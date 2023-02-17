Какие документы должны предоставить работодателю граждане и могут ли уволить в случае отказа делать это – читайте в материале 24 Канала.
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Работодатели должны вести разные учетные документы, в частности военные
Постановление Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусматривает, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов должен синхронизироваться с другими реестрами. Чтобы актуализировать данные, работодатели должны обновлять информацию по военно-учетным документам работников.
Что должен делать каждый работодатель:
- ставить каждого нового работника на военный учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП);
- ознакомить с Правилами военного учета под личную подпись;
- когда работник увольняется с места трудоустройства, работодатель должен уведомить об этом ТЦК и СП;
- вести Списки персонального военного учета на предприятиях.
Именно поэтому, работодатели могут проверять наличие военного билета в бумажной или электронной форме. Причем, как при принятии на работу, так и у тех, кто уже давно работает.
Какие именно документы нужно предоставить работодателю:
- призывники – приписное удостоверение;
- военнообязанные - военный билет или временное удостоверение;
- резервисты – военный билет.
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Бронирование работников: какие предприятия можно считать критически важными
7 основных критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, считающееся критически важными для экономики Украины, 24 Канал уже называл раньше. Их руководители вправе бронировать от мобилизации своих сотрудников.
Кроме этого правительство выделило еще такие критически важные предприятия и организации:
- Специализированные учреждения ООН;
- зарубежные дипломатические учреждения в Украине;
- представительства донорских учреждений;
- исполнители проектов международной технической помощи;
- представительства международных организаций;
- международные и украинские неправительственные организации осуществляют свою деятельность за средства международных партнеров.