Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Держприкордонслужби Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі.
Що сказав Демченко про ситуацію з батьком Ірини Заруцької?
Андрій Демченко зазначив, що у ДПСУ бачили повідомлення, які ширилися, що батька вбитої українки в Америці, Ірини Заруцької, не випустили за кордон, і що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою.
Речник Держприкордонслужби наголосив, що всі ці повідомлення та коментарі, які ширили на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, не відповідають дійсності.
Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України,
– зазначив Демченко.
Водночас речник зауважив, що батьку Ірини Заруцької надали допомогу з оформлення необхідних документів для в'їзду в Сполучені Штати.
"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", – резюмував Андрій Демченко.
Що відомо про вбивство українки у США?
У місті Шарлотт, що в штаті Північна Кароліна, США, 22 серпня жорстоко вбили 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина зазнала смертельних ножових поранень у метро.
Поліція встановила, що нападником був 34-річний бездомний Декарлос Браун, який має психічні розлади. Він пояснив свій вчинок тим, що йому здалося, ніби українка "читає його думки". Чоловік також заявляв, що в його голову нібито вживили чип, який керує діями.
Трагедія набула широкого розголосу у США. Президент Дональд Трамп публічно вимагав смертної кари для нападника, а Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на вшанування пам'яті загиблої.