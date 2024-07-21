Сотні людей прийшли віддати шану: у Львові попрощалися з Іриною Фаріон

21 липня 2024, 19:00
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У Львові 21 липня відбулося прощання з Іриною Фаріон. На парастас за українською мовознавицею прийшли сотні людей.

Прощання з Іриною Фаріон після того, як вона загинула після пострілів 19 липня, відбувалося в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, передає кореспондент 24 Каналу.

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Яким було прощання з Іриною Фаріон

21:10, 21 липня

На прощання до Фаріон все ще стояла велика черга

За годину до кінця парастасу все ще багато людей було у черзі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Усі ці люди підходили до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла.

Багато людей хотіли попрощатися з Фаріон / Відео 24 Каналу

Люди проводжають професорку в останню путь / Відео 24 Каналу


Черга на парастас за Фаріон / Фото 24 Каналу

19:51, 21 липня

Що сказав священник на парастасі

Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, за що нині окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями.

Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,
– сказав священник.

19:26, 21 липня

Прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла / Відео 24 Каналу

19:21, 21 липня

Люди несуть квіти на парастас

На вулицях багато людей несуть квіти, щоб покласти їх на прощання з Іриною Фаріон.

 
Люди несуть квіти, щоб покласти їх біля труни Ірини Фаріон / Фото 24 Каналу


Люди несуть квіти на парастас / Фото 24 Каналу

19:17, 21 липня

З професоркою попрощалася родина

Всередині самого храму попрощалися з Іриною Фаріон її рідні. Попрощалася з мамою донька професорки Софія.


З Фаріон прийшли попрощатися рідні / Фото 24 Каналу


Донька Ірини Фаріон Софія проводжає маму в останню путь / Фото 24 Каналу 

19:15, 21 липня

Кореспондент 24 Каналу розповів, що в сам Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла змогли зайти не так багато людей. Основна частина тих, хто хоче попрощатися з професоркою, перебуває на вулиці.

19:08, 21 липня

Попрощатися прийшли сотні людей

Попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Серед тих, хто хотів віддати шану професорці, були і військові.


Попрощатися з Фаріон прийшли і військові / Фото 24 Каналу

19:02, 21 липня

Процесія почалася

Кореспондент 24 Каналу повідомляє, що процесія зайшла, труну з Іриною Фаріон занесли в храм. Парастас триватиме з 19:00 до 22:00.

Процес прощання з Іриною Фаріон почався / Відео 24 Каналу

19:00, 21 липня

У центрі Львова сотні людей прийшли віддати шану Ірині Фаріон

Сотні людей уже зібралися в центрі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон.


Люди зібралися попрощатися з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу


Люди чекають на початок прощання з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу


Сотні людей прийшли на прощання / Фото 24 Каналу

Що відомо про вбивство української мовознавиці

  • Ірину Фаріон вбили ввечері 19 липня, коли вона виходила зі свого будинку, пострілом у скроню. На місце події очевидці одразу викликали швидку і доправили українську мовознавицю до реанімації.
  • Лікарі намагалися зробити все можливе, щоб врятувати професорку. Однак її серце не витримало, і пізніше того ж самого дня вона померла у реанімації.
  • Самого нападника й досі шукають правоохоронці. Наразі слідство не відкидає кілька версій щодо мотивів убивства. 
  • Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич також попросив громадян, які перебували поблизу місця події або проїжджали там на момент пострілів, допомогти в пошуку зловмисника, надавши відео з камер.

Автор: Владислав Кравцов