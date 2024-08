Цели у нас очень конкретные: интервью с Подоляком об ударах по России и операции в Курской области

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали некоторые российские телеканалы. Все для того, чтобы в прайм-тайм показать правдивые ролики о войне.

О реакции россиян на события в Курской области, удары по России, а также украинское контрнаступление – в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Важно Украина ратифицировала Римский статут: что это значит и есть ли угрозы для наших военных

Как на россиян влияют события в Курской области

Россияне сейчас не готовы выйти на улицы. Тогда возникает вопрос, стоит ли пытаться показать им правду? Я говорю о взломе российских телеканалов. Украинская разведка опубликовала соответствующие кадры. Действительно ли это будет иметь какое-то влияние?

Стоит. Все это очень важно. Протеста революционного типа сегодня в России не будет, но дестабилизация, шоковая реакция будет. А это соответственно дефрагментация общества, окончательная потеря лояльности к диктаторской вертикали. Это итальянские протесты, когда ты перестаешь выполнять какие-то функции. Это желание спрятаться, и это очень важно.

Все, что сегодня происходит, в частности операция в Курской области, дискурс вокруг этого, массовые атаки дронами по объектам в разных областях России, постоянное увеличение кибератак на российское информационное пространство, окончательная дискредитация концепции "русского мира" в странах Европы – все это существенно влияет на то, что будет происходить в России дальше.

Я говорю, что сегодня не может быть революционного протеста. Но все быстро меняется. Когда у российских сообществ не останется никаких ожиданий от Путина, а с войны быстро начнут возвращаться люди с оружием – мы с вами увидим не революцию.

Ценностной революции в России не может быть, но может быть классический бунт, когда они будут недовольны тем, что их обманули.

Людям обещали тотальное доминирование через насилие. А это является сущностью "русского мира". Почему Путин имел такие возможности? Почему у него был карт-бланш? Потому что он сказал, мол, вы же хотите насиловать людей. Это же ваша сущность. Вы же не хотите обсуждать Достоевского, потому что никто в России его не читает. Это миф. Но вы хотите реализовать то, что он прописывал как криминальный хроникер. Вы же хотите брать топор и бить по голове бабушку-процентщицу (героиня произведения Достоевского "Преступление и наказание" – 24 Канал).

Но россияне эту возможность использовали и получили по зубам. И это совсем другая составляющая. Тогда они не себя будут обвинять. Россияне будут говорить Путину, что он им обещал силу, но обманул. И свою ненависть они будут переносить на него. Тогда будет фундаментальное разрушение авторитарной вертикали с элементами тоталитаризма, которая сегодня есть в России. Это может произойти достаточно быстро.

Путин / Фото Getty Images

Еще месяц назад, до начала Курской операции, что думали россияне? Что Россия привыкла к войне, есть стагнация, но и определенный ресурс, они давят на Донецком направлении. Это рассматривалось как необратимый процесс, якобы в войне ничего не может измениться, потому что для этого нет возможностей.

Но здесь Украина делает несколько креативных ходов, которые существенно меняют все, что происходит в войне. Более того, Украина сделала шаги, которые существенно повлияли на мировоззрение стран-партнеров. Они удостоверились, что в войне можно получить другие результаты, чем сами ожидали. И дальше будет. Еще раз подчеркиваю – дальше будет, и это не просто слова.

Все, что вы говорите с точки зрения кибервмешательства в информационное пространство – это очень нужно. Знают ли россияне всю правду? Да, но частично. Они знают, что Россия где-то с кем-то воевала и получила существенные преимущества. А сегодня они узнали другую правду, прежде всего о том, что Россия является классической страной-оккупантом. Она начала неспровоцированную войну в другой стране.

Это не оборонительная война, не защита своего населения. Это просто попытка убить граждан другой страны. Россияне этого не осознавали. Более того, я просматривал некоторые опросы на контролируемых Украиной территориях Курской области или в ряде регионов, которые под контролем России в этой области. Там люди откровенно говорят, что война для них началась 6 августа, то есть тогда, когда она перешла на их территорию. А до этого они считали, что где-то далеко кто-то кого-то режет, и они якобы не имеют к этому никакого отношения. Понимаете? Все это должно быть масштабировано.

Почему мы говорим о количестве дальнобойных ударов Украины? Потому что это будет существенно влиять на разные регионы. Курская область – это сухопутная операция, но она ограничена определенной территорией. Но если вы наносите массированные удары в глубину различных областей и люди видят, что ударов и рисков все больше, больше объектов подрывается, и тогда россияне говорят, что за моим окном идет война. Это существенно влияет на понимание процессов и на настоящую характеристику, которую они дают Путину.

Какова цель ударов по территории России

Поговорим об ударах в глубину российских территорий. Накануне были обнародованы итоги атаки на аэродром "Саваслейка". Известно об уничтожении самолетов. Этой же ночью аэродром в Волгоградской области тоже подвергся поражению, а мэр Москвы заявил о самой массированной атаке дронами. Что все это было? Это проверка систем ПВО, напоминание, что война идет в том числе на территории России? Или была другая цель?

Все цели у нас очень конкретные. Украина атакует военные объекты и решает задачу минимизации военного потенциала России. Украина крайне прагматично ведет войну в рамках международного права. Мы не атакуем ради эмоциональных составляющих. Мы атакуем военные объекты, и это абсолютно оправдано с любой точки зрения, в частности юридической.

Мы атакуем объекты, которые так или иначе принимают непосредственное участие в геноциде украинского населения.

Прежде всего разрушаются две составляющие:

Первая – энергетическая инфраструктура, имею в виду обеспечение нефтебаз и так далее.

– энергетическая инфраструктура, имею в виду обеспечение нефтебаз и так далее. Вторая – авиационная инфраструктура, потому что это стратегическая авиация, инструмент, который можно масштабно использовать именно против гражданского населения.

То есть Украина абсолютно адекватно ведет себя и реализует исключительно прагматические военные задачи, уничтожает исключительно военные цели. Для нас не существует потребности атаковать гражданское население России. Я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом мы воюем исключительно с комбатантами, с военными объектами, независимо от того, на каком расстоянии от границы с Украиной они расположены. Это правильно, потому что Россия использует всю свою страну как единую военную базу.

Надо еще раз заметить, что Украина юридически имеет на это право, действует согласно международным нормам, в отличие от России. Напомню, что в момент полномасштабного вторжения эта страна запустила на территории Украины ряд преступлений. Сегодня все действия России – это элементы одного большого преступления.

Какой тип войны у Украины и России

В России сейчас якобы ведется скрытая мобилизация по всей территории. Людей привлекают высокими выплатами, а на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты и шли оборонять Курскую область. В то же время наше внимание обращено и к Востоку Украины. Военные говорят, что понемногу контингент начинает выходить, но ситуация на Курщине кардинально не повлияла на ход событий там.

Начнем с мобилизации в России. Она там никогда не заканчивалась, ее проводят постоянно. Сейчас существенно увеличили выплаты из федерального бюджета, из местных бюджетов, потому что желающих не так много, потому что это билет в одну сторону. Ты не просто получишь возможность кого-то безнаказанно убить, тебя также убьют. Это становится очевидным для многих россиян.

Кто-то вынужден уходить, кого-то берут насильно и так далее. Но это не решает ключевой вопрос. Россия ведет оккупационную войну. Это не касается защиты Курской области или какой-то другой. Выйдя с территории Украины, никого никуда не надо будет отправлять.

А теперь относительно типа войны, которую ведет Россия, имею в виду сухопутную часть, а не авиационную. Россия может атаковать на очень узком промежутке линии фронта, на каком-то направлении, если имеет там тотальное преимущество в живой силе и ресурсах.

То есть россияне концентрируют, концентрируют, концентрируют, а потом пробуют это реализовать. И поэтому, когда вы говорите, что очень потихоньку они выходят, то надо понимать, что настолько много всего было собрано, что вывести это сразу они точно не смогут. Даже если бы хотели перебросить все это в Курскую область.

Но между тем, в этом случае уже есть два типа войны. Первый – это оборонительная война, которую ведет Украина, и ведет достаточно жестко и эффективно. Что бы сейчас ни говорили о Покровском, Торецком направлении, но Генеральный штаб принимает соответствующие решения. Я меньше бы комментировал военную составляющую, потому что, мне кажется, что Генеральный штаб держит ситуацию под жестким контролем. Уже более 900 дней войны, и мы говорим, что Россия продвигается, но несущественно, ценой больших потерь.

Иллюстративное фото / Shutterstock

Есть второй тип войны – это контрнаступательные операции, которые влияют и на оборонительные действия Украины. Они будут сопоставимы в определенное время. Но для того, чтобы модерировать ситуацию на поле боя, есть необходимость проводить контрнаступательные операции.

Курская область – это контрнаступательная операция высокого, эффективного планирования, значительной эффективности, которая позволит модерировать и оборонительные действия. Дайте для этого определенное время.

Может ли Украина пойти в контрнаступление

Британское издание The Telegraph написало, что Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году. Говорится об успехе в Курской области, что, вероятно, заставит Россию вывести больше сил с оккупированных территорий, а это ослабит оборонительные позиции. Не имею ничего против The Telegraph, но, мне кажется, что успех Курска в том, что до последнего о нем никто не знал. Но приходит The Telegraph, говорит о контрнаступлении и расписывает все, что нам нужно.

Да, вы правы. Это выглядит анекдотично. Это теоретизирование людей, которые находятся за 10 тысяч километров от линии фронта. Я не совсем понимаю эти публикации. Мы в течение 2024 года много читали о том, как якобы будем проигрывать, как Россия пойдет в наступления.

Но есть конкретика. Есть Харьковское наступление России. Вы же видели, как оно завершилось? Россия сконцентрировала большое количество своих ресурсов. Западные медиа так же прогнозировали, что будет обвал линии фронта. Но этого не произошло.

Ключевым модератором того, что происходит по линии фронта, является Украина. Я буду ссылаться на слова президента Украины, который сказал, что есть договоренности с партнерами по количеству оружия. Если бы эти договоренности выполнялись вовремя, тогда мы имели бы совсем другие ситуации по линии фронта.

Потому что сейчас ты договариваешься, есть подписанные документы, а потом ожидаешь оружие значительно дольше, чем планировал. Хотя понятно, что для войны такой интенсивности нужно своевременно давать средства, ведь это существенно влияет на ход событий, на позиции россиян, позволяет нам уменьшить скорость их продвижения или увеличить количество их потерь. Несмотря на это, мы все равно имеем отставание в рамках договоренностей о поставках оружия. Это ключевое.

Мне кажется, что The Telegraph и любая другая газета должны писать именно об этом, писать о решениях, которые принимают их правительства. Не надо говорить, что должна делать Украина. У нас есть Ставка Верховного Главнокомандующего, есть эффективный Генеральный штаб, есть много людей, которые занимаются планированием, одновременно планируют оборонительные, наступательные, контрнаступательные действия. Вопрос лишь в ресурсном обеспечении этих действий.

А это зависит не только от Украины. Почему не только? Я всегда удивляюсь, когда кто-то говорит, мол, почему вы не создатите собственное оружие. Тогда я задаю встречный вопрос. А почему вы не сделали так, чтобы, например, Северная Корея не имела оружия?

Вы же наложили санкции, обещали, что будете держать под контролем Иран, его вооруженные, ракетные программы. Теперь Северная Корея дает снаряды, Северная Корея дает ракеты, Иран дает "Шахеды", дает ракеты. Все это идет на поле боя в Украину, которая почему-то должна сама это уничтожать. Разве это сопоставимо?

Вместо того, чтобы проговаривать вопрос скорости поставок оружия, увеличение инвестиций в военное производство, уменьшение депрессивных выступлений некоторых политиков, которые говорят, что Россию якобы нельзя победить – мы слышим другое.

Почему нельзя победить Россию? Вы нам на 913 день войны хотите это сказать? Тогда скажите своим избирателям, что если Россия придет к вам маленьким отрядом, то вы сразу станете на колени. Зачем вы нам об этом говорите?

Единственное, что можно делать сегодня – это увеличивать давление на Россию в разных проявлениях. Каких? Оружие на поле боя, снятие неформальных ограничений на удары по территории страны-агрессора, что прописано в рамках международного права, и ограничения России в заработках.

Было бы лучше, если бы The Telegraph писал о компаниях из юрисдикции европейских стран, в частности британских, которые до сих пор работают на российском рынке, которые финансируют милитарные, рекрутинговые программы России.

Было бы желательно каждую первую полосу каждого выпуска отдавать под названия компаний, которые финансируют оккупационную войну России. Это было бы хорошо. Все остальное – планы, наступления и так далее стоит оставить Генеральному штабу и Ставке Верховного Главнокомандующего.