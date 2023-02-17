Які саме документи повинні надати роботодавцеві громадяни та чи можуть звільнити у разі відмови робити це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Роботодавці повинні вести різні облікові документи, зокрема військові
Постанова Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів має синхронізуватися з іншими реєстрами. Щоб актуалізувати дані, роботодавці мають оновлювати інформацію за військово-обліковими документами працівників.
Що повинен робити кожен роботодавець:
- Ставити кожного нового працівника на військовий облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП);
- ознайомити з Правилами військового обліку під особистий підпис;
- коли працівник звільняється з місця працевлаштування, роботодавець має повідомити про це ТЦК та СП;
- вести Списки персонального військового обліку на підприємствах.
Саме тому, роботодавці можуть перевіряти наявність військового квитка у паперовій чи в електронній формі. При чому, як під час прийняття на роботу, так і в тих, хто вже давно працює.
Які саме документи треба надати роботодавцеві:
- призовники – приписне посвідчення;
- військовозобов’язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення;
- резервісти — військовий квиток.
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Бронювання працівників: які підприємства можна вважати критично важливими
7 основних критеріїв, згідно з якими визначаються підприємства й організації, що вважаються критично важливими для економіки України, 24 Канал вже називав раніше. Їхні керівники мають право бронювати від мобілізації своїх співробітників.
Крім цього уряд виокремив ще такі критично важливі підприємства й організації:
- Спеціалізовані установи ООН;
- закордонні дипломатичні установи в Україні;
- представництва донорських установ;
- виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;
- представництва міжнародних організацій;
- міжнародні та українські неурядові організації, здійснюють свою діяльність за кошти міжнародних партнерів.