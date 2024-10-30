Об этом он рассказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы. Президент добавил, что на сегодня около трех тысяч северокорейских военных уже находятся на территории России и готовятся к участию в войне против Украины.

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Реакция Запада недостаточно громкая

В своем заявлении он осудил молчание международных партнеров и отметил, что по данным разведки, около 12 тысяч солдат КНДР в ближайшее время должны прибыть в Россию.

Знаю, что некоторые партнеры, которые очень скептически настроены относительно присутствия северокорейских солдат на фронте, но это их проблемы. Мы имеем настоящую проблему. Мы находимся в условиях этой войны и против нас действует не одна страна,

– подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что имел разговор с президентом Южной Кореи. И провел переговоры с премьер-министрами стран Северной Европы, где отметил необходимость решительной реакции партнеров на войну в Украине.

Я считаю, что голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас о присутствии северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно "тишина Запада" позволила Путину в 2014 году оккупировать Крым и в 2022 году реализовать дальнейшие агрессивные шаги.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что только действенная и единая реакция мирового сообщества может остановить эскалацию и противостоять новым угрозам, которые возникают из-за вмешательства союзников России.

К слову, ранее Байден выразил обеспокоенность относительно присутствия КНДР в Курской области.

Кроме этого, ранее представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер уточнил, что они ожидают увеличения контингента военных КНДР на приграничных к Украине территориях.

СМИ также пишут, что украинские военные уже нанесли удары по домам в Курской области России, где могли находиться северокорейские солдаты.

Сейчас около трех тысяч северокорейских военных привезли в Курскую область России и разместили примерно в 50 километрах от украинской границы.