Львовян просят помочь в поисках убийцы Ирины Фарион

Ирину Фарион вечером 19 июля убили в ее родном Львове выстрелом пистолета в висок. Сейчас львовян просят помочь в поисках убийцы украинского языковеда.

Игорь Зинкевич отметил, что любые данные о человеке, что стрелявшего в Ирину Фарион, являются очень важными для следствия. Депутат Львовского городского совета гарантировал анонимность в предоставлении этой информации.

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Жители Львова могут помочь в выявлении убийцы Фарион

На своей фейсбук-странице Игорь Зинкевич обратился к жителям и водителям Львова.

Если Вы проезжали по улицам Масарика, Варшавская, Панча в период с 19:25 до 20:00 в пятницу, 19 июля, и у Вас в машине есть видеорегистратор, на котором сохранена запись, просьба срочно написать мне в личные сообщения,

– написал депутат Львовского городского совета.

Кроме того, он также обратился к жителям, которые живут на этих улицах и имеют личные камеры, предоставить из них видеозапись за тот же период, когда произошло убийство Ирины Фарион. Зинкевич отметил, что этим львовяне могут изрядно помочь следствию в выявлении убийцы украинского профессора и филолога.

Что известно об убийстве Ирины Фарион