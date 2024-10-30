Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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Відправка військ НАТО на тлі втягнення КНДР у війну

Володимир Зеленський не впевнений у можливості відправки військ союзників до України на тлі залучення КНДР до війни.

Я знаю, що всі ставляться до цього скептично і дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про неї детально,

– сказав президент.

Він зауважив, що така ініціатива може бути небезпечною, оскільки може призвести до втрати міжнародної підтримки України.

"Ми ніколи не можемо згадувати про це. Це не може бути нашою просто громадською волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, а ми не можемо ризикувати втратити ту підтримку, яка в нас уже є", – сказав Зеленський.

Водночас у тому таки інтерв'ю Володимир Зеленський дорікнув партнерам через мовчання щодо військ Північної Кореї у Росії. Він вкотре наголосив, що за даними розвідки, близько 12 тисяч солдатів КНДР найближчим часом мають прибути до Росії.