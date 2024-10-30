Про це пише Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки.
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Солдати КНДР недалеко від українського кордону
Зазначається, що військових КНДР розмістили 28 жовтня в казармах приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.
Відповідно до інформації південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули до Росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11-го армійського корпусу північнокорейської армії, відомого як "Штурмовий корпус".
Представники української розвідки мають сумніви в бойових можливостях північнокорейців, назвавши їх "недосвідченими піхотинцями".
"Вони ніколи раніше не залишали свою країну... Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", – сказав співрозмовник виданню FT.