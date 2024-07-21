В Ірину Фаріон стріляли у Львові поблизу будинку, де мешкала колишня депутатка. Наразі в Міністерстві внутрішніх справ також розглядають кілька можливих версій убивства Фаріон.

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Донька Фаріон опублікувала фото з місця вбивства

Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон, подякувала українцям за підтримку.

Біль… Просто пекучий біль… Дякую усім Вам наші дорогі за підтримку та любов до моєї мами…

– написала вона на своїй сторінці.

Жінка додала, що на місці вбивства Ірини Фаріон має бути пам'ятник.

Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон! На школі, де вона вчилась має бути меморіальна таблиця!

– заявила Софія Семчишин.

Донька Фаріон опублікувала фото з місця вбивства / Фото: Софія Семчишин

Важливо! Парастас за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Попрощатися з громадською діячкою можна буде до 22:00 у храмі.

У понеділок, 22 липня, о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

До слова, львів'ян просять допомогти у пошуках вбивці Ірини Фаріон. Містян, які мають відеореєстратори та мешкають на визначених вулицях, закликають надати з них відеозапис за той самий період, коли сталося вбивство Ірини Фаріон.