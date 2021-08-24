На инцидент довольно быстро отреагировали свидетели, которые повалили мужчину на землю и начали сбивать огонь. Сделать это им удалось довольно быстро.
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Пострадавший получил серьезные ожоги лица, рук и груди.
Мотивы неизвестны
- Первую помощь мужчине оказывали полицейские. Они передали его врачам скорой.
- В результате чего парень решил осуществить самосожжение, неизвестно. С этим разбираются правоохранители.
- Самого пострадавшего госпитализировали в больницу.
С квалификацией события в полиции пока не разобрались. Следователи сделают это после проведения проверки.
О мужчине известно лишь, что он 1995 года рождения.
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