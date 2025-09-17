Інформація, що українські прикордонники не випустили батька загиблої у США українки Ірини Заруцької на похорон, не відповідає дійсності. Чоловік уже прибув до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Держприкордонслужби Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі.

Що сказав Демченко про ситуацію з батьком Ірини Заруцької?

Андрій Демченко зазначив, що у ДПСУ бачили повідомлення, які ширилися, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, і що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що всі ці повідомлення та коментарі, які ширили на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, не відповідають дійсності.

Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України,

– зазначив Демченко.

Водночас речник зауважив, що батьку Ірини Заруцької надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в Сполучені Штати.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", – резюмував Андрій Демченко.

Що відомо про вбивство українки у США?