Про це він розповів в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи. Президент додав, що на сьогодні близько трьох тисяч північнокорейських військових уже перебувають на території Росії та готуються до участі у війні проти України.

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Реакція Заходу недостатньо гучна

У своїй заяві він засудив мовчання міжнародних партнерів та наголосив, що за даними розвідки, близько 12 тисяч солдатів КНДР найближчим часом мають прибути до Росії.

Знаю, що деякі партнери, які дуже скептично налаштовані щодо присутності північнокорейських солдатів на фронті, але це їхні проблеми. Ми маємо справжню проблему. Ми перебуваємо в умовах цієї війни і проти нас діє не одна країна,

– підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що мав розмову з президентом Південної Кореї. Та провів переговори з прем'єр-міністрами країн Північної Європи, де наголосив на необхідності рішучої реакції партнерів на війну в Україні.

Я вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни,

– наголосив Зеленський.

За його словами, саме "тиша Заходу" дозволила Путіну у 2014 році окупувати Крим та у 2022 році реалізувати подальші агресивні кроки.

Президент України вкотре наголосив, що лише дієва та єдина реакція світової спільноти може зупинити ескалацію та протистояти новим загрозам, які виникають через втручання союзників Росії.

До слова, раніше Байден висловив стурбованість щодо присутності КНДР в Курській області.

Крім цього, раніше речник оборонного відомства США Патрик Райдер уточнив, що вони очікують збільшення контингенту військових КНДР на прикордонних до України територіях.

ЗМІ також пишуть, що українські військові вже завдали ударів по будинках у Курській області Росії, де могли перебувати північнокорейські солдати.

Наразі близько трьох тисяч північнокорейських військових привезли до Курської області Росії та розмістили приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.