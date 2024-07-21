Сотни людей пришли отдать дань уважения: во Львове прощаются с Ириной Фарион

Во Львове 21 июля проходит прощание с Ириной Фарион. На панихиду за украинским языковедом пришли сотни людей.

Прощание с Ириной Фарион после того, как она погибла после стрельбы 19 июля происходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, об этом передает корреспондент 24 Канал.

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Каким было прощание с Ириной Фарион

19:51, 21 июля Что сказал священник на парастасе Священник отметил, что Ирину Фарион убили за то, что сейчас оккупанты убивают наших воинов, а Россия – наше государство. За то, что все мы являемся личностями. Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно,

– сказал священник. 19:26, 21 июля Прощание с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Видео 24 Канала 19:21, 21 июля Люди несут цветы на панихиду На улицах много людей несут цветы, чтобы положить их на прощание с Ириной Фарион.

Люди несут цветы, чтобы положить их к Ирине Фарион / Фото 24 Канала

Люди несут цветы на панихиду / Фото 24 Канала 19:17, 21 июля С профессором попрощалась семья Внутри самого храма попрощались с Ириной Фарион ее родные. Попрощалась с мамой дочь профессора София.

С Фарион пришли попрощаться родные / Фото 24 Канала

Дочь Ирины Фарион София провожает маму в последний путь / Фото 24 Канала 19:15, 21 июля Корреспондент 24 Канала рассказал, что в сам Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла смогли зайти не так много людей. Основная часть тех, кто хочет попрощаться с профессором, находится на улице. 19:08, 21 июля Проститься пришли сотни людей Попрощаться с Ириной Фарион пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники общественного деятеля из разных городов Украины. Среди тех, кто хотел отдать честь профессору были и военные.

Проститься с Фарион пришли и военные / Фото 24 Канала. 19:02, 21 июля Процессия началась Корреспондент 24 Канала сообщает, что процессия зашла, гроб с Ириной Фарион занесли в храм. Парастас продлится с 19:00 до 22:00. Процессия прощания с Ириной Фарион началась / Видео 24 Канала 19:00, 21 июля В центре Львова сотни людей пришли отдать дань уважения Ирине Фарион Сотни людей уже собрались в центре, чтобы попрощаться с Ириной Фарион.

Люди собрались попрощаться с Ириной Фарион / Фото 24 Канала

Люди ждут начала прощания с Ириной Фарион / Фото 24 Канала

Сотни людей пришли на прощание / Фото 24 Канала

Что известно об убийстве украинского языковеда