В Ирпене мужчина облил бензином женщину и поджег ее
23 января 2023, 13:26Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
В Ирпене Киевской области произошло ЧП. Так, 22 января мужчина облил женщину бензином и поджег ее.
К счастью, потерпевшая выжила. Ее уже госпитализировали в больницу.
Обратите внимание Мужчина облил бензином и поджег свою невесту в Запорожье: все подробности
В Ирпене мужчина поджег женщину
Как стало известно, в Ирпене по улице Троицкая в частном жилом доме сожитель облил женщину бензином и поджег ее. На место происшествия оперативно выехали спасатели, но пожара не обнаружили.
Спасатели оказали помощь 66-летней пострадавшей и перенесли ее в карету скорой помощи.
Женщину направили в Киевскую клиническую больницу №2. Причина происшествия выясняется,
– отметили в ГСЧС.
Спасатели помогли пострадавшей женщине / фото ГСЧС Украины
Другие подобные случаи
- В Черновцах во время ссоры мужа и жены за последнюю решила вступиться 16-летняя дочь. В ответ на это подозреваемый взял бутылку с бензином, облил своему ребенку им лицо и комнату, из-за чего жидкость попала на раскаленную печь. Это вызвало огонь, который сразу перекинулся на девушку. После этого мужчина сбежал из дома и оставил там свою жену и троих детей.
- Дочь мужчины получила ожоги II степени. Огонь повредил кожу лица, шеи и рук.
- В 2021 году в Киеве мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Это произошло на Крещатике.
- А в 2019 году в Запорожье во время внезапной ссоры 28-летний мужчина облил свою 22-летнюю сожительницу бензином и поджег ее. В итоге девушка получила 90% ожогов туловища, конечностей и головы.