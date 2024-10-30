Національна служба розвідки під час засідання парламенту Південної Кореї розповіла також, що генерал наближений до Кім Чен Ина, що ще більше підвищує його статус. Видання Defense Express проаналізувало, які причини такого скерування.

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Чому КНДР кинула на фронт високопосадовця, близького до Кім Чен Ина

Корейські ЗМІ, зокрема й NK News, написали, що саме Ким Йон Бок призначений керівником операції військ КНДР у війни проти України на боці Росії.

Варто зауважити, що Ким Йон Бок у 2016 році командував 11 "штурмовим корпусом" на базі якого сформували так звані війська спеціального призначення КНДР. Тобто він добре знає, які сили Північна Корея скерувала в Росію.

Все б нічого, проте аналітики видання зауважують, що:

командуванню 12-тисячним угрупуванням не надто відповідає рівень заступника начальника Генштабу та погони генерал-полковника;

для армії Північної Кореї це менш ніж дивізія, якою командує генерал-майор;

окрім того, вся роль військ КНДР у війні – стати "гар**тним м***ом", тож навряд чи генералам взагалі дозволять кимось командувати.

Водночас справжнє завдання Кім Йон Бока може бути отримання безпосереднього досвіду від російських колег у питанні керування операціями на сучасному полі бої. Тобто своєрідна навчальна практика, яка дозволить скоригувати плани бойових дій проти Південної Кореї, внести зміни у підготовку чи навіть впровадити певні реформи в управлінні військами,

– кажуть фахівці.

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Вони також зауважують, що для Північної Кореї ця інформація важлива, оскільки їхні війська існують у "вакуумі". Тому КНДР може перейняти від військ Росії всі підходи:

використання масованого артилерійського вогню,

мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менший за чисельністю.

Щоправда, у північнокорейських військових немає дронів. Тож дуже важливим напрямом роботи Пхеньяну може бути саме отримання технологій та тактики застосування великої кількості розвідувальних та ударних БпЛА.