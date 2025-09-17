Информация, что украинские пограничники не выпустили отца погибшей в США украинки Ирины Заруцкой на похороны, не соответствует действительности. Мужчина уже прибыл в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе.

Что сказал Демченко о ситуации с отцом Ирины Заруцкой?

Андрей Демченко отметил, что в ГПСУ видели сообщения, которые распространялись, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу, и что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что все эти сообщения и комментарии, которые распространяли на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, не соответствуют действительности.

Отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска, и он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины,

– отметил Демченко.

В то же время спикер отметил, что отцу Ирины Заруцкой оказали помощь по оформлению необходимых документов для въезда в Соединенные Штаты.

"Сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера, ему предоставляется консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью", – резюмировал Андрей Демченко.

Также опровергли информацию, что отцу Заруцкой якобы запретили выезд из Украины и в МИД.

Во время брифинга представитель министерства Георгий Тихий отметил, что отец Ирины некоторое время ожидал оформления американской визы, но сейчас уже уехал в США.

Тихий добавил, что семья с момента убийства получала консульскую помощь. Также украинская сторона ожидает строжайшего наказания для убийцы Ирины Заруцкой.

Что известно об убийстве украинки в США?