Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сегодня во время брифинга раскрыл детали визита.
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Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши,
– сказал Кирби.
Таким образом, представитель Белого дома ответил на вопросы журналистов относительно того, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе запланированного визита американского лидера в Европу.
А также возможность посещения президентом США Украины.
Главное о визите Байдена
- Президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. Предварительно у американского лидера будет ряд встреч и выступление перед польским народом.
- Польские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский, предположительно, тоже планирует официальный визит в Польшу.
- Отметим, что Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции напомнил, что Байдена приглашали в Украину. По его словам, когда у американского лидера будет такая возможность, он охотно приедет.