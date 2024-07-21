Сотни людей пришли отдать дань уважения: во Львове прощаются с Ириной Фарион
Во Львове 21 июля проходит прощание с Ириной Фарион. На панихиду за украинским языковедом пришли сотни людей.
Прощание с Ириной Фарион после того, как она погибла после стрельбы 19 июля происходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, об этом передает корреспондент 24 Канал.
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Каким было прощание с Ириной Фарион
Священник отметил, что Ирину Фарион убили за то, что сейчас оккупанты убивают наших воинов, а Россия – наше государство. За то, что все мы являемся личностями. Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно, Прощание с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Видео 24 Канала Корреспондент 24 Канала рассказал, что в сам Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла смогли зайти не так много людей. Основная часть тех, кто хочет попрощаться с профессором, находится на улице. Корреспондент 24 Канала сообщает, что процессия зашла, гроб с Ириной Фарион занесли в храм. Парастас продлится с 19:00 до 22:00. Процессия прощания с Ириной Фарион началась / Видео 24 Канала
Что сказал священник на парастасе
– сказал священник.
Люди несут цветы на панихиду
С профессором попрощалась семья
Проститься пришли сотни людей
Процессия началась
В центре Львова сотни людей пришли отдать дань уважения Ирине Фарион
Священник отметил, что Ирину Фарион убили за то, что сейчас оккупанты убивают наших воинов, а Россия – наше государство. За то, что все мы являемся личностями.
Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно,
Прощание с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Видео 24 Канала
Корреспондент 24 Канала рассказал, что в сам Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла смогли зайти не так много людей. Основная часть тех, кто хочет попрощаться с профессором, находится на улице.
Корреспондент 24 Канала сообщает, что процессия зашла, гроб с Ириной Фарион занесли в храм. Парастас продлится с 19:00 до 22:00.
Процессия прощания с Ириной Фарион началась / Видео 24 Канала
Что известно об убийстве украинского языковеда
- Ирину Фарион убили вечером 19 июля, когда она выходила из своего дома, выстрелом в висок. На место происшествия очевидцы сразу вызвали скорую и доставили украинского языковед в реанимацию.
- Врачи пытались сделать все возможное, что спасли профессора. Однако ее сердце не выдержало, и позже в тот же день она умерла в реанимации.
- Самого нападающего на украинского языковеда до сих пор ищут правоохранители. Сейчас следствие не исключает несколько версий относительно того, почему именно могла произойти стрельба.
- Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич также попросил граждан, которые находились вблизи места происшествия или проезжали там на момент стрельбы, помочь в поиске злоумышленника, предоставив видео с камер.