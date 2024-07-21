Сотні людей прийшли віддати шану: у Львові попрощалися з Іриною Фаріон

У Львові 21 липня відбулося прощання з Іриною Фаріон. На парастас за українською мовознавицею прийшли сотні людей.

Прощання з Іриною Фаріон після того, як вона загинула після пострілів 19 липня, відбувалося в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, передає кореспондент 24 Каналу.

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Яким було прощання з Іриною Фаріон

21:10, 21 липня На прощання до Фаріон все ще стояла велика черга За годину до кінця парастасу все ще багато людей було у черзі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон. Усі ці люди підходили до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла. Багато людей хотіли попрощатися з Фаріон / Відео 24 Каналу Люди проводжають професорку в останню путь / Відео 24 Каналу

Черга на парастас за Фаріон / Фото 24 Каналу 19:51, 21 липня Що сказав священник на парастасі Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, за що нині окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями. Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,

– сказав священник. 19:26, 21 липня Прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла / Відео 24 Каналу 19:21, 21 липня Люди несуть квіти на парастас На вулицях багато людей несуть квіти, щоб покласти їх на прощання з Іриною Фаріон.

Люди несуть квіти, щоб покласти їх біля труни Ірини Фаріон / Фото 24 Каналу

Люди несуть квіти на парастас / Фото 24 Каналу 19:17, 21 липня З професоркою попрощалася родина Всередині самого храму попрощалися з Іриною Фаріон її рідні. Попрощалася з мамою донька професорки Софія.

З Фаріон прийшли попрощатися рідні / Фото 24 Каналу

Донька Ірини Фаріон Софія проводжає маму в останню путь / Фото 24 Каналу 19:15, 21 липня Кореспондент 24 Каналу розповів, що в сам Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла змогли зайти не так багато людей. Основна частина тих, хто хоче попрощатися з професоркою, перебуває на вулиці. 19:08, 21 липня Попрощатися прийшли сотні людей Попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України. Серед тих, хто хотів віддати шану професорці, були і військові.

Попрощатися з Фаріон прийшли і військові / Фото 24 Каналу 19:02, 21 липня Процесія почалася Кореспондент 24 Каналу повідомляє, що процесія зайшла, труну з Іриною Фаріон занесли в храм. Парастас триватиме з 19:00 до 22:00. Процес прощання з Іриною Фаріон почався / Відео 24 Каналу 19:00, 21 липня У центрі Львова сотні людей прийшли віддати шану Ірині Фаріон Сотні людей уже зібралися в центрі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон.

Люди зібралися попрощатися з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу

Люди чекають на початок прощання з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу

Сотні людей прийшли на прощання / Фото 24 Каналу

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