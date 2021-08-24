На інцидент досить швидко відреагували свідки, які повалили чоловіка на землю та почали збивати вогонь. Зробити це їм вдалося досить швидко.

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Постраждалий отримав серйозні опіки обличчя, рук та грудей.

Мотиви невідомі

Першу допомогу чоловіку надавали поліцейські. Вони передали його лікарям швидкої.

Внаслідок чого хлопець вирішив здійснити самоспалення, невідомо. Із цим розбираються правоохоронці.

Самого постраждалого госпіталізували до лікарні.

Із кваліфікацією події у поліції поки що не розібралися. Слідчі зроблять це після проведення перевірки.

Про чоловіка відомо лише, що він 1995 року народження.

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