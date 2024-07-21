Сотні людей прийшли віддати шану: у Львові попрощалися з Іриною Фаріон
У Львові 21 липня відбулося прощання з Іриною Фаріон. На парастас за українською мовознавицею прийшли сотні людей.
Прощання з Іриною Фаріон після того, як вона загинула після пострілів 19 липня, відбувалося в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, передає кореспондент 24 Каналу.
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Яким було прощання з Іриною Фаріон
За годину до кінця парастасу все ще багато людей було у черзі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Усі ці люди підходили до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла. Багато людей хотіли попрощатися з Фаріон / Відео 24 Каналу Люди проводжають професорку в останню путь / Відео 24 Каналу Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, за що нині окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями. Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно, Прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла / Відео 24 Каналу Кореспондент 24 Каналу розповів, що в сам Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла змогли зайти не так багато людей. Основна частина тих, хто хоче попрощатися з професоркою, перебуває на вулиці. Кореспондент 24 Каналу повідомляє, що процесія зайшла, труну з Іриною Фаріон занесли в храм. Парастас триватиме з 19:00 до 22:00. Процес прощання з Іриною Фаріон почався / Відео 24 Каналу
На прощання до Фаріон все ще стояла велика черга
Що сказав священник на парастасі
– сказав священник.
Люди несуть квіти на парастас
З професоркою попрощалася родина
Попрощатися прийшли сотні людей
Процесія почалася
У центрі Львова сотні людей прийшли віддати шану Ірині Фаріон
За годину до кінця парастасу все ще багато людей було у черзі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Усі ці люди підходили до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла.
Багато людей хотіли попрощатися з Фаріон / Відео 24 Каналу
Люди проводжають професорку в останню путь / Відео 24 Каналу
Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, за що нині окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями.
Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,
Прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла / Відео 24 Каналу
Кореспондент 24 Каналу розповів, що в сам Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла змогли зайти не так багато людей. Основна частина тих, хто хоче попрощатися з професоркою, перебуває на вулиці.
Кореспондент 24 Каналу повідомляє, що процесія зайшла, труну з Іриною Фаріон занесли в храм. Парастас триватиме з 19:00 до 22:00.
Процес прощання з Іриною Фаріон почався / Відео 24 Каналу
Що відомо про вбивство української мовознавиці
- Ірину Фаріон вбили ввечері 19 липня, коли вона виходила зі свого будинку, пострілом у скроню. На місце події очевидці одразу викликали швидку і доправили українську мовознавицю до реанімації.
- Лікарі намагалися зробити все можливе, щоб врятувати професорку. Однак її серце не витримало, і пізніше того ж самого дня вона померла у реанімації.
- Самого нападника й досі шукають правоохоронці. Наразі слідство не відкидає кілька версій щодо мотивів убивства.
- Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич також попросив громадян, які перебували поблизу місця події або проїжджали там на момент пострілів, допомогти в пошуку зловмисника, надавши відео з камер.