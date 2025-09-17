Отказывали ли отцу убитой в США украинки Заруцкой в выезде за границу: в ГПСУ и МИД ответили
- Украинские пограничники не отказывали в выезде отцу погибшей Ирины Заруцкой, и он уже прибыл в США.
- Отцу предоставили консульскую помощь и оформили необходимые документы для гуманитарного выезда.
Информация, что украинские пограничники не выпустили отца погибшей в США украинки Ирины Заруцкой на похороны, не соответствует действительности. Мужчина уже прибыл в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе.
К теме Почему убийство Ирины Заруцкой стало главной темой в США и как его использует Трамп
Что сказал Демченко о ситуации с отцом Ирины Заруцкой?
Андрей Демченко отметил, что в ГПСУ видели сообщения, которые распространялись, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу, и что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью.
Представитель Госпогранслужбы отметил, что все эти сообщения и комментарии, которые распространяли на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, не соответствуют действительности.
Отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска, и он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины,
– отметил Демченко.
В то же время спикер отметил, что отцу Ирины Заруцкой оказали помощь по оформлению необходимых документов для въезда в Соединенные Штаты.
"Сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера, ему предоставляется консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью", – резюмировал Андрей Демченко.
Также опровергли информацию, что отцу Заруцкой якобы запретили выезд из Украины и в МИД.
Во время брифинга представитель министерства Георгий Тихий отметил, что отец Ирины некоторое время ожидал оформления американской визы, но сейчас уже уехал в США.
Тихий добавил, что семья с момента убийства получала консульскую помощь. Также украинская сторона ожидает строжайшего наказания для убийцы Ирины Заруцкой.
Что известно об убийстве украинки в США?
В городе Шарлотт, что в штате Северная Каролина, США, 22 августа жестоко убили 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую. Девушка получила смертельные ножевые ранения в метро.
Полиция установила, что нападавшим был 34-летний бездомный Декарлос Браун, который имеет психические расстройства. Он объяснил свой поступок тем, что ему показалось, будто украинка "читает его мысли". Мужчина также заявлял, что в его голову якобы вживили чип, который руководит действиями.
Трагедия получила широкую огласку в США. Президент Дональд Трамп публично требовал смертной казни для нападающего, а Илон Маск пообещал выделить 1 миллион долларов на почтение памяти погибшей.