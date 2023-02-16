Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі сьогодні під час брифінгу розкрив деталі візиту.

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Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі,

– сказав Кірбі.

Таким чином представник Білого дому відповів на запитання журналістів щодо того, чи допускають в адміністрації зустріч Байдена з Володимиром Зеленським у ході запланованого візиту американського лідера до Європи.

А також ймовірність відвідування президентом США України.

Головне про візит Байдена

Президент США Джо Байден приїде з візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. Попередньо американський лідер матиме низку зустрічей та виступ перед польським народом.

Польські ЗМІ повідомили, що український президент Володимир Зеленський, ймовірно, теж планує офіційний візит до Польщі.

Зауважимо, що Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції нагадав, що Байдена запрошували в Україну. За його словами, коли американський лідер матиме таку можливість, він залюбки приїде.

Зверніть увагу! Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі 24 Каналу зазначив, що плани президента щодо поїздок ніколи не озвучують завчасно з міркувань безпеки. Тому чи відбудеться візит – невідомо.