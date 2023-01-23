К счастью, потерпевшая выжила. Ее уже госпитализировали в больницу.

Обратите внимание Мужчина облил бензином и поджег свою невесту в Запорожье: все подробности

В Ирпене мужчина поджег женщину

Как стало известно, в Ирпене по улице Троицкая в частном жилом доме сожитель облил женщину бензином и поджег ее. На место происшествия оперативно выехали спасатели, но пожара не обнаружили.

Спасатели оказали помощь 66-летней пострадавшей и перенесли ее в карету скорой помощи.

Женщину направили в Киевскую клиническую больницу №2. Причина происшествия выясняется,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели помогли пострадавшей женщине / фото ГСЧС Украины

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