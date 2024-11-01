"Мотор полетел мне в лицо": разговор с военным, который пережил подрыв на противотанковой мине

Олег Симороз – ветеран, правозащитник и военный, который добровольно вступил в ряды Сил обороны в феврале 2022 года. В октябре боец подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги.

В интервью 24 Каналу Олег Симороз рассказал, как победил смерть, что мотивирует его продолжать борьбу, а также вспомнил невероятные истории, как гражданские украинцы помогли выстоять во время попыток России захватить Киев. Детали – читайте далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о скандале с МСЭК, коррупции и мобилизации. Больше интересного – читайте по ссылке.

О вступлении Украины в НАТО

Как думаешь, настало ли уже время, чтобы Украину приняли в НАТО? И есть ли реальные шансы на приглашение в Альянс?

Есть определенные критерии. Прежде всего это – военно-политический блок. Не забывайте слово "политический" блок. На мой максимально независимый взгляд, хотя какой независимый взгляд? Я – ветеран Вооруженных Сил Украины, то есть я предпочел бы, чтобы нас взяли в НАТО. Я прекрасно осознаю, что это усилит нас, – их стандарты, их техника, их обороноспособность, которая является лучшей в мире.

Я считаю, что с точки зрения военных навыков, умения воевать и управлять техникой, мы не то что подходим, мы – одни из лучших стран в мире. Это без всякого пафоса. Но учитывая управление войсками, командование войсками, мобилизацию, то есть рекрутинг, умение работать с персоналом, коррупцию в системе Минобороны, армии, страны, мягко говоря, оставляет нас на последних позициях, если говорить о странах НАТО. Там есть страны, у которых тоже не все в порядке в плане коррупции, та же Турция или Венгрия.

Наоборот, эта ситуация должна быть таким холодным серьезным душем, который должен нам четко сказать и дать понять, что нам надо больше надеяться на свои силы, на собственный ВПК, усиливать здесь работу. Бесспорно, с союзниками это было бы лучше, с партнерами это было бы лучше. Лучше было бы для страны.

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Как ты думаешь, какая может быть альтернатива? Как могут развиваться события дальше? Возможны ли сценарии перемирия на каком-то этапе? Что ты думаешь по этому поводу?

Скажем так, мы категоричны в этой позиции, что не может быть речи ни о каком замораживании войны. Мы, бесспорно, пытались в разговорах с влиятельными американцами, в частности из политикума, говорить все же об увеличении военной поддержки Украины на постоянном уровне. То есть, если говорить о постоянном уровне, лучший вариант постоянной поддержки это, бесспорно, Альянс.

Если не Альянс, то хотя бы какие-то более серьезные соглашения о военной помощи. Они хотя бы нам публично в глаза не готовы говорить о заморозке, но я знаю, что такие дебаты у них внутри страны продолжаются. США сейчас в таком очень интересном процессе, важнейшем для их страны, это – выборы. Поэтому там никто не готов менять какие-то ориентиры.

Это специфика международной политики. Они не будут ничего менять в течение этих выборов и пока не зайдет новая администрация.

Может ли сработать План победы

Путем решения этой ситуации должен был бы стать План победы, который Владимир Зеленский представил большинству стран. Как ты думаешь, может ли он здесь сработать?

Для меня это не План победы Украины, а План победы союзников, что очень обидно, ведь побеждать придется Украине, и добывать наши территории будет украинский солдат. Я не увидел плана, как государство будет выходить из тех проблем, которые есть на фронте, как будет ломать критическую ситуацию и действительно переходить к процессам, которые приведут к освобождению страны и в конце концов к победе. Всего этого я не увидел.

Если говорить о Плане победы Зеленского, который базируется на поддержке союзников, а именно, что нас должны взять в НАТО, то комментировать это трудно. Я не вижу, что Европа, США, страны Альянса считают себя незащищенными даже при всех нюансах.

У них есть ядерное оружие и в Соединенных Штатах, и на территории Европы. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они милитаризованы. Например, Польша, которая граничит с Россией, после начала полномасштабного вторжения, значительно усилила военную составляющую, свой ВПК – он доходит до серьезного уровня. Соответственно, я этой проблемы не вижу.

Президент предложил, чтобы мы взяли на себя работу по защите на этом фланге с Россией. Не думаю, что это их (партнеров – 24 Канал) существенно заинтересует, потому что у нас нет внутреннего ВПК, то есть у нас, по сути, есть операторы техники. Не думаю, что это может существенно изменить ситуацию, которая есть.

"Так продолжаться не может": об инклюзивности в Украине

Недавно вы сменили протезы на коленях на электронные. Как в целом сейчас оцениваете ситуацию с инклюзией в Украине? Есть ли изменения к лучшему?

Электронные колени – это, конечно, хорошо, но когда у тебя нет своих колен, то металлические их не заменят. Сейчас в Украине много людей, которые пользуются креслами колесными. Раз в неделю я тоже позволяю себе отдохнуть от протезов и пользуюсь креслом колесным.

Изменений к лучшему, к сожалению, нет. Я буду немножко пессимистичен. Здесь просто надо понимать, что мы считаем нормой. Норма – это возможность комфортно попасть в любое здание и, как минимум, воспользоваться комфортно уборной.

Если ориентироваться даже по Киеву, где я живу, то он абсолютно не инклюзивный. Людям с инвалидностью сложно припарковаться на автомобиле в городе и добраться до входа. Я молчу уже о частных заведениях, о сфере услуг и тому подобное. Тоже очень много вопросов, которые вызывают злость. Ведь, например, в ресторанах или кафе в центре Киева ремонты делают чуть ли не ежегодно, но владельцы не додумываются до того, что ширина дверей 60 сантиметров может быть кому-то некомфортна.

В Украине эта сфера абсолютно нерегулируемая. Люди с инвалидностью, люди, которые имеют временное или постоянное поражение опорно-двигательного аппарата, мамы с детскими колясками – все эти группы не защищены государством и брошены на произвол судьбы.

Есть точечные примеры, истории, которые можно поставить в пример – там, где мы хорошо "покричали". Как стимулировать соблюдать законодательство? Привлекать к ответственности с наказанием, штрафовать, наполнять бюджет.

Что нужно прежде всего изменить, чтобы ситуация улучшилась?

Безусловно, государство должно взять под свой контроль, урегулировать и прописать четкие правила, как в цивилизованных странах. В частности, обеспечить на законодательном уровне право на доступность для людей с инвалидностью, которые пользуются креслами колесными; внедрить четкие требования к пандусам, ширине дверей, доступу к уборным, лестницам, лифтам или электронным пандусам.

Крупный бизнес и средний бизнес могут это урегулировать самостоятельно. Конечно, могут быть нюансы с исторической застройкой. В таких случаях может помочь государственный или городской бюджет. Однако нужно обращать внимание и на уровень прибыли этих заведений. Вряд ли фешенебельным ресторанам нужна помощь, учитывая их прибыль. После этого создается система штрафов.

О подрыве на противотанковой мине

Хочу поговорить о личном. Ты написал, что 20 октября прошло 2 года с момента ранения. Как подрыв на противотанковой мине изменил твою жизнь? Думал ли, что можешь быть настолько сильным и мотивировать других людей?

Скажу откровенно, пожалуй, нет. Это тяжелый период. Первый год был посвящен борьбе за жизнь. Второй год – посвящен тому, чтобы максимально вернуться к повседневной жизни, то есть хождение на протезах, занятия будничными делами, работой, управление автомобилем. Все это выполняется, но очень непросто.

Действительно, большая благодарность врачам, родственникам, друзьям, всем близким, которые это все выдержали. Благодарность врагам, которые меня стимулировали. Я прекрасно понимал, с какими мыслями они читали новости о том, что я умираю в реанимации. Это мотивировало меня сделать так, чтобы они не дождались. Потому что есть очень много людей в украинской политике и не только во власти, которые улыбались этой новости (о ранении – 24 Канал).

За 2 года я доказал многим, что отсутствие ног не означает, что я не смогу с ними бороться. Главное, чтобы совесть не ампутировали. У нас просто очень много людей в политике пытаются жить с ампутированной совестью. Так жить проблемно, а без ног, как оказалось, жить можно.

Вся эта история про борьбу. И тот мотор, который полетел мне в лицо после противотанковой мины, и та машина, которая подорвалась. Это история, когда жизнь победила смерть. Слава Богу, это история с хеппи-эндом. Я люблю старые голливудские фильмы, где есть простой, добрый финал. И хоть моя история драматическая, с увечьем, но она все-таки про хеппи-энд.

Я не страдаю, все у меня прекрасно. Я счастливый человек благодаря поддержке моих военных и всех людей, которые в меня верят. Я нашел себя в этой жизни. Я продолжаю бороться. Я боролся со смертью, а сейчас – с внутренним врагом, который есть в нашей стране.

Подытоживая, скажу, что я вижу смысл дальнейшей жизни, у меня есть планы. Поэтому я хочу изменить нашу страну, потому что не планирую жить здесь только год или два и умирать, сдаваться России. Нет, я хочу, чтобы наша страна победила. Я хочу прожить здесь до старости. Это моя мотивация продолжать борьбу и не опускать руки.

Как ранение и протезирование повлияли на твое здоровье? Насколько важно тренироваться каждый день, чтобы передвигаться на протезах?

Я по жизни оптимист, не люблю жаловаться. Это мои родственники постоянно загоняют меня к врачам. Если объективно, то здоровья забрано много. Только за время лечения в реанимации в меня влили 6 литров крови. С моим весом я в целом имел столько крови. Поэтому здоровье пошатнулось и время от времени я это чувствую. Что касается фантомных болей, то их сейчас меньше, но периодически они приходят.

Та деятельность, которой я занимаюсь, является нервной. Это тоже влияет на здоровье. Потому что, к сожалению, это уже не тот 24-летний активист, который может бегать и со всеми ссориться. То есть здоровье после ранения пошатнулось, а эмоциональные приключения в такой интересной работе, которую я выполняю, до сих пор остаются.

Действительно, для того, чтобы быть активным на протезах, хорошо себя чувствовать я вынужден очень сильно работать над своим физическим состоянием. Даже тогда, когда не хочется, когда нет времени, когда кажется, что уставший, но я занимаюсь почти каждый день. Это дает возможность ходить на протезах, быть самостоятельным, передвигаться к своей машине, ездить на ней, быть там, где я хочу быть. Но, конечно, все это сложно.

К сожалению, есть еще ментальная сторона. Я оптимист. У меня все хорошо. Я не имею депрессии, которая связана с ранением, но, к сожалению, борьба, о которой упоминал, забирает у меня очень много сил там, где этого не должно было бы быть.

Что мотивирует продолжать бороться

Но при этом что-то тебя мотивирует двигаться дальше. Что это именно?

Война в стране. Я получаю удовольствие, когда удается отстоять справедливость, в какой-то сфере сделать нашу страну более цивилизованной. У меня есть цель и она не касается чего-то материального. Конечно, нам нравятся автомобили, квартиры, но это не может быть жизненной целью или мечтой. По крайней мере у меня.

Я думаю о чем-то глобальном: прожить красиво, прожить хорошую жизнь в своей успешной, классной стране и быть причастным к этому. Именно это меня и держит, потому что Украину надо менять. У меня уже вторая жизнь, у вас всех первая, а у меня – вторая. Я победил смерть, которая хотела меня забрать. Поэтому ничего не остается, как самоотверженно это делать.

Скажу откровенно, во все это я свято верю и это моя мечта. Кто-то мечтает о Mercedes, а я о том, чтобы через десятки лет оглянуться назад и сказать, что все сделал правильно. Мне не стыдно ни перед собой, ни перед людьми, которые в меня верили. Возможно, это романтизировано. Но, если идти добровольно защищать страну, то хочется, чтобы эта страна наконец обрела цивилизованную нормальную жизнь. И нация, и сама страна этого заслуживают.

Невероятные истории помощи украинцев

Думаю, что ты мотивируешь немало людей. Интересно услышать истории, когда украинцы тебя приятно удивили. Можешь рассказать несколько случаев?

Их много. Мы говорили о плохих, печальных вещах, о том, что вызывает злость. Но терпеть коррупцию нельзя. Тем мы и отличаемся от тех, с кем воюем. О коррупции надо говорить и надо с ней бороться.

Но хорошо, что ты спросила и о положительных вещах, потому что их огромное количество. Я не пессимист, который видит только плохое. Вспоминаю начало полномасштабной войны, вспоминаю людей, которые были объединены всем. Кто-то варил еду, кто-то стоял в очереди к ТРО как и я.

Вспоминаю, мы копаем окопы под обстрелами и приезжает дед на тракторе. На каком только языке мы ему не объясняли, что нельзя на экскаваторе помогать нам рыть окопы. Тогда по нам прилетало все: и миномет, и "Град", и ствольная артиллерия. Это был Гостомельское и Ирпенское направления во время обороны Киева.

Дед под обстрелами копал все окопы вместе с нами. Потом сидел в блиндаже и прятался. Это был простой работяга, не мобилизованный. Я даже не уверен, что наше командование додумалось потом ему выписать хоть какую-то благодарность.

Еще есть печальная история, но ею можно гордиться. Рядом возле нас были линии электропередач, которые вели в Киев. Одну перебило обстрелом из "Града". Приехал электрик из Киева и начал туда лезть. Мы ему сказали, что этого нельзя делать, потому что только что был обстрел. А он ответил, что никто не требовал, чтобы он ехал, просто он видит, что Киев сидит без света. К сожалению, этот электрик погиб... Но это те вещи, которые врезаются в память навсегда.

Сколько есть людей чести, которые самоотверженно пожертвовали себя этой стране, сколько добровольцев. Мой батальон в 112 бригаде на тот момент был на 100% сформирован из добровольцев. Около 800 человек добровольно пришли защищать город, столицу. Это навсегда в сердце.

Если говорить о времени после ранения, то ко мне подходило столько детей, даже без родителей. Идет какой-то малый, лет 10 – 12, подходит и благодарит. Он, видимо, впервые в жизни это делал, стеснялся очень. Такие поступки, и их на самом деле множество, – это то, что вызывает одновременно и слезы, и гордость за эту страну, потому что она действительно стоит того, чтобы за нее бороться.

Что сейчас посоветуешь украинцам, которые без мотивации, которым трудно, которые в депрессии и не верят во что-то хорошее?

Успешная нация, успешная страна, о которой мы мечтаем, рождается в борьбе. Только сильный потом получит выгодные условия на международной арене, построит сильную страну, в которой будет приятно жить. Все это рождается в борьбе.

Я считаю нас ничем не хуже, чем остальные страны мира. Мы даже более трудолюбивые. Мы умеем талантливо воевать даже с тем, что у нас есть. Помните, как в России рассказывали о 72 часах? Говорили, мол, увидимся в лучшем случае во Львове. Но мы показали, что можем победить любую армию мира.

Теперь, когда мы все это прошли, оно же стоит, чтобы за него бороться и в конце концов построить здесь классную страну, быть победителем. Смотреть на некоторых сц*кунов и гордиться тем, что являемся украинцами, гордиться украинским государством. Для меня это главная мотивация. Не быть сателлитом какой-то страны. Не быть партнером какой-то страны. Не быть объектом, а субъектным, нормальным государством. Это и мотивирует меня бороться.

Я привык всегда стараться быть успешным человеком. Поэтому я хочу, чтобы и страна была успешной и все для этого делаю. А если вы хотите прожить жизнь с опущенными руками, прыгать в окна и все пропало, то я напомню, что жизнь одна. Такие бонусы, как у меня, что жизнь далась второй раз – очень редкие. Но даже если и так, то жизнь все равно очень короткая, ее мало, она быстро пройдет. Поэтому стоит ее красиво прожить.

Спойлер "прожить красивую жизнь" – это не в ресторане кальян покурить. Это сделать так, чтобы потом действительно было чем гордиться. И это "гордиться" было записано в историю, а не на счет кальянного бара. Такая мотивация.