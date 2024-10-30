Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

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Отправка войск НАТО на фоне втягивания КНДР в войну

Владимир Зеленский не уверен в возможности отправки войск союзников в Украину на фоне привлечения КНДР к войне.

Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно,

– сказал президент.

Он отметил, что такая инициатива может быть опасной, поскольку может привести к потере международной поддержки Украины.

"Мы никогда не можем вспоминать об этом. Это не может быть нашей просто общественной волей, потому что иначе это может разрушить всю остальную поддержку, а мы не можем рисковать потерять ту поддержку, которая у нас уже есть", – сказал Зеленский.

В то же время в том же интервью Владимир Зеленский упрекнул партнеров за молчание относительно войск Северной Кореи в России. Он в очередной раз подчеркнул, что по данным разведки, около 12 тысяч солдат КНДР в ближайшее время должны прибыть в Россию.