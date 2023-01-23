На щастя, потерпіла вижила. Її вже госпіталізували у лікарню.
Зверніть увагу Чоловік облив бензином і підпалив свою наречену у Запоріжжі: усі подробиці
В Ірпені чоловік підпалив жінку
Як стало відомо, в Ірпені по вулиці Троїцька у приватному житловому будинку співмешканець облив жінку бензином та підпалив її. На місце події оперативно виїхали рятувальники, але пожежі не виявили.
Рятувальники надали допомогу 66-річній постраждалій та перенесли її до карети швидкої допомоги.
Жінку направили до Київської клінічної лікарні №2. Причина події з’ясовується,
– зазначили у ДСНС.
Рятувальники допомогли постраждалій жінці / фото ДСНС України
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