Европа, в том виде, в каком мы ее с вами знаем после Второй мировой, – это были трудные переговоры, это был трудный поиск ценностей, которые позволят жить в свободном мире, где ты сможешь реализовать свое "я". То есть быть свободным, конкурентным, иметь возможность жить зажиточно в современном технологическом мире. Это сегодня возможно, потому что есть Украина, которая за эти ценности, за право этих ценностей доминировать в Европе, платит самую высокую цену – жизнь своих людей.

Визит Байдена в Польшу.

Господин Михаил, не могу не спросить о визите Байдена в Польшу. И тут, знаете ли, я какие-то параллели провела. Мы помним о том, как в России нас пугали 9 мая: "Вот-вот, значит, здесь что-нибудь произойдет". 9 мая выходит президент США Джо Байден и подписывает нам ленд-лиз, чем перебивает все информационные поводы в России, чем бы они нас не пугали. И они совсем забыли, что они должны делать.

21 февраля будет "федеральное собрание", на котором будет выступать тот, кто должен покинуть свой бункер. 21 февраля будет и ключевая речь президента Байдена. Она будет проходить в садах Королевского дворца. Прибудет он с визитом в Польшу, будет в Варшаве. И, соответственно, вопрос: приедет президент Зеленский на встречу к Байдену в Польшу или нет?

Вопросы безопасности. Будете знать 21 февраля будет ли президент Зеленский или не будет. Это первое.

Второе. 21 февраля будет только одно событие – это выступление господина Байдена. Нет никакого ньюзмейкера по фамилии Путин. Все, что он будет говорить, – мы с вами уже понимаем. И нет смысла обращать на это внимание.

Третья составляющая. Сам по себе визит Байдена в Польшу – ключевое событие исторического плана. Потому что он фиксирует годовщину войны, он приезжает в Польшу, в ключевую страну, обеспечившую нам логистику войны. Он приезжает для того, чтобы сказать об Украине в годовщину войны, и он будет фиксировать внимание на том, что Россия – это преступник, который должен быть максимально наказан. Что может быть еще важнее 21 февраля 2023?

Потому что это и есть контур "нового мира", "нового типа миропорядка". Вы понимаете? Потому что в этом "новом мире" России не будет – так или иначе. Она не будет иметь политических влияний, она не будет иметь идеологических, она не будет иметь информационных влияний, она не будет доминировать нигде больше. И потому этот архаический персонаж по фамилии Путин будет фиксировать просто свою политическую, в историческом смысле, "смерть".

То есть, 21 февраля Байден будет фиксировать "новую политическую жизнь", а 21 февраля субъект Путин будет фиксировать "старую политическую смерть". Россия больше не будет иметь никаких влияний, таких, какие имела до начала этой войны. Это ключевое политическое мероприятие этого типа. То есть это будет четкое распределение – кто и как будет зафиксирован в истории.

И вы понимаете, какое место будет занимать Украина? Но, подчеркну, какое место будет занимать – слово будет или есть. Мы должны дойти до финала. И я возвращаюсь к тому, что мы должны быть искренними на внутреннем рынке, потому что внешний уже четко понимает. Да, медленно, но четко делает все, что нам нужно для победы. Он ясно понимает, как эта война должна закончиться. Есть политическая воля, политические решения поддержки Украины. Мы внутренне должны решить – как мы это "будет" сократим по сроку и дойдем до правильного финала.

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Прогнозы Буданова по Крыму

Господин Михаил, о финале. Вы знаете, за это время, за этот год, у меня появились новые, я не знаю, друзья, родные, проживающие во временно оккупированном, но украинском Крыму. И спрашивающие меня, а я соответственно спрашиваю вас. Спрашивают они следующее: не кажется ли вам, что прогнозы Буданова слишком оптимистичны и реальны ли они, что уже осенью мы увидим украинский флаг в украинском Крыму?

Прогнозы и Буданова, и других глав украинского государства не слишком оптимистичны. Они ситуативны на тот момент, когда они делают эти прогнозы, исходя из возможностей ресурсных Украины и России. Это объективные прогнозы всегда, но вопрос в том, что иногда ресурсы же меняются.

Например, если бы мы получали немного скорее помощь, инструменты определенной дальности, например, летом прошлого года, вы понимаете, что течение этой войны было бы другим вообще? Так же, если бы Россия не использовала мобилизацию, с точки зрения чтобы забрасывать телами, а действительно воевала бы определенным рядом военных своих способностей. Сегодня же она ведет "священную войну против НАТО". Это немного меняет диспозиции. Но между тем, все равно, эти прогнозы объективны с определенными календарными коррекциями.

Но мне кажется, если все же наши партнеры позволят получить максимально быстро все, что нам необходимо, мы будем объективными, понимая, какие нам нужны ресурсы на том или ином этапе войны.

Будем понимать совершенно тот либо другой этап войны. Я имею в виду Вооруженные Силы. Будем правильно планировать операции, эффективно их проводить, имея все необходимое с точки зрения ресурсного обеспечения, мы будем модерировать и календарный план этой войны. И можем ускорить финализацию. Это может быть осень этого года, но это может быть полностью в этом году.